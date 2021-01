Rareș Bogdan îl acuză pe Ludovic Orban de dictatură

157948 – 18012021 –Prim-vicepreşedintele Rareş Bogdan a lansat duminică, într-un interviu la AlephNews, o serie de critici la adresa preşedintelui PNL Ludovic Orban, pe care îl acuză că ar fi trebuit să-şi dea demisia din funcţia de preşedinte al partidului. ”Ludovic Orban se crede un fel de lupul alpha. Nu a consultat partidul când a fost vorba de miniştri. A venit cu o listă”, a mai adăugat acesta.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan afirmă că liderul partidului, Ludovic Orban, conduce în mod dictatorial PNL, impunând decizii și ignorându-i pe ceilalți liberali din conducerea partidului.

”Vă spun o chestiune dureroasă. Uneori mi se părea că atunci când eram la măsuța mea de realizator cu o audiență foarte mare și o influență foarte mare în emisiune aveam mai multă putere decât ca prim-vicepreședinte al partidului de guvernământ. Partidul nu a fost condus clasic, tradițional, așa cum a fost condus PNL, PDL în epoca pre Ludovic Orban. Partidul a fost condus de un singur om, de Ludovic Orban. Noi nu am avut, nici eu, nici Robert Sighiartău, nici Iulian Dumitrescu, nici Mircea Hava, nici Raluca Turcan, Florin Roman, Ilie Bolojan, Gheorghe Flutur, Emil Boc, nu am avut niciun fel de putere reală în cadrul guvernării”, a spus duminică prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, la Aleph News.

Rareş Bogdan: ”Trebuia să-l băgăm în partid pe Mihai Chirică cu un an jumătate înainte, de când îl critica pe Dragnea, nu cu două luni înainte de alegeri. În loc să-l luăm la europarlamentare, când el ar fi venit, l-am ţinut la uşile partidului până ce am realizat că nu putem câştiga CJ Iaşi USR a fost foarte agresiv. La nivel naţional s-a creat imaginea că PNL e un refugiu pentru PSD. Au fost şi alte zone. Au apărut în timpul campaniei electorale o dezvăluire Recorder pe un caz de la Târgu Mureş. Am atras atenţia la o şedinţă de partid. Tot în timpul campaniei electorale a apărut o lebădă neagră. Dar a fost şi lovitura PSD. Incendiul de la Piatra Neamţ, deşi nu a avut loc într-un judeţ condus de un liberal, a fost într-un judeţ condus de un baron roşu – Ionel Arsene. A contat că era PNL la putere. Era paralela cu Colectiv, asta ne-a lovit. Partidul nu a fost condus tradiţional, clasic, aşa cum a fost condus PNL-ul în epoca pre-Ludovic Orban. A fost condus de un singur om – Ludovic Orban. Noi nu am avut niciun fel de putere reală în cadrul guvernării. Nici Robert Sighiartău, nici eu, nici Raluca Turcan, Florin Roman, Bolojan. În iunie am solicitat primenirea Guvernului. Am primit critici. Am spus şansa noastră e să primenim echipa guvernamentală. Am spus că avem 3-4 miniştri slabi, care dacă nu-i schimbăm, vom crea imaginea unui Guvern care va fi influenţat nu de performanţele unor miniştri ca Bode, Cîţu, ci de neperformanţele unor miniştri precum Ştefan, Anisie sau de tipul altor miniştri. Am spus atunci să schimbăm 3-4 miniştri. S-a refuzat. Au spus că asta înseamnă că nu avem încredere. S-a dovedit că schimbarea lui Costache cu Nelu Tătaru a fost de bun augur. De ce nu am avea câştig de cauză schimbându-l pe Ştefan cu Florin Roman? Sau pe Monica Anisie. Nu trebuie să se supere pe noi aceşti oameni, dar trebuie să gândim pentru viitorul partidului. Le-am atras atenţia că dacă nu vom fi atenţi un vom obţine 30%. Dacă nu vreţi să ajungem în 2024 cu AUR 20-24% sau PSD 35%, trebuie să ne redefinim. Toată campania din 2019-2020, noi am folosit imaginea unor oameni. Am folosit imaginea lui Emil Boc. Un om care a avut 6% cotă de încredere. Azi are o cotă la nivel naţional de 28%. E cel mai apreciat lider al dreptei. O transformare de opt ani de zile. L-am folosit pe Ilie Bolojan, Alin Tişe, Mircea Hava. Sunt uşor supărat. Am venit foarte deschis în 2019. Nu mi-am negociat nimic. Partidul avea 21-22%. Dacă Ludovic Orban candida pe primul loc partidul lua 16%. Eu am realimentat cu emoţie partidul şi am ajuns la 28%. E o persoană agreabilă. Am văzut, cu excepţia unui singur om, toţi premierii au ieşit trăncăniţi la cap. Toţi li se pare că fără ei universul nu mai funcţionează, că sunt mesianici pentru România şi omenire. Niciunul cu excepţia lui Emil Boc. Unii şi-au mai revenit între timp. De la MRU s-au stricat la cap. Ludovic Orban la rândul lui i s-a umflat capul. I s-a închipuit că e lupul alpha. Nu e un om rău. A fost un premier bun într-o perioadă grea. El nu a consultat partidul când am vorbim de miniştri. A venit cu o listă. N-am putut să spun că ministrul x e mai bun. Am spus cât am spus în interior. Nu am vrut să ieşim în exterior să nu pară că suntem în conflict. Azi regretăm că nu am făcut-o. Aşa cum regret că după alegerile europarlamentare nu am ieşit cu Robert Sighiartău, Florin şi ceilalţi să cerem demisia lui Ludovic Orban pentru că a dus partidul la pierderea alegerilor. Nu avea de ce să-şi dea demisia din funcţia de prim-ministru, trebuia să-şi dea demisia din funcţia de preşedinte al PNL. E primul preşedinte de partid din ultimii 30 de ani care a pierdut alegerile şi a rămas în funcţie. E anormal. Puteam să ne dăm noi ca exemplu demisia ca să-l obligăm şi pe el. nu am făcut asta ca să nu destabilizăm partidului înaintea negocierilor de formare a coaliţiei. În momentul în care preşedintele de partid îţi obţine în locul unde candidează 21%, mai mic decât scorul pe ţară, e o problemă. Partidul trebuie să aibă viitor, nu numai trecut”.

