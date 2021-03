Ciolacu nu se gândește la Președinție

Tema principală a moțiunii de cenzură care va fi depusă de PSD este gestionarea pandemiei de Covid 19

158827 – 17032021 – Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, într-un interviu pentru G4media.ro, că în acest moment nu se gândește la o candidatură la prezidențiale în 2024 și că este posibil ca viitorul candidat să fie din afara PSD. ”Nu cred că președintele partidului ar trebui automat să fie și candidatul la președinție. Atunci această reformă ar duce tot către un… ceva previzibil. Și aș dori să rup acest lanț”, a declarat Ciolacu. El a evitat să dea nume, precizând că nu avut discuții cu nici o persoană, nici cu Mircea Geoană, pe această temă. Ciolacu este primul lider PSD, cu excepția lui Liviu Dragea ținut de probleme penale, care declară că nu vrea să ajungă la Cotroceni. Toți ceilalți lideri de după 1990, Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană sau Victor Ponta au candidat la funcția supremă în stat.

Mai e timp mult. E posibil să nu fie un candidat care în acest moment este în PSD. Există și această posibilitate. (…) Este posibil. Trebuie să fim deschiși. Societatea se transformă, România se transformă, Europa se transformă după această pandemie. Chiar ne transformăm mult mai rapid. Viețile noastre s-au schimbat.

Cred că nu este prioritatea zero cine va candida, dacă eu voi candida. Prioritatea zero o văd prin această schimbare de paradigmă în interiorul partidului care nu s-a dovedit eficientă, pentru că sunt patru rânduri de alegeri pierdute, înseamnă că trebuie schimbat ceva. Am zis că îmi asum trecutul, dar asta nu înseamnă că trebuie să fac aceleași greșeli.

Gestionarea pandemiei va fi una din temele moțiunii de cenzură (…) Iarăși suntem cu ATI-urile la maximum, acum se discută, după ce am micșorat numărul în ATI, cu 100 de paturi, acum se discută să mai mărim numărul la ATI, când suntem în plină criză. Nu există prevenție, nu există anticipare a unor pași. Mie domnul Rafila îmi explică foarte clar progresia și cum duc lucrurile. Din ce mi-a explicat mie, în patru-cinci zile deja avem un blocaj total în ATI. Și nimeni nu ia nicio măsură.

De ce ai tăiat 100 de paturi de la ATI, în loc să te pregătești pentru valul trei? Și vorbim acum, iese premierul și spune, să vedem ce paturi reapar, trebuie urgent să… Paturile la ATI nu le inventezi. Eu nu sunt de specialitate dar m-am sfătuit cu domnul Cercel și mi-a explicat foarte clar: nu e simplu să ajungi la asta. De ce nu ai luat măsuri? Continuă incendiile în spitale. Dumneavoastră vi se pare normală comunicarea care există acum între guvernanți, între Ministerul Sănătății și populație? Un vaccin este bun, nu este bun, 12 state europene au interzis acel vaccin, tu nu ai ieșit să explici de ce continui cu acel vaccin.

Ar fi fost manifestații de amploare în România dacă n-ar fi existat aceste restricții și această pandemie. Nu există sector care nu a ieșit până în acest moment în stradă. Un număr mai mare sau mai mic, dar restricționat de pandemie. Vor urma și administrațiile locale. Cum să acuzi opoziția că a trimis sindicatele? E jignitor, și față de noi și față de… Înseamnă că chiar domnul Cîțu nu înțelege nimic ce se întâmplă în România.

Am văzut că nici corupția nu mai este o temă, e o temă marginală, parcă așa a zis domnul Barna. Din “corupția ucide” acum a devenit o temă marginală. Dar oamenii mor pe capete. Ați văzut și intervenții la Onești, și spitalele care au ars. Cum a zis domnul Cîțu? Una este programul electoral, una e programul de guvernare. Sunt multe, multe minciuni spuse în campanie. Au spus că nu o să fie austeritate, chiar ne-au făcut pe noi mincinoși cand spuneam anul trecut că va fi austeritate.

