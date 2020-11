Marile probleme nerezolvate de liderii UE: Vacanța de Crăciun – un pericol pentru toată Europa. Avem vaccin dar cetățenii nu îl vor

157249 – 20112020 – ”Summit-ul pregătirii pentru dezastre” – așa a fost denumită de presa europeană reuniunea de joi seara a Consiliul European. Liderii UE au discutat, în teleconferință, timp de trei ore, despre criza Covid, cu perspectiva unui nou val de infectări după vacanța de Crăciun, și despre speranța dată de noul vaccin, pusă în antiteză cu valul crescând de cetățeni europeni care spun deja că nu vor să se vaccineze.

Problema Covid este atât de mare – Europa este focarul mondial de infectări, iar OMS a anunțat joi că pe continent moare un bolnav de Covid la fiecare 17 secunde – încât liderii UE au renunțat să rezolve acum cealaltă criză – blocarea de către Polonia și Ungaria a bugetului UE și a planului de relansare economică. Au fost lăsate pentru data viitoare și conflictele Franța – Turcia și Grecia-Turcia.

Cea mai mare grijă a șefilor de stat și de guverne este să găsească o soluție pentru vacanța de iarnă a europenilor, de care se tem că va provoca un al treilea val de infectări, și pentru gestionarea restricțiilor care sunt deja contestate în multe țări prin proteste violente.

După reuniunea Consiliului, liderii UE au anunțat că primul vaccin anti Covid va fi aprobat în luna decembrie, dar asta este singura știre optimistă.

Liderii europeni au dezbătut dificultățile în a ajunge la protocoale comune pentru folosirea testelor rapide antigen. Ei au avertizat și că există greutăți logistice legate de fabricarea și distribuirea vaccinurilor, dar și că există un val de scepticism crescând în rândul europenilor legat de vaccinare, ceea ce va presupune nevoia unei campanii de promovare agresive.

Șefii de stat și de guverne din Uniune și-au exprimat profunda îngrijorare legată de ridicarea restricțiilor prea repede, ceea ce ar putea duce la un al treilea val de infectări. Ei au avertizat că este nevoie de limitarea călătoriilor, ceea ce ar pune o presiune pe sărbătorile de iarnă.

Premierul Guvernului Belgiei, Alexander De Croo, a spus că liderii UE sunt foarte îngrijorați de călătoriile de sărbători. ”Mai multe țări au spus despre Crăciun ce am spus și eu înainte: trebuie să avem mare grijă să evităm un al treilea val provocat de Crăciun. Au fost multe discuții despre coordonarea europeană pe acest subiect. Suntem îngrijorați de vacanța de Crăciun, de vacanța de ski și de celelalte sărbători. Ar fi bine să avem o poziție comună a UE pentru că sunt riscuri mari. Ar trebui să încercăm să ne coordonăm pe subiectul ăsta”, a spus el.

Președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a vorbit despre problema testelor antigen – multe teste rapide apar pe piață și nu sunt sigure, nu toate au aceeași calitate și nu oferă rezultate de încredere.

Și ea a avertizat că este nevoie de menținerea unor restricții și a diferitelor forme de lockdown pentru a preveni un alt val de contaminare. ”Am învățat cu toții din experiența din vară, că ieșirea dintr-un val este foarte dificilă și că ridicarea prea rapidă a restricțiilor a avut un impact negativ asupra situației epidemiologice din vară și din toamnă. De aceea, de data aceasta, vom face o propunere de ridicare coordonată și treptată a ridicării restricțiilor. Acest lucru va fi foarte important pentru evitarea riscului unui noul val”.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat, după reuniunea liderilor UE, că cele trei mari probleme sunt acum găsirea unei soluții comune pentru recunoașterea reciprocă a testelor, gestionarea vaccinării și gestionarea vacanței de iarnă. ”Am discutat trei subiecte importante: testarea, vaccinarea și coordonarea la ridicarea restricțiilor. Despre testare am discutat cum să dezvoltăm o abordare comună pentru testele rapide antigen. Acestea sunt complementare testelor PCR și trebuie să ajungem la o recunoaștere reciprocă a rezultatelor acestor teste. Despre vaccinuri. Rezultatele testelor recente sunt încurajatoare, vaccinurile sunt foarte aproape de a fi folosite și trebuie să fim pregătiți. Am convenit să grăbim pregătirile pentru campaniile naționale de vaccinare. Vor exista provocări logistice legate de depozitare, transport și numărul dozelor. O altă problemă va fi comunicarea. Numărul cetățenilor care nu au încredere în vaccin crește și trebuie să comunicăm clar avantajele vaccinării. Am discutat și despre ridicarea restricțiilor. Trebuie să învățăm din lecțiile trecutului și să avem grijă când ridicăm restricțiile. Ar trebui să se întâmple gradual. Cu toții vrem să sărbătorim sărbătorile sfârșitului de an dar în siguranță”, a spus Charles Michel.

Liderii UE se vor întâlni din nou în decembrie, de data aceasta fizic, la Bruxelles, pentru a pune pe masă soluțiile pentru aceste probleme, dar și pentru a gestiona cealaltă criză majoră – blocarea fondului de redresare economică de către Ungaria și Polonia.

