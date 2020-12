Polițist din Otopeni, găsit mort în mașină, în zona bălții Tunari

157691 – 24122020 – Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, un agent de la postul de politie din Otopeni a fost gasit mort in joi, 24 decembrie, intr-o masina aflata pe marginea drumului in zona baltii din Tunari.

”La data de 24 decembrie a.c., in jurul orei 11:50, pe DJ 100, in zona baltii Tunari, politistii orasului Otopeni au observat un autoturism, in care se afla un coleg din cadrul Politiei Oras Otopeni, care prezenta o plaga impuscata la nivelul capului. La fata locului s-au deplasat imediat politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov si criminalisti, care au constatat faptul ca pe DJ 100, in zona baltii Tunari, in interiorul unui autoturism se afla un barbat, care prezenta o plaga prin impuscare la nivelul capului. In urma primelor verificari, a fost identificata persoana respectiva, in cauza fiind vorba de un barbat, in varsta de 33 de ani, avand functia de agent sef adjunct, in cadrul Politiei Orasului Otopeni, acesta aflandu-se in afara serviciului. Politistul a fost incadrat din sursa externa in luna octombrie a anului 2006, in functia de agent, initial, la Politia Orasului Pantelimon. Din punct de vedere psihologic, politistul a fost evaluat la data de 14 februarie 2019. La fata locului s-a deplasat o echipa operativa complexa, condusa de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, in cauza fiind efectuate cercetari, in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor in care s-a produs fapta”.

Potrivit Digi24, polițistul era cercetat pentru luare de mită.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter