Fără argumente concrete, Firea cerere renumărarea voturilor

156583 – 30092020 – Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, marți seara, la Antena 3, că va solicita renumărarea voturilor după ce mai multe persoane i-au spus că au existat nereguli în procesul electoral de duminică. Firea a spus că a văzut procese verbale care erau modificate cu pixul, iar voturile sale erau trecute în dreptul contracandidatului său de la USR PLUS, Nicușor Dan.

Fostul primar general a acuzat și diferențele mari dintre rezultatul exit-poll-ului prezentat de sociologul Marius Pieleanu, invitat constant la Antena 3, și modul în care a evoluat votul pe parcursul zilei. Firea l-a acuzat pe Pieleanu că a folosit ”instrumente din alte zone și nu sociologice” la realizarea exit-poll-ului și l-a întrebat cum explică o diferență de 12 procente, dintre prânz, când susține că avea 5 procente peste candidatul Dreptei, și momentul închiderii urnelor, când era cu 7 procente sub acesta.

”Niciodată nu au fost diferențe atât de mari între ceea ce prezintă un exit-poll și rezultat. La prânz aveam 5 puncte peste candidatul dreptei și în două ore aveam 7 punte sub candidatul dreptei. Nu am mai pomenit diferențe atât de mari. A fost un vot mixt pe toată perioada zilei. Am vorbit cu matematicieni, statisticieni, aceste 12 puncte nu se pot explica. Am văzut procese verbale modificate cu pixul, cu voturi trecute la contracandidatul meu. S-au chemat urne care n-au mai ajuns la persoanele care le-au solicitat”, a declarat Firea, în intervenția telefonică de la Antena 3, de marți noapte.

Ulterior, fostul primar a intrat într-un dialog dur cu sociologul Pieleanu spunând că așteaptă scuze de la Curs-Avangarde, cu care PSD a încheiat un contract pentru exit-poll-ul prezentat duminică seară, la Antena 3. Pieleanu a asigurat-o pe Firea că va primi toate explicațiile științifice pentru diferențele dintre exit-poll și votul din cursul zilei, însă Gabriela Firea a continuat acuzațiile:

Gabriela Firea: A fost un exit-poll comandat de PSD. Așteptăm scuze pentru că după exit-poll oamenii noștri au fost demobilizați în toate secțiile de votare, au fost alungați din secții: ”Ați pierdut, plecați, de ce mai stați aici?”.

Marius Pieleanu: În clipa în care BEC va finaliza numărătoarea, veți primi evoluția votului pe minute dacă vreți și explicațiile științifice.

G.B.: Atunci cum știați ce se va întâmpla a doua zi?

M.P.: Nu știu despre ce vorbiți.

G.B.: Avem prieteni comuni care mi-au transmis că dumneavoastră știați ce se va întâmpla a doua zi. Eu știam că sunteți sociolog nu Nostradamus.

M.P.: Deci ați auzit de la un prieten…

G.B.: Unii sunt lângă dumneavoastră în platou. Nu veți putea

M.P.: Lăsați-ne pe noi să ne ocupăm de explicarea instrumentelor cu care am lucrat.

G.B.: E bine spus instrumentele, reveniți la realitate. Sunt instrumente, dar nu sociologice, din altă zonă. – sursa: G4 Media.ro