Rareș Bogdan a anunțat că îl susține pe premierul Florin Cîțu la șefia PNL

”Problema cea mai mare pe care o care partidul astăzi este că nu a fost o analiză post-alegeri. Dacă nu conştientizăm că situaţia PNL e una care poate duce la căderea partidului sub 15% şi dacă nu înţelegem că trebuie să reconfigurăm pe baza oamenilor reformişti pe care îi avem, cu o imagine bună, susţinându-l pe Florin Cîţu. Florin Cîţu trebuie sprijinit de tot partidul. Noi am scăzut din 6 decembrie până astăzi.

Eu dacă eram Ludovic Orban i-aş fi spus lui Rareş Bogdan şi Robert Sighiartău care se prefigurau ca principalii mei opozanţi, le-aş fi zis să am nevoie de ei să candideze la parlamentare. Unu la Senat, unu la Cameră. Ludovic Orban s-a temut de mine. A încercat să mă izoleze după europarlamentare. Am văzut că nu apar pe pagina oficială a partidului,. am văzut că sunt ocolit, nu am zis nimic. Mai bine ziceam. Cel mai important era să-i responsabilizezi pe Rareş Bogdan şi Sighiartău. Ridicai lista. Nu se poate să iei un scor ridicol în diaspora. În mod normal trebuia ca ultimele zece filiale sau 15 să îşi dea demisia. Trebuia să-şi dea demisia şi preşedintele partidului”.

Rareș Bogdan mai spune că Ludovic Orban l-a marginalizat în partid și a refuzat invitația unor filiale de a candida la parlamentare tocmai pentru a nu intra în conflict cu el.

”Nu am candidat la parlamentare pentru că nu am fost invitat. Ludovic Orban a încercat să mă izoleze imediat după europarlamentare. Eu am stat, am stat, am văzut că nu apar pe pagina oficială partidului, că sunt ocolit și nu am zis nimic. Mai bine ziceam pentru că au fost organizații care m-au invitat în nume personal, dar intram în conflict cu Ludovic Orban dacă aș fi acceptat. Dar cel mai important era să-l duci pe Rareș Bogdan și pe Robert Sighiartău, să-i responsabilizezi, nu știu dacă veneam eu, dar ridicam lista la diaspora. (…) Partidul nu a făcut nicio analiză. Președintele partidului trebuia să-și dea demisia, să-și depună mandatul” a mai spus prim-vicepreședintele PNL.Foto: PNL-OPV3.ro

