Acoperirea cu retele fixe de banda larga ultrarapida – care este situatia reala?

158507 – 24022021 – Ca urmare a prelucrarii datelor colectate de la furnizorii de retele publice fixe de comunicatii electronice cu privire la localitatile din Romania in care exista posibilitatea ca utilizatorii finali sa nu aiba acces la o retea publica fixa de comunicatii electronice de banda larga ultrarapida (viteza de descarcare -„download” ≥100 Mbps), ANCOM a centralizat situatia acestora intr-o lista. Avand in vedere posibilul decalaj intre situatia reala curenta si situatia care reiese din raportarile furnizorilor de retele publice fixe de comunicatii electronice si raportari cu date anterioare de referinta, Autoritatea supune consultarii publice aceasta lista in vederea verificarii corectitudinii ei.

Obiectivele consultarii publice

Prin derularea acestei consultari, ANCOM urmareste in principal verificarea corectitudinii listei de localitati in care utilizatorii finali, persoane fizice, nu au acces la o retea publica fixa de comunicatii electronice de banda larga ultrarapida.

”Pe langa obiectivele legate de strategia nationala si fondurile europene, acesta este si un demers de informare si crestere a transparentei. Cunoasterea de catre ansamblul industriei telecom si de catre publicul larg a localitatilor fara acces la o retea fixa de banda larga ultrarapida constituie premisa pentru incurajarea unor investitii private in dezvoltarea in urmatorii 3 ani a unor retele moderne de banda larga, ultrarapide, in localitatile in care nu exista inca nivelul acesta de calitate, astfel incat sa reducem decalajele si sa maximizam posibilitatea ca toti cetatenii sa detina acces la servicii de internet ultrarapid, asa cum cer si obiectivele europene”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedinte al ANCOM.

Conform datelor detinute de ANCOM, in Romania exista 6.967 de localitati cu acces la retele fixe de banda larga ultrarapida si alte 6.769 de localitati neacoperite sau acoperite cu retele care permit viteze de descarcare – ”download” mai mici, astfel:

2.056 de localitati in care utilizatorii finali persoane fizice au acces doar la retele fixe de banda larga rapida (viteza de descarcare – „download” cuprinsa intre 30 Mbps si 100 Mbps), eventual retele fixe de banda larga de baza (viteza de descarcare – „download” cuprinsa intre 2 Mbps si 30 Mbps);

2.371 de localitati in care utilizatorii finali persoane fizice au acces doar la retele fixe de banda larga de baza (viteza de descarcare – „download” cuprinsa intre 2 Mbps si 30 Mbps);

2.342 de localitati in care utilizatorii finali persoane fizice nu au acces la nicio retea publica fixa de comunicatii electronice de banda larga.

Baza legala

Asigurarea pentru toti utilizatorii finali a posibilitatii de acces la cel putin o retea de banda larga ultrarapida reprezinta unul dintre obiectivele europene de indeplinit pana in anul 2025, potrivit Comunicarii Comisiei Europene din 14 septembrie 2016 intitulate „Conectivitate pentru o piata unica digitala competitiva – catre o societate europeana a gigabitilor” (COM/2016/0587).

Persoanele interesate care detin informatii pertinente si constata inadvertente intre datele prezentate in liste si situatia existenta in realitate sau persoanele care au in plan sa investeasca in urmatorii ani din fonduri private in localitatile in care nu exista retea publica fixa de banda larga ultrarapida sunt invitate sa-si exprime intentia, sa completeze cu informatii relevante campurile din cadrul listelor de localitati corespunzatoare, respectand indicatiile cuprinse in procedura de raspuns. Informatiile si propunerile pot fi transmise pana la data de 22.03.2021, prin e-mail pe adresa networks@ancom.ro.

