Scandal internațional cu măștile pentru defavorizați

156287 – 04092020 – Scandalul măștilor pentru defavorizați s-a internaționalizat. Omul de afaceri Michael Topolinski a trimis, joi, o scrisoare către zeci de ambasade și către organizațiile oamenilor de afaceri străini, în care acuză Ministerul Sănătății că vrea să rezilieze contractul cu Naguma Medical Suplly în beneficiul firmei clasate pe locul doi la licitație, Best Achiții, se arată în documentul obținut de G4Media.ro. Topolinski susține în scrisoare că va investiga cu ajutorul unei firme specializate firma Best Achiziții ”pentru a identifica și urmări banii care se scurg de la bugetul de stat” și amenință că va trimite informațiile obținute la DNA. Omul de afaceri canadian mai anunță că a dat în judecată publicația ”Gândul”, pe care o numește ”fițuica domnului Budeanu”.

Reacția omului de afaceri canadian vine după ce ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, avertiza la 1 septembrie, că societatea mai are doar două zile pentru a-și îndeplini obligațiile, altfel contractul va fi reziliat. Mai mult, potrivit informațiilor G4Media.ro, ministerul sănătații a trimis, joi, a doua notificare firmei Naguma Medical Supply, în care o avertizează că a încălcat termenele contractuale. Potrivit contractului, firma are la dispoziție din acest moment încă 15 zile pentru a remedia problemele, altfel contractul va fi reziliat.

Potrivit informațiilor G4Media, nu ar fi vorba de o notificare, ci de o propunere de soluționare amiabilă, prin negocierea unei anexe la contract.

Această nouă notificare a fost trimisă joi, după ce Topolinski se declarase cu o zi în urmă surprins de declarațiile ministrului Tătaru. Omul de afaceri canadian declara ieri că nu a primit nici o notificare oficială din partea Ministerului Sănătății privind eventuale nemulțumiri referitoare la întârzierea livrărilor. El mai susținuse că are la dispoziție o perioadă de grație de 15 zile de la primirea unei notificări, în caz contrar statul român riscă penalizări de 66 milioane de lei.

Pe de altă parte, pentru încălcarea termenelor de livrare, Naguma nu riscă penalități foarte mari. G4Media.ro scrie că, potrivit contractului, firma va fi sancționată cu 14.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere, adică mai puțin de 3.000 de euro pe zi. Precizăm că ministerul Sănătății nu a răspus solicitărilor G4Media.ro referitoare la clauzele contractuale și conținutul contractului.

Firma omului de afaceri Michael Topolinski a mai fost somată de Ministerul Sănătății să-și respecte obligațiile, deoarece a depășit termenele pentru depunerea garanției. Naguma a depășit termenele contractuale de livrare a măștilor, după cum rezultă din contract, fapt acceptat înclusiv de companie în comunicările oficiale.

Deși am decis să nu răspundem la aceste atacuri până acum, având în vedere gravitatea actuală a situației, am decis să luam măsuri împotriva acestei companii și a pertenerilor de afaceri și a susținătorilor lor politici.

Am demarat astăzi acțiuni în justiție împotriva Gândul, fițuica domnului Budeanu, și împotriva Best Achiziții, solicitând daune în valoare de 10 milioane de lei, și am decis, de asemenea, să începem o investigație cu privire la Best Achiziții, cu sprijinul agențiilor de investigații străine, pentru a identifica și urmări banii care se scurg de la bugetul de stat prin intermediul contractelor încheiate de Best Achiziții cu entități publice și pentru a identifica beneficiarii reali ai sumelor încasate în acest cerc financiar gestionat de ei.

Toate informațiile obținute în urma investigației vor fi transmise direct procurorilor DNA, astfel încât aceștia să poată proceda în mod corespunzător dacă astfel de dovezi indică faptul că procesul lor de afaceri implică orice activitate infracțională.

România este o țară în care dacă câștigi o licitație cu statul la cel mai mic preț, ești atacat de sistemul corupt. Sistemul vrea prețuri ridicate din motive evidente. Ca orice investitor străin onest din Canada, sfatul nostru către toți investitorii străini este să stea departe, nu merită.

