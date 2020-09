Cioloș cere demisia ministrului Anisie/Orban: ”Când era secretar de Stat în Guvernul Cioloș era bună, acum nu mai e?”

156401 – 14092020 – Dacian Cioloș, copreședinte al USR/PLUS, cere demisia ministrului Educației, Monica Anisie. Replica președintelui PNL, Ludovic Orban, a venit imediat: Monica Anisie a fost secretar de Stat în Ministerul Educației pe vremea Guvernul Cioloș.

Cioloș: ”E incompetentă! Ar trebui să plece de urgență. Guvernul este incompetent în chestiunea deschiderii școlilor. Până ieri, cerea adeverințe de la toți elevii, astăzi doamna Anisie zice că nu mai e nevoie. Până ieri, era nevoie de «pepsiglas», azi nu mai trebuie. Până ieri, Guvernul anunța tablete și internet pentru toate școlile, azi are doar pentru câteva.” ”Doamna ministru al Educației, Monica Anisie, ar trebui să plece de la minister de urgență, dar nu am nicio speranță că se va întâmpla așa ceva. Mai ales că poate invoca exact criza pe care nu reușește să o rezolve pentru necesitatea rămânerii în funcție. Am văzut acest scenariu de zeci de ori. Politicieni incompetenți care cred că lumea se va prăbuși fără ei se agață de scaune cu disperare. Din păcate, copiii și părinții trec zilele astea printr-un experiment al Guvernului care le testează răbdarea și încrederea în școala românească. Astăzi nu avem nicio certitudine că școlile se pot deschide în siguranță. Și acesta este un motiv serios pentru a spune că doamna Monica Anisie a eșuat la Ministerul Educației. Concluzia este simplă: demisia de onoare pentru domnia sa și construirea de urgență a unei echipe care să găsească o soluție cât mai clară pentru funcționarea școlilor în siguranță”.

Orban: ”Doamna Anisie a fost secretar de Stat pe timpul guvernării Cioloș. Atunci era bună, acum nu mai e?” ”Când am avut ceva să-i spun doamnei ministru Anisie, i-am spus. În proces nu e implicat exclusiv Ministerul Educației. E Ministerul Sănătății, sunt autoritățile locale… Administrația locală are un rol foarte important și am încercat să comunicăm cât mai bine cu autoritățile locale”. ”Actualii directori de școli au dat concursuri în timpul guvernării Cioloș. Ni se cerea să nu politizăm deschiderea școlii, dar să ceri acum demisia ministrului Educației ar însemna politizare. Doamna Anisie a fost secretar de Stat pe timpul guvernării Cioloș. Atunci era bună, acum nu mai e?”

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter