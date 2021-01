ANCOM: În ce condiții se încheie contractele de telefonie, internet sau televiziune inițiate printr-un apel telefonic

158152 – 29012021 – Utilizatorii pot incheia un contract de telefonie, internet sau televiziune si de la distanta, de cele mai multe ori, aceste contracte fiind initiate printr-un apel telefonic primit de la furnizor. In contextul sanitar actual, acest tip de prezentare a ofertelor si de incheiere a unor noi contracte prin intermediul mijloacelor de comunicatii a devenit tot mai popular. De aceea este important ca utilizatorii sa cunoasca care sunt pasii legali care trebuie parcursi si mai ales faptul ca, dupa conversatia telefonica initiala, furnizorul trebuie sa transmita toate informatiile referitoare la oferta si pe un suport durabil (hartie, e-mail, fax). Contractul se considera incheiat doar daca utilizatorul a semnat oferta si a transmis-o furnizorului sau a trimis consimtamantul scris pe un suport durabil catre furnizor.

In anul 2020, Autoritatea a primit o serie de sesizari de la utilizatori cu privire la contractele incheiate la distanta, din care a reiesit faptul ca existau anumite deficiente in procesul de incheiere a acestora. In acest sens, ANCOM a efectuat un numar de 29 controale, in urma carora au fost aplicate amenzi in cuantum de 480.000 lei. Autoritatea va continua sa monitorizeze modalitatile de incheiere a contractelor la distanta si sa ia masurile care se impun.

Pasi pentru incheierea unui contract la distanta in urma unui apel telefonic:

Pasul 1: In cadrul convorbirii telefonice, furnizorul are obligatia de a oferi initial o serie de informatii minime cu privire la oferta:

identitatea furnizorului;

principalele caracteristici ale serviciilor si produselor care urmeaza sa fie contractate;

pretul total al serviciilor si produselor: valoarea planului tarifar; beneficiile incluse si valabilitatea acestora; extraoptiunile ce urmeaza sa fie activate si valoarea acestora, tarifele aplicate dupa consumul resurselor incluse, costurile de transport pentru primirea si eventual returnarea produsului, daca este cazul;

conditiile, termenele si procedura de exercitare a dreptului de retragere, precum si informatii referitoare la formularul de retragere;

durata contractului, conditiile de incetare si penalitatile aplicabile, daca este cazul.

Pasul 2: Dupa prezentarea telefonica a ofertei, furnizorul trebuie sa transmita utilizatorului toate informatiile referitoare la aceasta pe un suport durabil (hartie, e-mail, fax).

Pasul 3: Daca este de acord cu oferta primita, utilizatorul trebuie sa transmita consimtamantul pentru aceasta fie prin semnarea olografa a ofertei si returnarea acesteia catre furnizor (daca o primeste pe hartie), fie printr-o confirmare transmisa furnizorului pe un suport durabil (e-mail, fax).

Atentie!!!

Doar acceptarea telefonica de catre utilizator a ofertei prezentate initial de furnizor nu presupune incheierea unui contract la distanta. Contractul se considera incheiat la data la care a fost semnata oferta sau la care a fost transmis consimtamantul scris, pe suport durabil, catre furnizor.

Dreptul de retragere dintr-un contract la distanta

Chiar si dupa incheierea contractului la distanta, utilizatorul are dreptul sa se razgandeasca si sa se retraga dintr-un contract la distanta, fara a invoca vreun motiv, in termen de 14 zile de la data incheierii contractului respectiv.

Daca scopul principal al contractului este achizitionarea unui echipament (telefon, tableta, PC etc.), termenul de 14 zile se calculeaza de la data primirii produsului.

De regula, serviciile contractate la distanta vor fi furnizate dupa expirarea perioadei de retragere de 14 zile. Daca un utilizator vrea ca serviciul sa ii fie furnizat inainte de expirarea perioadei de retragere de 14 zile, trebuie sa faca o cerere expresa in acest sens. Furnizorul trebuie sa il informeze despre aceasta posibilitate, precum si despre faptul ca trebuie sa solicite acest lucru in mod expres.

Ce, cum si unde reclami

ANCOM poate lua masuri in cazul in care furnizorul nu a respectat drepturile utilizatorilor cu privire la incheierea contractelor la distanta prin care sunt achizitionate servicii de comunicatii electronice. Sesizarile pot fi trimise aici.