În ciuda tuturor abuzurilor și atacurilor, Naguma a livrat în jur de 50 de milioane de măști, iar restul de 53 de milioane vor fi livrate curând.

Ultimul nostru obstacol este reprezentat de faptul că Ministerul Sănătății a declarat public că ar putea rezilia contractul încheiat cu noi, iar o astfel de reziliere ar fi ilegală. O astfel de reziliere nu ar face decât să întârzie livrarea de măști și ar aduce doar beneficii financiare pentru Best Achiziții.

Sperăm că Ministerul ne va respecta, în calitatea noastră de investitori străini, și va proceda în mod corect, cu respectarea clauzelor contractuale pe măsură ce vom livra și restul de măști.

Prin prezenta vă solicit să demarați de urgență anchete diplomatice.

Voi lua legătura cu o parte din dvs. Pentru a avea întâlniri și pentru a vă pune la dispoziție documente concrete, dacă este necesar.”

Context

Naguma Medical Supply SRL a anunțat, miercuri, într-un comunicat, că a livrat 50 de milioane de măști și că restul până la 100 de milioane vor fi livrate până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, joi, că va fi reevaluat contractul încheiat cu Naguma Medical Supply SRL care trebuia să livreze măştile pentru persoanele vulnerabile, întrucât ”s-ar fi încălcat nişte termeni”.

În plus, Nelu Tătaru anunţă anchetă internă la Comisia de achiziţii din Ministerul Sănătăţii, verificare care va începe în cursul zilei de joi. Până acum, firma a livrat 39 de milioane de măşti, nu 50 cum anunțase Topolinski, din cele peste 100 de milioane, a spus ministrul, citat de News.ro.

Contractul subsecvent pentru cele peste 100 de milioane de măști, în valoare de 73 600 000 lei, a fost semnat, pe data de 11 august cu firma omului de afaceri Michael Topolinksi. Primul lot trebuia să vină la două zile de la constituirea garanției de bună execuție, care trebuia depusă în maximum 5 zile de la semnarea contractului. Iar în termen de o săptămână ar fi trebuit livrate toate măștile. Garanția de bună execuție a fost plătită abia pe data de 21 august și după notificarea Ministerului Sănătății.

Livrarea

Potrivit contractului, furnizorul are obligația de a livra, conform caietului de sarcini, după constituirea garanției de bună execuție, produsele prevăzute la pct 4.1, în termenele asumate prin oferta finală care a stat la baza încheierii acordului cadru, după cum urmează:

în termen de două zile – cantitatea de 13.600.000 bucăți

în termen de 3 zile – cantitatea de 5.600.000 de bucăți

în termen de 4 zile – cantitatea de 5.600.000 de bucăți

în termen de 5 zile – cantitatea 5.600.000 de bucăți

în termen de 6 zile – cantitatea 5.600.000 de bucăți

în termen de 7 zile – cantitatea de 66.634.450 bucăți

Primele măști au fost livrate de Naguma Medical Supply SRL abia în 24 august, după ce Ministerul Sănătății a somat firma să respecte prevederile contractuale. Din 24 august au mai trecut 8 zile, iar potrivit graficului de livrări din contract prezentat mai sus, toate cele peste 100 de milioane de măști ar fi trebuit să vină în România până pe 31 august.

Pe data de 13 august, G4Media.ro a dezvăluit că de la semnarea contractului pe data de 25 iunie, măștile s-au ieftinit spectaculos. Naguma a câștigat licitația din iunie oferind statului român un preț de 0,64 RON pe mască. Dacă ar licita acum, statul ar obține jumătate de preț.

Pe data de 12 august, o lună jumate mai târziu de la mega-licitația pentru 100 de milioane de măști, Naguma a câștigat o licitație cu Institutul de Medicină Legală Mina Minovici, oferind un preț de 0, 36 pe mască. Naguma va livra IML 10.000 bucati la prețul de 18 lei cutia adica 0,36 masca, la jumătate față de de prețul oferit în urmă cu o lună jumate statului român. Sursa: G4Media.ro

