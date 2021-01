Cine sunt patronii firmelor care oferă cele mai mici prețuri la energie electrică pentru consumatorii casnici

158080 – 26012021 – Dacă nu vor curent scump, furnizat în regim universal, românii trebuie să reușească să își aleagă o ofertă avantajosă dintre cele concurențiale.

În context, mai mulți cititori ne-au semnalat că le este greu să își aleagă oferta potrivită doar în funcție de prețul curentului, fără să știe nimic despre societățile de furnizare, despre oamenii care le conduc și despre afacerile acestor.

Așa că astăzi vă prezentăm informații despre o parte dintre societățile de furnizare și despre afacerile oamenilor care le conduc.

SpotMedia.ro a selectat, din comparatorul de oferte pentru energie electrică pus la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cele mai avantajoase 5 oferte pentru zona Bucureștiului, disponibile în prima zi a săptămânii.

Aceste prețuri, cele mai mici de pe piață în dimineața zilei de luni, 25 ianuarie, ajungeau la 61 – 62 de bani per kilowat/oră, cu tot cu tarife și taxe.

Iar furnizorii care oferă aceste prețuri sunt: Energia Gas & Power SRL, SC AIK Energy Romînia SRL, Hidroelectrica SA, Restart Energy One SA și Nova Power & Gas SRl.

Iată cine deține societățile de furnizare, dar și cum le-au mers afaceri în ultimii ani.

ENERGIA GAS&POWER SRL. Acționari sunt, în prezent, două societăți înregistrate în străinătate. Majoritară, cu 71% din participație, este societatea Europe Energy Spa din Italia, administrată de Matteo Ballarin.

New Energy Trading AG din Elveția, administrată de Svetislav Bulatovici, deține 26% din acțiuni.

Iar 2% dintre acțiuni sunt deținute de un cetățean român din Brașov numit Călin Oncioiu Donca, potrivit portalului cu informații de business listăfirme.ro.

Administratori Energia Gas&Power SRL sunt doi cetățeni italieni: Mattia Picco și Matteo Ballarin.

Iată cum a luat naștere acest furnizor și cum a evoluat el, în ultimii ani.

În ianuarie 2014 s-a înființat ECG GAS S.R.L. Fondator a fost clujeanul Rareș Criste. Acesta era la început administrator și acționar minoritar în societate. 99% din participație era deținută de o firmă înregistrată în Cipru și numită ECG Central European Gas Limited SRL. Iar Criste era mandatar pentru firma cipriotă.

Numele lui Criste e cunoscut de multă vreme în lumea afacerilor cu energie.

Dar în atenția publicului acesta a apărut prin 2013, când a fost audiat la DNA într-un scandal în care procurorii suspectau că la nivelul conducerii Hidroelectrica SA se promisese o mită substanțială pentru ca societatea de stat să vândă, în pagubă, o cantitate uriașă de energie electrică unei societăți numite Energon Power and Gas SRL din Cluj. La acel moment, administratorul Energon era Rareș Criste, a mai menționat sursa citată.

Potrivit informațiilor de pe tribunalul specializat Cluj, Energon se află în faliment din 2017.

Compania inițială, ECG GAS SRL din Cluj a trecut prin mai multe transformări. Și-a schimbat denumirea în ECG Energy. Acționarii s-au schimbat și ei. Off-shore-ul cipriot și-a cesionat participația unui cetățean român.

Ulterior, firma a devenit Energia Gas&Power, inițial cu sediul la Cluj și apoi la București.

Iar în 2018, Energia Gas&Power SRL apare ca fondator, alături de Cătălin Oncioiu Donca, al societății Energia Vânzare SRL, cu sediul în București.

La acest moment, potrivit listăfirme.ro, Energia Vânzare SRL este deținută integral de Energia Gas&Power SRL. Iar administrator este Picco Mattia.

Potrivit Finanțelor, din 2014 încoace, Energia Gas&Power SRL (sub diversele denumiri, sedii și cu diverși acționari, dar același cod unic de identificare) a mers pe pierdere.

Iată care a fost pierderea raportată, în fiecare an: 13.929 lei (în 2014), 20.728 lei (în 2015), 20.338 lei (în 2016), 131.211 (în 2017), 4.149.186 (în 2018) și 1.785.233 (în 2019).

Potrivit siteului Finanțelor Publice, din toți acești 5 ani, societatea a raportat că are salariați doar în 2018 (când a avut, în medie 15 salariați) și 2019 (când a raportat 33 de salariați).

AIK ENERGY ROMÂNIA SRL. Asociații în cadrul societății sunt două firme înregistrate în Marea Britanie. Majoritară este AIK Energy LTD, al cărei administrator este Harald Rainer Kraft, potrivit informațiilor listăfirme.ro.

AIK Energy România SRL este administrată de Sergiu Bălan.

Iată cum s-a dezvoltat acest furnizor.

În 2017, un tânăr bucureștean pe nume Constantin Muceanu a înființat o societate numită Valahia Gaz SRL.

În 2018, Muceanu nu mai figurează ca asociat în firmă, potrivit listăfirme.ro. În schimb, erau asociați doi cetățeni georgieni – Archil Msuknishvili și Mikheil Kardenakhishvili și un român pe nume Spiridon Damian.

