www.aisemnal.ro, accesat de peste 1,6 milioane de ori in primul an de la lansare

156919 – 28102020 – Harta www.aisemnal.ro este o platforma dezvoltata de ANCOM care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate de Autoritate. In primul an de la lansare, www.aisemnal.ro a fost accesat de peste 1,6 milioane de ori. In 2020, harta a fost actualizata si cu localitatile in care este posibil ca utilizatorii sa intre in roaming involuntar.

1 an de la lansare

De la lansarea din 22 octombrie 2019 si pana in prezent, harta de acoperire a fost accesata de 1.610.335 de ori.

Harta nationala de acoperire cu semnal mobil – www.aisemnal.ro este platforma informatica cu ajutorul careia utilizatorii pot afla care este gradul de acoperire, dar si nivelul de semnal 2G, 3G si 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piata din Romania. Harta a fost realizata exclusiv de ANCOM in baza masuratorilor efectuate in cadrul campaniei pentru verificarea indeplinirii obligatiilor de acoperire de catre furnizorii de servicii de voce mobila, desfasurate in anul 2019.

In luna iunie 2020, platforma a fost actualizata prin introducerea localitatilor aflate in zonele care prezinta risc de intrare in roaming involuntar, sub forma de puncte la nivel de strada. Astfel, au fost identificate si reprezentate pe harta 295.630 de puncte cu potential risc de intrare in roaming involuntar din localitatile aflate la o distanta de cel mult 15 km de granitele tarii. Roaming-ul involuntar poate aparea in zonele de granita de pe teritoriul Romaniei numai in cazul in care utilizatorii au activat serviciul de roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automata a retelei. In aceste situatii, echipamentul mobil se va conecta automat la reteaua operatorului cu cel mai bun semnal in punctul in care se afla utilizatorul.

In perioada urmatoare, harta urmeaza sa fie actualizata cu rezultatele masuratorilor de acoperire cu semnal de voce mobila, asa cum vor reiesi din cadrul campaniei de monitorizare aflate in curs de desfasurare, inceputa in luna august si preconizata a se finaliza in luna noiembrie 2020.

In prezent, pentru anul 2020, aisemnal.ro cuprinde rezultatele masuratorilor din urmatoarele judete: Alba, Arad, Braila, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Covasna, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi, Ilfov, Harghita, Maramures, Mures, Salaj, Sibiu, Satu Mare, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea si Vrancea, utilizatorii putand urmari evolutia acoperirii de la un an la altul.

Utilizarea www.aisemnal.ro

Utilizarea hartii este facila: pentru a vedea care este acoperirea cu semnal la nivel national, utilizatorii trebuie sa aleaga un singur operator si sa selecteze una sau mai multe tehnologii (2G, 3G sau 4G). Utilizatorii interesati de nivelul de semnal intr-o anumita localitate, trebuie sa selecteze localitatea de interes. De asemenea, harta permite si optiunea de localizare pentru a vedea acoperirea cu semnal in locul in care se afla utilizatorul. Prin intermediul hartii www.aisemnal.ro, toti cei interesati pot afla care sunt zonele cu semnal foarte bun, slab sau chiar zonele neacoperite cu semnal. Astfel, utilizatorii au o imagine completa si corecta asupra acoperirii cu semnal mobil realizate de catre operatorii din Romania. Totodata, pe baza informatiilor prezentate pe acestor informatii inainte de incheierea unui contract cu un anumit furnizor si utilizatorii isi pot alege furnizorul si in functie de calitatea semnalului acestuia.

