Ponta: Firea știe foarte bine cine a “înjunghiat-o” cu premeditare chiar din PSD

156577 – 29092020 –Cand vrei sa guvernezi Bucurestiul cu Mitica de la Liga, cu milioane de euro in campanii negative si cu Echipa din Voluntari – nu cred ca trebuie sa cauti prea departe vinovati pentru infrangere

Acuzaţiile aduse de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, la adresa Pro România sau ALDE, în ceea ce priveşte pierderea alegerilor reprezintă ”doar o continuare a iluziilor şi autoamăgirilor care au dus la înfrângere”, iar aceasta ştie ”cine a înjunghiat-o cu premeditare chiar din PSD”, a declarat liderul Pro România, Victor Ponta.

Ponta: ”Ma bucur ca sunt liderul PRO Romania – si ca voi fi in continuare doar PRO Romania! Eu imi recunosc greselile – invat din ele – si incerc sa le indrept! Nu am dat niciodata vina pe altii – ba chiar mi-am asumat si am platit eu pentru relele altora / pentru ca asa consider ca trebuie sa gandeasca si sa se comporte un lider!

Multi inventeaza vinovati pentru infrangerile lor / le este mai simplu decat sa se uite in oglinda si sa vada ciocoismul, aroganta, bogatia nejustificata, egoismul, obsesiile , campaniile murdare la adresa contracandidatilor , milioanele de euro din bani publici aruncati doar pentru denigrarea adversarilor, traficul si poluarea sufocante din Bucuresti, coruptia si incompetenta promovate timp de 4 ani, scandalurile neintrerupte si epuizante, ideea ca banii si tupeul sunt de ajuns samd !

Cand vrei sa guvernezi Bucurestiul cu Mitica de la Liga, cu milioane de euro in campanii negative si cu Echipa din Voluntari – nu cred ca trebuie sa cauti prea departe vinovati pentru infrangere!

In ceea ce priveste vinovatii este absurd sa dai vina pe votanti – sau pe adversarii politici/ experienta mea in PSD mi-a dovedit ca intotdeauna loviturile cele mai dure au venit chiar din interior, chiar de la cei mai apropiati, chiar de la cei care imi zambeau si imi declarau public prietenia / Gabriela Firea e de prea mult timp in PSD ca sa nu fi invatat aceasta regula (mai ales de cand l-au exclus din PSD pe Premierul Sorin Grindeanu si pe noi cei care nu am vrut sa dam jos Guvernul PSD)! Dincolo de declaratiile publice politicianiste sper ca stie foarte bine cine a “injunghiat-o” cu premeditare chiar din PSD / sa dai vina pe PRO Romania sau pe Calin Popescu Tariceanu ( chiar cu voturile noastre adunate tot pierdea)este doar o continuare a iluziilor si autoamagirilor care au dus la infrangere !

Toate minciunile si acuzele aberant platite de unii lideri PSD la adresa PRO Romania vor avea din partea noastra un raspuns ferm / iar noi si vom demasca in continuare lor cu PNL / asa cum ne vom uita cu mare neplacere la modul in care se “injunghie” intre ei ignorand interesele alegatorilor de Stanga / pentru acesti alegatori se va lupta si ii va reprezenta doar PRO Romania!”

