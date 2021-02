Poșta Română, amendată pentru nerespectarea conditiilor minime de calitate pentru trimiterile de corespondență internă

158305 – 10022021 – ”Activitatea de monitorizare si control a comunicatiilor electronice, postale, echipamentelor radio si compatibilitatii electromagnetice a fost cu atat mai meticuloasa in 2020 cu cat aceasta perioada a fost una total atipica, plina de noi provocari si situatii limita. Astfel, am derulat anul trecut 3.481 de controale, neregulile existente fiind sanctionate cu amenzi in cuantum de 3.628.400 de lei. Tot anul trecut am desfasurat si cea de-a doua campanie de verificare a acoperirii cu semnal de voce mobila, iar rezultatele masuratorilor au fost puse la dispozitia publicului larg prin intermediul platformei aisemnal.ro”, a declarat Cristin Popa, directorul Directiei Executive Monitorizare si Control din cadrul ANCOM.

Ca urmare a acestor controale, ANCOM a transmis 170 notificari si a aplicat 512 de avertismente si 200 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 3.628.400 de lei. Suma constituie venit la bugetul de stat.

Piata comunicatiilor electronice

Pe piata de comunicatii electronice, in anul 2020, ANCOM a efectuat 1.996 de actiuni de control, contravenientii primind 170 de notificari, 209 avertismente si 99 amenzi contraventionale, in cuantum de 3.184.300 de lei.

37 de amenzi contraventionale in cuantum total de 2.592.400 de lei au fost aplicate de ANCOM furnizorilor de servicii de telefonie pentru neindeplinirea obligatiilor de acoperire asumate prin licente, incalcarea obligatiilor privind incheierea contractelor cu utilizatorii finali, desfasurarea procesului de portare sau incalcarea altor obligatii.

Totodata, in anul 2020, ANCOM a finalizat o noua campanie de masurare a acoperirii nationale cu servicii de voce a zonelor locuite de cel putin 98% din populatia Romaniei de catre operatorii Orange, Vodafone, Telekom si RCS&RDS, care aveau aceasta obligatie prevazuta in licentele de utilizare a spectrului radio obtinute in urma licitatiei din 2012. Acoperirea cu semnal de voce mobila a fost masurata in 13.398 de localitati, fiind totodata masurati aproape 250.000 de km pe drumurile nationale, judetene, orasenesti si comunale.

6 amenzi contraventionale in cuantum total de 60.000 lei au fost aplicate de ANCOM furnizorilor de servicii de acces la internet, cea mai mare dintre ele, in cuantum de 15.000 lei fiind aplicata pentru facturarea si furnizarea de servicii fara a avea un contract valabil incheiat.

18 amenzi contraventionale in valoare totala de 252.000 de lei au fost aplicate de ANCOM si furnizorilor de servicii de televiziune si radiodifuziune sonora (RTV). Principalele sanctiuni au fost aplicate pentru nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a conditiilor cuprinse in autorizatiile tehnice.

Furnizorii de retele de tip CATV au fost sanctionati cu 37 de amenzi contraventionale in valoare totala de 267.900 de lei pentru nerespectarea conditiilor prevazute in Autorizatia Generala.

O amenda in cuantum de 12.000 de lei a fost aplicata unui operator de radiocomunicatii pentru utilizarea unei frecvente fara a detine licenta.

Piata echipamentelor radio si compatibilitate electromagnetica

Pe piata echipamentelor radio si compatibilitatii electromagnetice, ANCOM a efectuat 947 de controale, in urma carora au fost aplicate 208 de avertismente si 65 de amenzi contraventionale in valoare totala de 307.500 de lei. Cea mai mare amenda a fost in valoare de 35.000 de lei si a fost aplicata pentru publicitate in scopul comercializarii a echipamentelor de tip jammer.

In ceea ce priveste compatibilitatea electromagnetica, cea mai mare amenda in valoare de 2.500 de lei a fost aplicata pentru lipsa marcajului CE si a manualului de utilizare in limba romana.

Piata serviciilor postale

ANCOM a efectuat in anul 2020 un numar de 538 de actiuni de control, fiind aplicate 95 de avertismente si 36 de amenzi contraventionale, in cuantum de 136.600 de lei, fiind frecvent constatata nerespectarea obligatiilor impuse prin regimul de autorizare generala.

Din totalul controalelor, 21 de controale au vizat Compania Nationala Posta Romana (CNPR) in calitatea sa de furnizor de serviciu universal, in urma acestora fiind aplicate 3 avertismente, precum si 3 amenzi in cuantum total de 50.000 de lei.

Cea mai mare amenda aplicata pe piata serviciilor postale, in cuantum de 35.000 de lei, a fost aplicata Companiei Nationale Posta Romana, pentru nerespectarea conditiilor minime de calitate pentru trimiterile de corespondenta interna din sfera serviciului universal.

In cazul celorlalti furnizori de servicii postale, principalele nereguli au constat in furnizarea serviciilor postale nenotificate, nerespectarea modalitatilor de predare a trimiterilor postale catre destinatari, lipsa sau nerespectarea continutului avizului postal.

