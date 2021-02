Cîțu: La jumătatea anului vom face o evaluare cu mandatele pe masă

158377 – 15022021 – Premierul Florin Cîțu a anunțat că cei care au amenințat cu demisia dacă nu primesc un buget mai mare, vor trece și prin evaluarea execuției bugetare la jumătatea anului ”cu mandatele pe masă atunci”. Șeful Guvernului a explicat faptul că aproape toți miniștrii au cerut un buget mai mare.

Florin Cîțu: ”Au fost discuții despre acest buget cu miniștri, toți miniștri au vrut mai mulți bani. Iniţial, cererile pentru ministere au fost de 49 miliarde de lei în plus faţă de ce aveam. Exact ceea ce îmi era frică, punem bugetul nostru peste bugetul PSD și facem un buget mai mare. Greșit total, nu, nu așa putem să mergem înainte.

Deci, toţi miniștri au dorit bugete mai mari față de anii precedenți. Am avut doar câteva excepții, la MAE, la Secretariatul General al Guvernului şi la Misterul Finanțelor, unde au fost bani pentru alegeri generale și așa mai departe. Am răspuns în mare parte cu bugete mai mari pentru toate ministerele față de anul trecut, deci, avem bugete mai mari faţă de anul trecut în aproape toate ministerele. V-am zis cele trei excepții. Dar acum vin şi așteptările mele, pentru miniștri, pentru membrii cabinetului. Şi este vorba de performanță, de eficiență şi prin aceste alocări aş vrea să văd că există o monitorizare şi îi anunț pe această cale că la jumătatea anului vom face o evaluare, vor fi indicatori, vom folosi indicatori intermediari şi la jumătatea anului vom face evaluarea în ceea ce privește execuția bugetară, pentru că eu am mai văzut acest film şi în anii precedenți, când ne batem pentru un buget foarte mare în timpul anului şi execuția bugetară este dezastruoasă la jumătate anului. Şi am văzut anul acesta discuţii în spațiul public, nu ştiu câte au fost adevărate, câte nu au fost adevărate, dar dacă sunt adevărate şi vorbim de voturi în Parlament pentru susținerea bugetului sau de demisii, vom discuta şi la rectificarea bugetară, la jumătatea anului, execuția bugetară, cu mandatele pe masă atunci. Eu am fost de acord să mărim bugetul, sunt cheltuieli mari pe care trebuie să le susținem, dar aş vrea să văd şi execuții, vreau să văd şi performanță, vreau să văd şi acea reformă a companiilor de stat. Şi cum nu am primit până acum niciun program de restructurare a acestor companii, vom face acest lucru prin Legea bugetului”.

Premierul a mai adăugat că dacă la jumătatea anului ”nu am avut o execuție perfectă, trebuie să știu de ce, pentru că noi plătim dobânzi la acești bani pe care îi împrumutăm, iar ideea cu mandatul pe masă nu a venit de la mine. Am văzut că există foarte mulți care vor să își lege și mandatul și voturile din Parlament de un buget. Foarte bine, îl legăm și de execuție”.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter