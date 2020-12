ANCOM: Piețele de gros corespunzătoare serviciilor de acces la internet la puncte fixe nu necesită intervenții de reglementare

157580 – 15122020 – În urma acordului primit din partea Comisiei Europene in cadrul procesului de consultare europeana, ANCOM a adoptat Pozitia cu privire la revizuirea pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de acces local la puncte fixe si serviciilor de acces central la puncte fixe, pentru servicii destinate publicului larg. Astfel, Autoritatea a decis ca piata cu amanuntul a serviciilor de acces la internet in banda larga la puncte fixe se mentine concurentiala, nefiind necesara reglementarea pietelor de gros sus-mentionate.

Analiza de piata realizata de ANCOM

Documentul de Pozitie adoptat de ANCOM este rezultatul unei analize de piata realizate cu scopul de a reevalua si, eventual, de a intensifica gradul de concurenta pe piata cu amanuntul a serviciilor de acces la internet in banda larga la puncte fixe prin potentiale masuri de reglementare impuse la nivelul pietelor de gros corespunzatoare. ANCOM deruleaza periodic astfel de analize pentru a asigura o concurenta efectiva pe pietele serviciilor de comunicatii electronice din Romania, care sa genereze beneficii pentru utilizatorii finali.

Analiza a urmarit evolutiile de pe piata in perioada 2015 – 2019 si a evidentiat ca piata serviciilor de acces la internet in banda larga la puncte fixe se mentine concurentiala, in conditiile in care nu sunt impuse reglementari specifice pe niciuna dintre pietele de gros din amonte, utilizarea buclei locale fiind nesemnificativa in Romania. Astfel, concluzia ANCOM a fost ca, in continuare, nu sunt necesare reglementari la nivelul pietei serviciilor de acces local la puncte fixe si, respectiv, pietei serviciilor de acces central la puncte fixe destinate publicului larg.

Raspunsul Comisiei Europene

In urma procesului de consultare europeana, ANCOM a primit acordul Comisiei Europene pentru adoptarea masurilor propuse in documentul de Pozitie.

De asemenea, Comisia Europeana a indicat ANCOM necesitatea monitorizarii permanente a pietei cu amanuntul a serviciilor de acces la internet in banda larga, pentru a interveni in materie de reglementare ex-ante, in cazul modificarii semnificative a situatiei cu privire la definirea pietei si situatiei concurentei pe piata.

Astfel, Autoritatea va urmari, printre alte aspecte, evolutia conditiilor de piata, in special in ceea ce priveste segmentul serviciilor de acces la internet cu viteze de peste 100 Mbps. De asemenea, ANCOM va acorda o atentie deosebita modului in care vor evolua strategiile de stabilire a preturilor la nivel geografic, a principalilor operatori, in vederea evaluarii necesitatii definirii de piete relevante sub-nationale si va monitoriza posibile modificari semnificative ale conditiilor de piata care ar putea necesita o definire mai detaliata a pietei produsului, in special referitor la capacitatea operatorilor de a concura efectiv cu RCS & RDS S.A. pe segmentele de servicii de acces la internet de viteze superioare.

