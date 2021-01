Serviciul de Transport Voluntari a notificat Primăria Capitalei că ar putea suspenda, de luni, liniile operate în București și Ilfov

Cum a ajuns Primăria București să plătească pentru serviciul prestat în mare parte în Ilfov

158176 – 31012021 – Serviciul de Transport Voluntari, care operează 16 linii între București și comunele din Ilfov, a anunțat Primăria Capitalei și alte primării din Ilfov că de la 1 februarie ar putea opri cursele regionale din cauză că municipalitatea nu i-a plătit circa 8,6 milioane de lei, datoriile aferente lunilor noiembrie și decembrie pentru prestarea serviciului. Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat pentru HotNews.ro că municipalitatea plătește circa 90% din costurile operării celor 16 linii, deși ele deservesc în bună parte localitățile din afara Bucureștiului. Cum a ajuns societatea Primăriei din Voluntari, condusă de soțul fostului primar Gabriela Firea să presteze acest serviciu și să primească atâția bani de la Primăria Capitalei? Serviciul a fost delegat de fosta administrație, întâi pe 2 ani, apoi pe 10 ani, valoarea estimată anuală din ultimul contract fiind de peste 100 milioane lei/an.

”Este un contract de delegare care trece prin ADI Transport Public București-Ilfov. Tot ce înseamnă transport urban și interurban trece prin acest ADI. Pe transport interurban, contribuția este socotită conform contractului de delegare la 90% pentru municipiul București și 10% Ilfov. Nu știu pe Ilfov cum împart mai departe cei 10% Consiliul Județean și UAT-urile. Acest contract va fi renegociat, nu știu dacă vor rămâne aceste procente. Ei spun că se bazează pe un studiu care spune că 90% dintre cei care folosesc aceste autobuze lucrează în București și atunci impozitul lor pe venit se duce la București și nu la Ilfov”, a declarat pentru HotNews.ro primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

Potrivit informațiilor comunicate de instituție, Primăria Capitalei are o datorie de 8,647 milioane lei pentru lunile noiembrie și decembrie.

”Avem întârzieri cu plata la toată lumea, unii înțeleg, alții nu înțeleg, din cauza situației lăsate de fosta administrație. la un moment dat o să le reglăm. Nu am vorbit cu ei, nu au fost la discuții, au trimis doar o adresă oficială în care anunță că vor să oprească de pe 1 februarie, dar atât. Nu au solicitat o întâlnire, au solicitat doar să le dau banii pe care nu îi am”, a mai explicat Nicușor Dan.

Mihai Dobre, primarul comunei Petrăchioaia, a postat pe 28 ianuarie, pe pagina de Facebook, o adresă prin care STV (Serviciul de Transport Voluntari) informa primăriile din Ilfov despre ”situația dramatică în care ne aflăm din cauza lipsei fondurilor băneşti, aferente prestației lunilor noiembrie și decembrie 2020 de către Primăria Municipiului Bucureşti”.

”Această situaţie, în care ne aflăm ne obligă ca începând cu data de Luni, 01.02.2021 să oprim transportul public de persoane in zona metropolitană Bucuresti – Ilfov deoarece nu dispunem de fondurile financiare necesare achitării consumului zilnic de motorină și plata furnizorilor de piese si servicii de reparație și mentenanţă a autobuzelor din dotare. Totodată. Vă aducem la cunoştinţă că personalul societăţii noastre nu a beneficiat de plata salariilor aferente lunii decembrie, acest lucru creând un climat nesigur și o atmosferă precară. aceasta ducând la unele discuţii şi disensiuni în rândul angajaților aceştia dorind să îşi manifeste nemulțumirile prin proteste în stradă la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti. Printr-un ultimatum de plată al furnizorului motorinei am fost somaţi să achităm sumele necesare, in caz contrar după data de Vineri 29.01.2021, nu vom mai beneficia de cantitatea de motorină pentru desfăşurarea activității de transport public persoane. În situaţia în care acest lucru va persista suntem nevoiţi să nu ne mai onorăm obiectivele asumate privind transportul public de călători in zona metropolitană Bucureşti-Ilfov.”, se arată în adresă.

Ulterior, primarul a postat tot pe pagina de Facebook că ”În urma unei negocieri corecte, STV își va relua de luni, 01 02 2021, traseele stabilite în județul Ilfov!!!”.

STV nu a făcut niciun anunț oficial că va sista serviciul de la 1 februarie 2020. HotNews.ro a încercat să-l contacteze vineri seară și pe directorul ADI Transport Public București-Ilfov, dar acesta nu a răspuns la telefon.

