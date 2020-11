Jens Stoltenberg: Tratatul internaţional privind interzicerea armelor nucleare nu va funcţiona

157091 – 11112020 – Tratatul internaţional privind interzicerea armelor nucleare nu va funcţiona, deoarece nu are un mecanism de verificare, a declarat, marţi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirmând că pentru ţările aliate, acest tip de arme este un ”factor de descurajare”. El a vorbit în deschiderea celei de-a 16-a Conferinţe anuale a NATO pe tema Controlului armamentelor, dezarmării şi neproliferării armelor de distrugere în masă, eveniment desfăşurat în sistem videoconferinţă. ”Această conferinţă este o oportunitate majoră pentru comunitatea internaţională să consolideze Tratatul de Neproliferare Nucleară (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT). Trebuie să profităm de ea, să nu subminăm NPT sau să ne îndoim de rolul său. Ştiu că sunt unii care privesc Tratatul internaţional privind interzicerea armelor nucleare ca fiind o soluţie alternativă, ce ar elimina toate armele nucleare. La primă vedere pare atrăgător, dar realitatea este că nu va funcţiona. Tratatul privind interzicerea nu are un mecanism care să asigure scăderea echilibrată a numărului acestor arme şi niciun mecanism de verificare. Mai mult, nu a fost semnat de niciun stat ce deţine arme nucleare”, a menţionat Jens Stoltenberg, citat de Agerpres.

”Să renunţăm pur şi simplu la factorul nostru de descurajare fără garanţii că şi ceilalţi vor face la fel este o opţiune periculoasă, pentru că o lume în care Rusia, China, Coreea de Nord şi altele au arme nucleare, dar NATO nu are nu este o lume mai sigură. Dimpotrivă, ne va lăsa vulnerabili în faţa presiunilor şi atacurilor şi va submina securitatea alianţei noastre”, a precizat Stoltenberg.

Totodată, secretarul general al NATO a spus că ”doar trei ţări aliate au arme nucleare, dar toate membrele NATO beneficiază de garanţiile de securitate ale acestora”. În acelaşi timp, există îngrijorări legitime legate de armele nucleare şi proliferarea acestora. Rusia şi China investesc intens în arsenale nucleare sofisticate şi diverse. Coreea de Nord îşi continuă expansiunea nucleară iar în Iran centrifugele sunt din nou în funcţiune. Acestea fiind zise, perspectivele unei dezarmări nucleare par îndepărtate, dar acest lucru nu este mai puţin relevant, a afirmat Stoltenberg.

