Sindicatele din Apărare solicită 2.500 de salariați pe nucleu pentru anul 2021

157355 – 27112020 – Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Economiei, Virgil Popescu, și ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, sindicatele din industria de apărare care fac parte din societățile filiale ale Companiei Naționale ROMARM, dar și societățile din subordinea Direcției Industriei de Apărare din cadrul Ministerului Economiei și Mediului de Afaceri, ROMAERO, Avioane Craiova, Orăștie, Mangalia, le solicită acestora să facă ”toate demersurile pentru obținerea numărului de 2.500 de salariați pe nucleu pentru anul 2021”.

”Vă reamintim că în anul 2001, Guvernul, în ședință comună – Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, Minsietrul Muncii, Ministerul Apărării Naționale, toți secretarii de Stat, directorii de direcții, pe deoparte, și liderii de sindicat ca parteneri de dialog, au analizat în profunzime situația acestui sector de activitate. S-a dezbătut concret cum poate funcționa o industrie care are activitate strâns legată de cererea de contracte și comenzi pe care instituțiile militarizate le solicită și în același timp cum sunt capacitate prin măsuri concrete de asigurare de forță de muncă specializată, investiții cu bani de la buget, banii pentru păstrarea specialiștilor când cele arăate mai sus lipsesc. Au fost adoptate OUG nr.95/2002 care prevedea asigurarea resurselor financiare pentru menținerea nucleului de specialiști în activitate și al operatorilor economici din industria de apărare și HG nr.01156/2011 privind capacitățile de producție. Legea nr. 232/2016 preia această necessitate a asigurării fondurilor pentru menținerea forței de muncă înalt calificată, dar prin proasta gestionare a acestora, în ultimii ani, am ajuns să reducem numărul de salariați an de an fără o justificare prealabilă. Acest support financiar pentru 2.500 de salariați din industria de apărare și aeronautică asigură stabilitatea locurilor de muncă și a specialiștilor în lipsa contractelor și comenzilor militare. Prin motivarea prezentată de noi, acest lucru nu poate fi asimilat cu ajutorul de stat”, se arată în scrisoare.

Consiliul de Coordonare al Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică solicită ”o întrevedere urgentă cu cei doi miniștri”.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter