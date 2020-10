La București, lucrurile sunt foarte clare, foarte senine în ce privește alianța PNL – USR

156862 – 23102020 – Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, spune că nu se teme de o rupere a alianței USR-PNL de la nivelul Consiliului General, în contextul tensiunilor din ultimele zile dintre cele două partide. El spune că lucrurile la București sunt „foarte clare, foarte senine” și că cei aleși la București „nu își permit să facă jocuri politice după ce am fost învestiți de bucureșteni”.

Cosmin Prelipceanu: Pare să se fi gripat relația dintre PNL și USR. La Timișoara chiar e mai mult decât o gripă, e supărare maximă, se dau ultimatumuri. Aveți emoții pentru majoritatea care ar trebui să vă susțină în Consiliul General, PNL-USR?

Nicușor Dan: Nu. Sunt două lucruri cumva separate, după cum știți, peste două săptămâni o să avem alegeri parlamentar și sunt dezbateri uzuale în campaniile electorale care sunt la nivel național. La nivelul municipiului București eu am avut discuții foarte constructive și cu cei din echipa de consilieri a PNL-ului și cu cei din echipa de consilieri a USR-PLUS, am fost azi cu toți la învestirea primarului sectorului 6 care, iată, a putut să fie învestit. Acolo am discutat și cu consilierii PNL și cu consilierii USR-PLUS de la Sectorul 6. Nu am niciun fel de emoție pentru majoritatea care va guverna Bucureștiul cu atât mai mult cu cât am semnat cu toții un acord politic, avem un program politic comun și orașul e într-o situația foarte gravă.

Una sunt declarațiile, care sunt cumva firești într-o campanie electorală din care mai sunt cinci săptămâni, și alta este situația la București. Vă spun că am avut discuții foarte bune și cu consilierii USR-PLUS și cu consilierii PNL și înțeleg că și ei au avut între ei tipul ăsta de discuții. În București lucrurile sunt foarte clare, foarte senine, ca să spun așa, și mai mult, orașul e într-o situație gravă și nu ne permitem să facem jocuri politice după ce am fost învestiți de bucureșteni. – sursa: Digi24.ro

