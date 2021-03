Bugetul estimat al Capitalei pentru 2021 – 5 miliarde de lei

158794 – 15032021 – Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a susţinut la 15 martie o conferinţă de presă în care a explicat care este stadiul elaborării bugetului local pentru anul 2021.

Primarul Capitalei a subliniat că prin proiectul de buget de anul acesta se va stopa risipa, se vor achita datoriile moştenite de la administrația precedentă şi se vor realiza investiții vitale pentru Bucuresti. Schiţa de buget este finalizată, aceasta va intra în analiza consilierilor generali începând de astăzi, urmând ca forma finală să fie supusă dezbaterii publice timp de 15 zile, conform legii.

Un buget cu cheltuieli şi investiţii esenţiale. Tăieri substanțiale la fondurile pentru festivaluri şi târguri

Nicuşor Dan: ”Bugetul pentru anul 2021, estimat la 5 miliarde de lei, va fi un buget al lucrurilor concrete, fundamentale, prin care vom stopa risipa şi prin care vom deschide calea construcţiei pentru că Bucureştiul are nevoie de construcţie! Am găsit, la preluarea mandatului, datorii curente de 3 miliarde de lei, şi mare parte din aceste luni de mandat am petrecut-o pentru a gestiona această situaţie financiară. Am fost în risc de colaps financiar. Am găsit facturi neplătite din primăvara anului 2019, care au fost eşalonate de mai multe ori. Plătim datoriile – e un mesaj pentru toţi partenerii noştri, firme care au prestat pentru Municipalitate. Vrem să fim un partener credibil pentru mediul economic, pentru că avem nevoie de firme de construcţii pentru toate marile lucrări pe care dorim să le demarăm în continuare”.

Primarul Capitalei a explicat: ”Am redus substanţial banii alocaţi festivalurilor, târgurilor, decoraţiunilor. Dacă în 2019 bugetul pentru aceste evenimente a fost de 200 de milioane de lei, anul acesta propunem o alocare de doar câteva milioane de lei – pentru evenimentele culturale de tradiţie, din care unele se organizează de peste zece ani – evident în măsura în care situaţia sanitară ne-o va permite. Vom renunţa la achiziţia de autovehicule, nu vom aloca bani pentru noi statui şi plafonăm salariile la nivelul anului 2020. Propun, de asemenea, să renunţăm la o parte importantă a stimulentelor financiare, cum ar fi sumele de bani pe care familiile le primesc la 25 de ani de căsătorie, însă susţin păstrarea altor stimulente, cum este, de exemplu, stimulentul pentru reducerea abandonului şcolar sau voucherul Materna”.

În ceea ce priveşte acordarea sprijinului financiar persoanelor cu dizabilităţi, Dan a declarat că în propunerea de buget sunt prevăzute 100 de milioane de lei – pentru achitarea la zi a stimulentelor restante, fiind totodată prevăzuţi bani şi pentru plata în continuare a acestora, până la jumătatea anului în curs.

Nicuşor Dan a explicat că decizia finală de acordare a acestui sprijin financiar aparţine Consiliului General, în viitor urmând să aibă loc o dezbatere cu primăriile de sector, consilierii generali şi Guvern, astfel încât stimulentele să poată fi acordate de primăriile de sector.

Șapte miliarde de euro bani europeni pentru investiţiile din Capitală

Nicuşor Dan: ”Majoritatea investiţiilor ne dorim să le realizăm cu bani europeni. Aşa cum am mai declarat, am propus către Ministerul Fondurilor Europene, pentru PNRR, proiecte în valoare de 7 miliarde de euro şi o parte importantă a activităţii noastre din acest an o va reprezenta pregătirea acestor proiecte. Printre aceste proiecte se numără metroul de suprafaţă, modernizarea şi extinderea liniilor de tramvai, achiziţia de tramvaie şi electrificarea transportului public din Bucureşti, proiecte în domeniul termoficării şi pentru protecţia mediului”.

Bani din bugetul local pentru termoficare, consolidări, spitale, semaforizarea inteligentă

Nicuşor Dan: ”Din resursele foarte limitate pe care le avem în bugetul local de anul acesta vom începe sau vom continua o serie de investiţii esenţiale pentru bucureşteni, cum ar fi reabilitarea reţelei de termoficare – avem lucrări fie începute în acest an, fie pentru care procedura de achiziţie este în curs, pentru 53 de km de reţea. Am propus alocarea a 140 de milioane de lei.

Am mai propus fonduri pentru finalizarea lucrării de la Prelungirea Ghencea, segmentul dintre Strada Braşov şi Strada Râul Doamnei, (10 milioane de lei), iar pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic – 35 de milioane de lei – avem 12 şantiere deschise şi ne mai propunem deschiderea altor 17.

Propunem de asemenea 35 de milioane de lei pentru spitalele aflate în administrarea ASSMB, în special pentru modernizarea instalaţiilor şi pentru domeniul securităţii la incendiu, aproximativ 3 milioane de lei pentru noul PUG, 5 milioane de lei pentru semaforizarea inteligentă, 5-10 milioane pentru reparaţii străzi şi bulevarde, precum şi bani pentru digitalizarea Primăriei Capitalei, sistemul de management al documentelor.

Am prevăzut, în schiţa de buget, 17 milioane de lei pentru acţiuni de deratizare/dezinsecţie, plus încă 3 milioane de lei pentru plata datoriilor în acest domeniu”.

În ceea ce priveşte pasajul de la Doamna Ghica, primarul general al Capitalei a declarat că a avut o serie de discuţii cu primarul Sectorului 2, care şi-a arătat disponibilitatea de a prelua acest obiectiv de investiţii şi de aceea în buget nu sunt prevăzuţi bani decât pentru plata datoriilor acumulate pentru realizarea acestui pasaj.

Nicușor Dan a amintit de proiectul EURO 2020 – eveniment programat să aibă loc peste 3 luni în Capitală – şi pentru care s-au alocat bani, conform obligaţiilor asumate la semnarea contractului între Bucureşti şi UEFA.

Totodată, bugetul din acest an prevede fonduri pentru sectorul cultural independent în sumă de 3 milioane de lei, în special pentru cheltuielile esenţiale, necesare menţinerii sediilor, plata utilităţilor etc. Alte 5 milioane de lei sunt propuse pentru concursuri de proiect, destinate tot sectorului cultural independent.

