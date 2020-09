Începe Festivalul KINOdiseea

156443 – 17092020 – Festivalul KINOdiseea – ediţia a 12-a, care aduce pe marile ecrane cele mai noi filme pentru copii, va avea loc exclusiv în aer liber, începând de joi şi până pe 11 octombrie, la Bucureşti.

În programul festivalului se regăsesc atât filme şi animaţii clasice create de studiourile Disney şi Pixar, cât şi scurtmetraje pentru toate grupele de vârstă, completate de ateliere de film (animaţie stop motion, storytelling), anunță organizatorii.

Proiecţiile vor avea loc în fiecare weekend şi se vor desfăşura exclusiv în aer liber, la Cinema Muzeul Ţăranului, Grădina Muzeului ”Grigore Antipa” şi la Opera Comică pentru Copii – acoperiş, în condiţii confortabile şi sigure, respectând toate normele de distanţare fizică.

În perioada 25 – 27 septembrie şi 8 – 11 octombrie, Competiţia KINOdiseea Junior, care include şapte filme noi, din toată lumea, va putea fi urmărită la Cinema Muzeul Ţăranului în aer liber, calupurile de scurtmetraje grupate de categorii de vârstă vor putea fi vizionate în Grădina Muzeului ”Grigore Antipa”, iar producţii clasice de la studiouri faimoase de animaţie îşi fac casă la Opera Comică pentru Copii, în aer liber, pe acoperiş, cel puţin până la finalul lunii octombrie.

În programul de filme clasice sunt incluse producţii de succes precum clasicul „Marry Poppins” (1964) cu Julie Andrews, „Finding Nemo”, „How to train your dragon”, „Inside Out” şi „Song of the Sea”, iar biletele sunt deja disponibile accesând link-ul https://eventbook.ro/program/kinodiseea-opera-comica-pentru-copii.

Jackie and Oopjen, filmul olandez în regia Annemariei van de Mond, care deschide Competiţia KINOdiseea de anul acesta, este o comedie pentru întreaga familie, care ne invită să ne plimbăm printre galeriile şi operele de artă ale muzeului Rijksmuseum din Amsterdam.

„Anul acesta, în cadrul unui parteneriat inedit, KINOdiseea are bucuria să găzduiască, în premieră, filmele jurnalistice produse de adolescenţi în cadrul proiectului „Crescut Pe Muzică”, care îşi propune să găsească şi să formeze 20 de tineri din familii de muzicieni de tradiţie orală şi dansatori, din diferite regiuni ale ţării. (…) La atelierele ţinute pe Zoom, participanţii au fost iniţiaţi şi ghidaţi să creeze propriile materiale jurnalistice, având ca scop aflarea istoriei familiei sau comunităţii muzicale din care fac parte şi înţelegerea importanţei păstrării tradiţiei. Proiectul este organizat de Asociaţia Acces Călăraşi şi finanţat de Ministerul Culturii prin programul Acces Online”, precizează organizatorii.

