Ambiții mari ale USR PLUS

Fără Penali în Funcții Publice, Fond național de un miliard de euro pentru spitale și Școala de la 8 la 5, printre principalele măsuri din programul de guvernare al Alianței USR PLUS

156940 – 29102020 – Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au lansat, astăzi, programul de guvernare al alianței. Principalele cinci măsuri din programul de guvernare USR PLUS sunt ”fără penali în funcții publice” în Constituție, Școala de la 8 la 5, masa caldă și școala după școală, fond de un miliard de euro pentru o infrastructură sanitară modern, zero taxe pe salariul minim și împădurim România și combatem tăierile ilegale prin „DNA-ul Pădurilor”

În debutul conferinței de presă, Dacian Cioloș a declarat că stabilitatea și predictibilitatea pe care românii le așteaptă în această perioadă de criză nu pot veni decât printr-o schimbare radicală a modului în care se guvernează în România.

”Răspunsul la această criză, dar și calea pentru un nou început al României sunt acest plan al USR PLUS și cele 40 de angajamente de guvernare clare, care vizează toate domeniile care au nevoie de reformă în perioada următoare. Revoluția bunei guvernări începe prin a construi o Românie fără hoție, ăsta e punctul de plecare. Înseamnă o României fără sinecuri și fără privilegii pentru aleși, fără imunități inutile și fără pensii speciale, fără atentate la păduri și la sănătatea noastră. Fundația pe care noi vrem să construim pornește de la garantarea independenței justiției, a unui stat cu instituții credibile și eficiente, a unei administrații publice competente, curățată de corupție și de impostură. Una dintre primele măsuri pe care le vom lua după ce ajungem la guvernare va fi să corectăm legile PSD antijustiție și să întărim reglementările din Codul penal pentru a da o direcție clară Justiției. Apoi, pe această fundație curată și cinstită, educația, sănătatea, economia devin pilonii de bază ai guvernării USR PLUS pentru România”, a declarat Dacian Cioloș.

Programul de guvernare USR PLUS propune soluții și schimbări concrete pe care să le poată simți fiecare român, iar primul pas este eficientizarea instituțiilor.

”Statul român, și orice stat de pe lumea asta, ar trebui să fie facilitator de bunăstare sau măcar să nu stea în calea cetățenilor care își construiesc un destin și o viață. Nu e deloc așa ceva și, în acești 30 de ani, statul s-a constituit într-o sursă de ineficiență și de sfidare a noastră – a celor care plătim taxe și impozite – pentru că nu vorbim despre banii statului aici, ci ai tuturor românilor care muncesc cinstit. În schimb, statul a fost confiscat de un grup mic de indivizi care l-au stors de resurse și care l-au transformat în instrument de acaparare a unei țări întregi. Poate v-ați întrebat în ultimii patru ani de ce suntem atât de intransigenți. Răspunsul e simplu – pentru că mandatul pe care l-am primit este să punem punct actualei stări de lucruri și să eliminăm hoția din România. Mandatul pe care îl cerem azi este unul în care ne angajăm să continuăm această luptă și să îi adăugăm și munca de construcție. Vrem să construim, iar ceea ce ridicăm să fie trainic”, a subliniat Dan Barna.

La rândul lor, Cristian Ghinea și Oana Țoiu au prezentat principalele angajamente.

”Primul obiectiv este Fără Penali în funcții publice, în guvernarea USR PLUS inițiativa cetățenească va ajunge în Constituție. Propunem eliminarea pensiilor speciale și calcularea tuturor pensiilor după același sistem. Egalitatea românilor în fața pensiei înseamnă la contribuție egală, pensie egală. Să nu mori cu dreptatea în mână este un alt obiectiv, ne luăm angajamentul să vindecăm justiția. Vom corecta legile aberante ale lui Liviu Dragnea, vom desființa Secția Specială și vom reorganiza instanțele pentru ca românii să aibă parte de decizii drepte. Reformăm statul prin transparență totală și 300 de parlamentari, primari în două tururi și reformă electorală. Propunem desființarea sau reorganizarea agențiilor, care beneficiază de bani publici, dar nu sunt în mod real în serviciul cetățeanului. Vom crea infrastructura necesară pentru ca cetățenii să nu mai plimbe hârtii între instituții”, a explicat europarlamentarul Cristian Ghinea.

”Ne angajăm să investim un miliard de euro pentru infrastructură sanitară modernă, renovarea spitalelor existente acum, construirea unora noi. Angajamentul nr. 10: Stimulente pentru a ne menține sănătoși – îmbunătățirea stării de sănătate a românilor prin măsuri precum asistenți medicali comunitari mai aproape de ei în fiecare comunitate și în comunitățile rurale; dublarea performanței programelor naționale de prevenție. Angajamentul nr. 11: Dreptul de a alege în Sănătate – încurajarea creșterii calității actului medical prin deschiderea concurenței astfel încât toți românii să aibă dreptul de a alege în ceea ce privește serviciile medicale și să beneficieze de sprijinul financiar al statului în momentul în care fac asta atât în servicii medicale, cât și în asigurările de sănătate, similar Pilonul II de pensii. Angajamentul nr. 12: Acces garantat la medicamente esențiale – garantarea accesului românilor în regim 100% compensat la medicamentele esențiale de pe lista OMS”, a enumerat Oana Țoiu, membră a Biroului Național PLUS, candidată a Alianței USR PLUS pentru Camera Deputaților. În total, programul USR PLUS cuprinde 40 de angajamente.

