Ne-a mai ramas doar gânditul…

158148 – 29012021 – Cifre seci. In 2020 Romania a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa. Aproape 10% din PIB. Pe ce credeti ca s-au cheltuit banii? Tineti-va bine. Peste 5.5% din datorie a fost facuta pentru plata salariilor si a sporurilor bugetarilor + majorari de pensii. Abia 4.5% din bani au fost cheltuieli de pandemie (nu discutam acum cat s-a furat la achizitii ca ne ia plansul)

Deci cu alte cuvinte, in 2020, profitand de pandemie, minunatul guvern PNL ne-a ingropat in datorii ca sa plateasca sporuri + mariri de salarii bugetarilor si mariri de pensii. De aceea pe medie salariile romanilor au crescut dar in realitate doar ale celor de la stat.

Ma intrebati de ce tonul meu este mai revoltat in ultima vreme. Va spun sincer ca am sentimentul ca am fost trasi pe sfoara si ca l-am schimbat pe dracu’ cu ma-sa. Pai cum sa nu fiu cand dupa toate astea bugetarii se vaccineaza inaintea populatiei (singura tara din lume care pune in aceeasi categorie de importanta medicii, bolnavii si batranii cu bugetarii) si in plus unii sunt in strada si mai au pretentia anul acesta sa li se mareasca salariile in continuare.

Nici nu realizati cat de profunda este aceasta problema sociala. Ce au creat politicienii astia in ultimii ani este un monstru, au creat o prapastie de dezbinare intre romani care va distruge Romania. Nu mai suntem in epoca feudala ca sa suportam asta. Sentimentul de inechitate sociala profunda, dispretul total al statului la adresa cetateanului va duce la ruperea Romaniei.

Nu saracia, nu razboiul, nu nevoile distrug un popor ci nedreptatea sociala si bataia de joc la adresa cetatenilor. Cand iti pleaca milioane din tara de saracie ai o problema cat casa. Cand incep sa iti plece milioane de tineri, de oameni educati, specialisti, antreprenori pentru ca nu mai cred in viitorul aici, este colaps. E game over. Mai puneti si educatia peste si avem tabloul complet.

Ganditi-va la Moldova care de 30 de ani nu are un metru de autostrada, ganditi-va la centralismul excesiv in administratie, la discriminarea unor categorii largi de cetateni, la meritocratia care lipseste cu desavarsire si coruptia endemica. Sunt falii enorme care ameninta existenta Romaniei. Cand avem in fata un stat atat de slab si corupt este o chestiune de timp pana Transilvania si Moldova vor vrea sa mearga pe drumul lor. Cine cunoaste cat de cat istorie intelege cat de fragila e tara asta.

Nu uitati ca in 2019 s-au nascut mai multi copii in afara Romaniei decat in Romania. Ganditi-va la asta. Ca ne-a mai ramas doar ganditul… – sursa: Reportaje-Live