Dan Tăpălagă: Fără o alianță de opoziție, domnule Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale, sigur veți spune că mai e mult până în 2024, dar, fără o alianță, e cam greu de crezut că poate avea succes.

Marcel Ciolacu: Nu sunt foarte de acord cu dumneavoastră și îmi cer scuze pentru acest lucru. Nu putem aduna mere cu pere și cu prune să ne dea cireșe. Am luat noi o decizie în interior și cu adevărat a venit în urma propunerii de la mine, ca președinte al PSD, de această dată vom scoate din sfera forului de conducere decizia cine va fi candidatul PSD la viitoarele alegeri prezidențiale. Și, mai ales, vom discuta foarte mult de profilul acestui candidat. Din punctul nostru de vedere, trebuie să fie un profil care să coaguleze, un profil care să fie președintele tuturor românilor. Și știu exact ce nu-mi doresc de la candidatul PSD.

Dan Tăpălagă: Ce nu vă doriți?

Marcel Ciolacu: Să nu iasă la televizor și să susțină PSD…

Dan Tăpălagă: Au! Păi și ce să facă? Să îl critice?

Marcel Ciolacu: După ce devine președintele României, să aleagă exact prerogativele constituționale ale președintelui României. Nu aș vrea să mai trăiesc, indiferent dacă este un președinte propus de PSD sau de altă formațiune politică, nu aș mai dori să trăiesc ce am trăit în ultimul an de zile cu președintele Iohannis.

Dan Tăpălagă: Și cine se încadrează în acest portret-robot al candidatului PSD?

Marcel Ciolacu: Nu s-a discutat. Mai e timp mult. E posibil să nu fie un candidat care în acest moment este în PSD. Există și această posibilitate.

Dan Tăpălagă: Ar putea să fie domnul Mircea Geoană, de pildă?

Marcel Ciolacu: Nu aș dori să vorbesc de persoane, pentru că nu am avut nicio discuție cu nicio persoană.

Dan Tăpălagă: Sigur, dar discutând așa, în acest portret-robot…

Marcel Ciolacu: Aș pleca, în primul și în primul rând, cu profilul viitorului candidat al PSD și mențin că statutul PSD trebuie modificat, astfel încât să existe alegeri preliminare în interiorul partidului pentru desemnarea candidatului pentru funcția de președinte al României.

Dan Tăpălagă: Și, important, spuneți că acest candidat ar putea să nu fie din partid.

Marcel Ciolacu: Este posibil.

Dan Tăpălagă: Da?

Marcel Ciolacu: Este posibil. Trebuie să fim deschiși. Societatea se transformă, România se transformă, Europa se transformă după această pandemie. Chiar ne transformăm mult mai rapid. Viețile noastre s-au schimbat.

Dan Tăpălagă: Dar dumneavoastră, domnule Ciolacu, veți candida la aceste alegeri interne pentru funcția de candidat la președinție?

Marcel Ciolacu: Am o teorie personală în care nu cred că președintele partidului ar trebui automat să fie și candidatul la președinție. Atunci această reformă ar duce tot către un… ceva previzibil. Și aș dori să rup acest lanț.

Dan Tăpălagă: Automat spuneți că președintele partidului nu trebuie în mod necesar să fie candidatul la alegerile prezidențiale. Dar de candidat la alegerile interne vă gândiți să candidați?

Marcel Ciolacu: Vom vedea la momentul oportun. În acest moment, dacă vreți un răspuns direct, răspunsul este nu.

Dan Tăpălagă: Deci la acest moment nu vă gândiți la o candidatură.

Marcel Ciolacu: Nu.

Dan Tăpălagă: De ce?

