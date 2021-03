ANCOM: Incidentele de securitate provocate de intreruperea furnizarii energiei electrice sunt in crestere in ultimii doi ani, in Romania

158687 – 08032021 – “Majoritatea retelelor de comunicatii din Romania sunt moderne, performante si au un nivel de rezilienta ridicat, din perspectiva unei multitudini de riscuri, inclusiv cele de atacuri cibernetice, dar „calitatea” de consumator de energie electrica se dovedeste a fi o vulnerabilitate de sistem foarte importanta. In ceea ce priveste afectarea unor servicii de comunicatii din cauza intreruperii furnizarii energiei electrice, din datele comunicate de operatori, doar in ultimul an, s-au inregistrat peste 100 000 de evenimente de acest tip. Este necesara o colaborare intersectoriala mai stransa, in special intre companiile de energie si comunicatii, pentru ca sunt domenii interdependente. Retelele de comunicatii au nevoie de energie electrica si de rezolvarea cat mai rapida a incidentelor, iar sistemele de comanda si control pentru producerea, transportul si distributia de energie au nevoie de retele de comunicatii“, a declarat Eduard LOVIN, vicepresedinte ANCOM.

Avand in vedere cresterea nevoii de securitate a retelelor de comunicatii electronice si in acord cu recomandarile organismelor europene privind securitatea retelelor, ANCOM a analizat recent particularitatile incidentelor cauzate de intreruperile furnizarii energiei electrice, mai ales ca in ultimii ani numarul acestora a crescut in totalul incidentelor raportate catre Autoritate. Analiza are drept scop evaluarea impactului incidentelor electrice ce pot afecta rezilienta comunicatiilor electronice mobile si identificarea unor masuri specifice care pot fi luate, in acord cu alte entitati implicate.

Lipsa comunicatiilor mobile intr-o anumita zona impreuna cu intreruperea temporara a furnizarii energiei electrice este de natura sa afecteze buna functionare a unei game largi de activitati in domenii precum comert, industrie, educatie, sanatate, ordine publica si chiar securitate nationala.

Rezultatele studiului

Conform rapoartelor privind incidentele de securitate realizate de Autoritate, in 2019 numarul incidentelor electrice cu impact semnificativ cauzate de intreruperile de curent a crescut aproape de 3 ori comparativ cu anul 2017 (de la 140 la 360), ajungand sa reprezinte 45% din totalul incidentelor raportate. Pe de alta parte, numarul mediu de conexiuni afectate ca urmare a incidentelor electrice este in scadere, aceeasi tendinta fiind inregistrata si in cazul duratei medii a unui astfel de incident, in timp ce durata totala a incidentelor datorate problemelor de alimentare cu energie electrica se mentine relativ constanta (1.960 ore).

Aproape 90% dintre incidentele cauzate de lipsa de alimentare cu energie electrica au afectat furnizarea serviciilor la puncte mobile (88,5% in anul 2017, peste 94% in 2018, respectiv peste 97% in 2019). Din perspectiva geografica, judetele care au inregistrat cele mai multe probleme sunt Buzau, Gorj, Teleorman, Constanta, Timis, Olt si Dolj.

La nivel extins, fara limitare la incidentele electrice cu impact semnificativ, se constata existenta unui numar mult mai mare de incidente, potrivit datelor rezultate din raspunsurile operatorilor mobili la un chestionar transmis de ANCOM. Astfel, acestia au inregistrat un numar total de peste 100.000 de evenimente de acest tip in decursul ultimelor 12 luni calendaristice, cu consecinte semnificative in functionarea echipamentelor de comunicatii si a sistemelor-suport ale acestora.

Pe de alta parte, in pofida eforturilor continue de dezvoltare a retelelor de distributie, indicii tehnici relevanti de continuitate in furnizarea energiei electrice din Romania se situeaza inca sub valorile inregistrate la nivel european, potrivit datelor publicate de ANRE pentru anul 2019.

Masurile luate de furnizori

Masurile prevazute de operatorii mobili pentru prevenirea si tratarea efectelor incidentelor electrice acopera o gama larga de solutii, de la generatoare fixe si mobile pana la sisteme UPS sau baterii de acumulatori. O tendinta de evolutie se constata si in ceea ce priveste utilizarea, deocamdata sporadica, a energiilor alternative. Revizuirea necesarului energetic in toate situatiile in care acesta poate fi afectat de modificarile de topologie sau de configuratie din retele este de asemenea in atentia operatorilor, precum si optimizarea logisticii de interventie in caz de intrerupere a energiei electrice si utilizarea procedurilor specifice de lucru pentru scurtarea timpilor de repunere in serviciu a echipamentelor.

Evaluarea posibilitatilor de actiune

Ca urmare a concluziilor studiului si analizand practicile la nivelul Uniunii Europene, Autoritatea poate lua in considerare modificarea procedurii de raportare a incidentelor de securitate, fie prin modificarea nivelurilor unor praguri de calcul (de ex. durata de indisponibilitate, numar de utilizatori afectati/volum de trafic pierdut), fie prin adaugarea de noi criterii sau factori de analiza (de ex. frecventa incidentelor electrice pe o anumita locatie, clasa de importanta a locatiei). O alta posibila masura pentru imbunatatirea indicilor de rezilienta a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice ar putea fi realizarea unor audituri in ceea ce priveste continuitatea in alimentarea cu energie electrica a elementelor de retea.

Este necesara totodata cresterea nivelului de rezilienta a retelelor de furnizare a energiei electrice si identificarea metodelor optime de colaborare intre domeniile energie si comunicatii.

Studiul integral este publicat pe pagina de internet a ANCOM si poate fi accesat aici.

