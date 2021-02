Asociația Prematurilor câștigă Premiul CESE pentru solidaritate civilă acordat României

ȚARA CÂȘTIGĂTORUL

AUSTRIA Kommunikationswerkstatt Talk 27 (link is external), o rețea care combate dezinformarea, știrile false și informațiile eronate cu privire la pandemie și îi motivează pe cetățeni să se opună manipulării emoționale și cognitive.

BELGIA OKRA, trefpunt 55+ (link is external), o asociație care a reacționat la pandemie prin Reziliența OKRA, o inițiativă creativă menită să mențină persoanele în vârstă active și conectate din punct de vedere social.

BULGARIA Karin dom (link is external)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent EN••• , o fundație care a oferit activități de formare online pentru a sprijini familiile copiilor cu nevoi speciale.

CROAȚIA Hrvatska mreža za beskućnike (link is external), o rețea croată care a sprijinit persoanele fără adăpost pe măsură ce țara a intrat în izolare, fiind afectată și de un cutremur.

CIPRU Voluntarii care au venit în sprijinul grupurilor vulnerabile în perioada pandemiei de COVID-19, pentru inițiativele lor care au inclus furnizarea de alimente și medicamente persoanelor aflate în izolare din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate. Inițiativele au fost coordonate de Erika Theofanidi.

CEHIA Nevypusť Duši (link is external) – o asociație de medici, psihologi și asistenți sociali ale căror webinare online i-au ajutat pe elevii de liceu să facă față problemelor de sănătate mintală și să își sporească reziliența psihologică în timpul pandemiei.

FRANȚA Bouge ton Coq (link is external), o platformă care se străduiește să mențină vitalitatea Franței rurale, în contextul inițiativei sale C’est ma tournée! (Plătesc eu!), care a sprijinit magazinele rurale și întreprinderile care s-au străduit să facă față costurilor în timpul pandemiei.

GERMANIA Krisenchat (link is external), un serviciu de consiliere disponibil 24 de ore din 24 și șapte zile din șapte, care a oferit sprijin practic gratuit și încurajări prin intermediul Whatsapp sau SMS pentru tineri și copii.

GRECIA Steps (link is external), o organizație non-profit , care și-a transformat actualul proiect One-Stop în Many Stops, oferind mese calde, apă îmbuteliată și produse de igienă personală persoanelor care trăiesc pe străzi și celor din locuințe precare.

UNGARIA Magyar Helsinki Bizottság (link is external)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent EN••• , sau Comitetul Helsinki din Ungaria, care a oferit asistență juridică gratuită în cazurile legate de drepturile omului în contextul crizei.

IRLANDA Alison (link is external) – Cursuri online gratuite & Platforma de învățare online, pentru proiectul său Coronavirus: What You Need to Know (Coronavirus: ce trebuie să știți), un curs de informare privind COVID-19 care a fost tradus în peste 60 de limbi și a fost accesat de peste 350 000 de persoane din întreaga lume.

ITALIA Casetta Rossa (link is external), o asociație non-profit care se ocupă atât de furnizarea de alimente persoanelor vulnerabile, cât și de un post de radio care transmite informații și mărturii personale pentru a ridica moralul oamenilor.

LITUANIA Karolina Barišauskienė (link is external), expertă în comunicare pentru proiectul său Priešakinėse linijose (În prima linie), o campanie digitală de istorisiri și informații din partea profesioniștilor din domeniul medical aflați în linia întâi a luptei cu coronavirusul.

MALTA Camera IMM-urilor din Malta (link is external) pentru proiectul „With You All the Way” (Alături de voi până la capăt), care a oferit consiliere online și sprijin inter pares pentru a ajuta mii de IMM-uri să se adapteze la pandemie

POLONIA Krystyna Paszko, o elevă de liceu care a creat Chamomiles and Pansies(Mușețel și pansele), un magazin online care a întins o mână victimelor violenței domestice în timpul izolării.

PORTUGALIA Vizinhos à Janela (link is external), o inițiativă de cartier prezentată de Íñigo Hurtado, care a oferit momente de relaxare prin concerte zilnice de la balcon și a oferit alimente persoanelor aflate în dificultate.

ROMÂNIA Asociația Prematurilor (link is external), o asociație din România pentru bebeluși născuți prematur, pentru proiectul său de sprijinire a personalului medical și a nou-născuților în maternitate, prin furnizarea de echipamente de protecție și de aparatură de combatere a COVID-19 în secțiile de maternitate.

SLOVENIA Društvo psihologov Slovenije (link is external), o asociație de psihologi sloveni, pentru proiectul lor de sprijin psihosocial acordat publicului larg și de ajutor profesional pentru psihologi și alți profesioniști din domeniul sănătății în timpul epidemiei de COVID-19 din Slovenia.

SLOVACIA Človek v ohrození (link is external), un ONG non-profit, pentru inițiativa Their Health is Also Our Health (Sănătatea lor este și a noastră), care a venit în sprijinul comunităților de romi grav afectate și le-a ajutat în timpul pandemiei.

SPANIA Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (link is external) (AFAMMER), o asociație de familii și femei din zonele rurale, pentru proiectul Marea Rețea de Solidaritate Rurală AFAMMER, care a reunit sute de femei din mediul rural din Spania ce și-au pus la dispoziție timpul liber și priceperea la cusut pentru a remedia lipsa de măști de protecție și a ușura sentimentul crescând de izolare în cazul persoanelor în vârstă în timpul pandemiei.

SUEDIA Spațiul comunitar și artistic și societatea non-profit Blivande (link is external), pentru proiectul său Crisis Response (Reacția la criză), o inițiativă cu sursă deschisă de creare de echipamente medicale de protecție la scară largă.

REGATUL UNIT Cherwell Collective (link is external), CIC, pentru proiectul Live, Learn, Eat, Grow (Trăiește, învață, mănâncă, dezvoltă-te), care a oferit alimente și alte lucruri de primă necesitate persoanelor aflate în dificultate și i-a învățat pe locuitori să își cultive singuri produsele.