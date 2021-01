Un proprietar din Sectorul 5 îi cere Primăriei să îi construiască un ”pasaj suprateran” pentru că nu mai are acces la drumul public

157918 – 15012021 – Marius Tănase, proprietar al imobilului situat la adresa Str. Floare de Gheata 79C, Sector 5 – Bucuresti, solicită Primăriei Sectorului 5 să îi construiască un ”pasaj suprateran” pentru ca nu mai are acces la un drum public,

Tănase trimite, împreună cu solicitarea, și o fotografie.

”Situatia actuala prin care mi-a fost blocat accesul este de aproximativ 2 ani si este urmarea unor plangeri si sesizari legate de ilegalitatile in constructii din Sectorul 5. Toate aceste lucruri nu se puteau intampla fara ajutorul angajatilor din Primaria Sector 5, angajati care inchid ochii la aceste ilegalitati. Plangerile au fost ignorate, tinand cont ca autorizatiile de constructie si receptiile au fost facute ilegal. Spre exemplu, este vorba de un imobil P+2+M cu parcare la parter care incalca PUZ-ul ce prevede maxim P+2, ulterior parcarea a fost transformata in apartamente si s-a reautorizat o ilegal o parcare pe alta parcela. Receptia acestui imobil s-a facut inclusiv prin ignorarea autorizatiei acordate ilegal (fara consultare publica cum cere legea), fara imprejmuire confoma cu autorizatia si fara asigurarea spatiilor verzi”, scrie Tănase. El mai reclama și ”constructia unui complex de case insiruite unde, la receptie, locurile de parcare au fost distribuite in strada dupa incalcarea autorizatiei de constructie ilegal atribuite. Prin autorizatie s-a atribuit o retragere de 2 m de la limita de proprietate, fapt ce incalca PUZ-ul. In acelasi timp proprietatile au fost extinse pe o parcela in coproprietatea altor vecini, fara acordul acestora”. De asemenea, el vorbește despre construirea unei canalizari ilegale pe o parcela in coproprietate si racordata la Apa Nova prin lipsa documentelor necesare (urbanism, autorizatie, acordul coproprietarilor) fapt care a dus ”la situatia in care un director de la Apa Nova sa imi propuna mita pentru renuntarea la plangeri”. ”Toate acestea nu se intamplau daca nu exista coruptia din Primaria Sector 5 si Apa Nova Bucuresti, cu larga sustinere a agentilor de la Sectia 17 Politie, care au facut si fac in continuare eforturi pentru tergiversarea dosarelor. Prin aceasta solicitare publica va atrag atentia ca, intr-o capitala europeana condusa prin trafic de influenta eu am ramas fara o cale de acces, asa ca va solicit un termen pentru finalizarea pasarelei cerute”, se arată într-un comunicat de presă.

