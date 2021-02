Pista nr. 2 a Aeroportului Internațional Henri Coandă a fost redeschisă pentru traficul aerian

Segmentul magistralei de metrou M6 Băneasa – Otopeni se află în reevaluare la Ministerul Transporturilor

158451 – 19022021 – Segmentul magistralei de metrou M6 dintre Baneasa si Aeroportul Henri Coanda se afla intr-un proces de reevaluare la Ministerul Transporturilor, in contextul in care magistrala M5, pe axa de est-vest a orasului, ar putea avea o incarcare de calatori de 10 ori mai mare, a declarat, vineri, ministrul Transportului si Infrastructurii, Catalin Drula, la inaugurarea Pistei 2 de la Aeroportul Otopeni.

”Sunt niste semne de intrebare in legatura cu aceasta investitie (M6 Baneasa-Aeroport, n.r.), pe care o reevaluam, si in contextul in care o magistrala de metrou, odata construita, are niste costuri foarte mari asociate si ele trebuie sa fie acoperite cu un trafic mare de calatori, iar in Bucuresti sunt nevoi foarte mari de metrou pe niste magistrale care ar avea o incarcare poate si de 10 ori mai mare. Ma refer de exemplu la magistrala M5, axa est-vest a Bucurestiului, si la magistrala M4, axa nord-sud decalata fata de centrul orasului spre vest”, a sustinut Drula.

El a explicat ca trenul de la Gara de Nord catre aeroport, la terminalul actual, face 20 de minute, iar metroul ar face 35 de minute, cu 14 opriri, si nici nu ar ajunge pana la noul terminal al aeroportului.

”Magistrala M6 se face si se va face cel putin pana la sectorul 1, faza 1, pana la centrul Baneasa. Despre sectorul care vine de la Baneasa pana la aeroport, suntem intr-un proces de reevaluare la nivelul ministerului, pentru ca trebuie sa vedem exact fezabilitatea proiectului, daca forma actuala este cea mai buna, pentru ca vom avea un nou terminal care va prelua, conform studiului de fezabilitate din 2008, intreg traficul aeroportului, va fi undeva la 3 kilometri in partea cealalta a pistelor, deci nu aici in terminalul 1, iar metroul, asa cum este proiectat pana in prezent, nu se leaga de acel terminal. Deci, iata o prima problema care ar trebui rezolvata astfel incat chiar sa fie folosit si sa fie util. Va reamintesc ca avem aici un tren, sunt 72 de trenuri pe zi pe aceasta ruta, este chiar la iesirea din terminal, care face 24 de minute pana in Gara de Nord, iar in sens invers e mai rapid, sunt 20 de minute. In momentul in care avem un tren care face 20 de minute, metroul, asa cum e proiectat, ar face 35 de minute si s-ar opri de 14 ori si nu ar duce la noul terminal”, a afirmat Catalin Drula, citat de Ziare.com.

Pista nr. 2 a Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti a fost redeschisa vineri pentru traficul aerian, ca urmare a finalizarii si receptionarii lucrarilor la obiectivul de investitii ”Modernizare a pistei 08L-26R si resistematizarea zonei de siguranta aferente (inclusiv la caile de rulare N, W, V, O)”’

Pista are o lungime de 3,5 kilometri, latimea de 60 de metri, din care 45 de metri reprezinta suprafata portanta si acostamente de 7,5 metri. A fost construita in 1987 si a beneficiat de o reparatie capitala in 1997, pana la actuala modernizare fiind derulate numai lucrari de mentenanta.

Prin finalizarea acestor lucrari de reparatii capitale si modernizare, capacitatea portanta PCN s-a ridicat de la 80 la 93 R/D/W/T, iar capacitatea de procesare zboruri pentru aceasta pista a crescut cu 20%.

Lucrarile de modernizare au vizat, printre altele, schimbarea dalelor de beton de pe suprafata de rulare, refacerea terasamentului si modernizarea 100% a sistemului de balizaj. In timpul lucrarilor au fost turnate peste 90.000 de tone de mixturi bituminoase si au fost refacute 7.800 metri cubi de dale de beton.

Lucrarile de consultanta si de executie, in valoare cumulata de aproximativ 127 milioane de lei, au fost efectuate de SC Porr Construct SRL (antreprenor general) si de SC Consitrans SRL (consultant), in baza unor contracte atribuite prin licitatie publica. Lucrarile de modernizare au fost finalizate in 5 luni de la inceperea acestora si au o garantie de 73 de luni.