Ulterior, Archil Msuknishvili și-a cedat participația. Dar printre acționari a apărut un alt georgian, numit Dimitri Msuknishvili. În 2019, și Mikheil Kardenakhishvili își cedează participația și se retrage.

În 2020, AIK Energy LTD (societate care acum are manager german) apare ca asociat în cadrul Valahia Gaz SRL. În același an, firma – cu același cod unic de identificare și același număr de ordine la Registrul Comerțului – apare sub numele de AIK Energy România SRL.

Damian Spiridon a mai deținut o firmă numită Total Consult Legal & Business Management SRL. Această a fost asociată în cadrul Centrului de Afaceri Româno Rus SA, administrat la un moment dat de Iurie Cecan.

Potrivit Rise Project Moldova, Iurie Cecan frecventa foști membri ai KGB. Și a fost cel care i-a vândut, în 2009, o vilă în Voluntari lui Vladimir Plahotniuc.

AIK Energy a avut o creștere spectaculoasă pe piața românească de energie. A intrat și pe piața consumatorilor casnici de gaze, dar a trebuit să își predea după numai câteva luni clienții către un alt furnizor, în 2020. Motivul: a intrat în incapacitate de plată.

SpotMedia.ro a solicitat atunci AIK Energy un punct de vedere cu privire la situație. Am vrut să știm dacă problemele societății au vreo legătură cu o intervenție a BNR, care să îi fi blocat conturile (informație obținută de SpotMedia.ro pe surse).

AIK Energy România nu a dezmințit informația, ci ne-a răspuns doar că nu comunică la momentul respectiv. Nu a revenit cu detalii nici până astăzi.

Societatea a raportat la Finanțe pierderi de 44.194.952 lei în 2018 și profit de 35.931.658 lei în 2019.

Numărul mediu de angajați a crescut de la 2 (în 2018) la 5 (în 2019).

HIDROELECTRICA SA. Hidrelectrica SA este o societate cu capital majoritar de stat. Potrivit siteului companiei, circa 80,05% dintre acțiuni sunt deținute de Guvern, prin Ministerul Energiei. Celelalte acțiuni aparțin Fondului Proprietatea.

Compania are un aparat complex de conducere, afișat pe siteul propriu. Directoratul este condus de Nicolae Badea. Acesta a lucrat în consultanță, până în 2013.

A fost de două ori secretar de stat la Ministerul Economiei (în perioada 2013 – 2015), membru în consiliul de administrație al Rompetrol Rafinare și membru în consiliul de supraveghere al OMV Petrom SA.

La Hidroelectrica a condus mai întâi departamentul de management de proiect, înainte să preia conducerea directoratului, în iunie 2017.

Societatea a obținut, din 2016, profituri anuale de peste 1,2 miliarde de lei și are, în medie, peste 3.350 de angajați.

Evident, nu toți se ocupă de furnizare și în niciun caz de frunizare pentru clienții casnici.

Societatea este unul dintre cei mai mari producători de energie din România și vinde curent în special pentru consumatori mari.

RESTART ENERGY ONE SA. Compania este deținută de Armand Consoluting SRL. La rândul său, această societate îl care ca unic acționar și administrator pe omul de afaceri Armand Doru Domuță.

Domuță este și administratorul Restart Energy One. Potrivit listăfirme.ro, omul de afaceri este asociat în încă 10 societăți din domenii diverse, de la asociații agricole la imobiliare.

Potrivit listăfirme.ro, printre acționarii furnizorului s-au mai numărat și alte societăți în care a fost implicat Armand Doru Domuță.

Potrivit datelor comunicate către Finanțe, societatea de furnizare a mers pe plus în ultimii 10 ani. Cel mai mare profit, în valoare de 316.715 lei, l-a avut în anul 2019.

Numărul mediu de salariați ai societății de furnizare a variat între 1 și 13.

NOVA POWER & GAS SRL este o societate deținută de familia de întreprinzători Mureșan, una dintre cele mai prospere din zona Clujului.

Acționarul furnizorului de energie este Electrogrup SA (o societate cunoscută în domeniul construcțiilor de comunicații). La rândul ei, Electrogrup e deținută de Electrogrup Infrastructura SA.

Iar în această societate sunt asociați: Ovidiu Teofil Mureșan, Simion Andrei Mureșan (membri ai uneia dintre cele mai prospere familii din zona Clujului) și Pantazescu Marian.

Nova Power & Gas SRL este administrată de Mircea Ioan Bica, fost șef la Transelectrica, în Cluj.

Societatea de furnizare nu e nouă. A fost înființață în 2007 și s-a numit inițial Amgaz SRL. Printre administratori s-a numărat și clujeanul Rareș Criste, care a fondat și ECG GAS S.R.L și despre care v-am relatat deja.

Din 2006, societatea a mers în permanență în câștig. Cel mai mare profit a fost raportat în 2019 și s-a ridicat la 9.345.081 lei.

Numărul mediu de angajați a cresut de la 2 (în 2006) la 46 (în 2019).

SpotMedia.ro va reveni cu informații și despre acționarii și afacerile celorlați furnizori cu oferte concurențiale de pe piață, pentru a vă permite să aveți cât mai multe informații și pentru a vă ajuta să selectați cea mai potrivită ofertă de energie elecrtrică. – sursa: Spotmedia.ro