Marcel Ciolacu: Pentru că sunt multe alte lucruri de făcut. E evident că am pornit o reformă, o schimbare în interiorul partidului. Dar mai sunt foarte multe de făcut de-acum încolo. Și pe plan organizatoric, și îmi doresc cât mai rapid să funcționeze Consiliul Național, să începem să funcționăm în interiorul departamentelor și aici vom veni cu o noutate: în interiorul departamentelor nu vor fi numai membri ai PSD, avem de repornit Institutul Social Democrat unde, din nou, elita stângii să vină să predea atât candidaților sau aleșilor locali ai PSD, dar și celor care își doresc acest lucru. Sunt multe alte provocări, plus actuala coaliție, fiindcă ăsta este rostul unui partid de opoziție, de a monitoriza guvernarea și ce fac cei de Dreapta în acest moment. Cred că nu este prioritatea zero cine va candida, dacă eu voi candida. Prioritatea zero o văd prin această schimbare de paradigmă în interiorul partidului care nu s-a dovedit eficientă, pentru că sunt patru rânduri de alegeri pierdute, înseamnă că trebuie schimbat ceva. Am zis că îmi asum trecutul, dar asta nu înseamnă că trebuie să fac aceleași greșeli.

Dan Tăpălagă: Deci nu vreți să spuneți dacă domnul Geoană, de pildă, ar putea fi candidat PSD.

Marcel Ciolacu: Nu aș vrea să vorbesc. Nu am avut această discuție cu domnul Geoană.

Dan Tăpălagă: Doamna Firea, domnul Dâncu?

Marcel Ciolacu: Nu am avut discuții, repet, puteți să insistați, n-am nicio problemă, dar nu am avut discuții cu niciun coleg.

Dan Tăpălagă: Am înțeles. Nu e un subiect la zi.

Marcel Ciolacu: Subiectul la zi este să schimbăm modul prin care decidem cine este candidat. Cum am decis până acum nu a fost eficient.

Dan Tăpălagă: Credeam că ziceți – subiectul la zi este să schimbăm Guvernul, că asta ne preocupă, să ajungem din nou la Putere.

Marcel Ciolacu: Am încercat să mă refer la subiectul dumneavoastră.

Dan Tăpălagă: Când depuneți moțiunea de cenzură?

Marcel Ciolacu: După cum știm, constituțional, opoziția are dreptul de a depune o moțiune de cenzură pe fiecare sesiune, și categoric vom depune o moțiune de cenzură în această sesiune, este evident faptul că avem suficiente argumente.

Dan Tăpălagă: Pe ce temă vă gândiți?

Marcel Ciolacu: Numai dacă vă urmăresc pe dumneavoastră o zi întreagă găsesc două-trei teme. În primul și în primul rând continuăm pe, astăzi se face un an de când am intrat în stare de urgență, pe gestionarea pandemiei. Mi se pare și rămâne tema principală. Pentru că deja nu mai putem vorbi despre economie atâta timp cât nu reușim să depășim această criză sanitară și uitați că efectiv parcă nu învățăm nimic din ce s-a întâmplat acum un an de zile sau acum șase luni de zile.

Nu poți să faci mereu și mereu aceleași greșeli. Iarăși suntem cu ATI-urile la maximum, acum se discută, după ce am micșorat numărul în ATI, cu 100 de paturi, acum se discută să mai mărim numărul la ATI, când suntem în plină criză. Nu există prevenție, nu există anticipare a unor pași. Mie domnul Rafila îmi explică foarte clar progresia și cum duc lucrurile. Din ce mi-a explicat mie, în patru-cinci zile deja avem un blocaj total în ATI. Și nimeni nu ia nicio măsură. Vorbim de totul și cu totul alte teme, dar nu vorbim de temele…

Dan Tăpălagă: Să înțeleg că tema gestionării pandemiei ar putea fi tema moțiunii de cenzură.

Marcel Ciolacu: Este una dintre temele principale. Vorbim de reformele promise de actuala guvernare. Eu nu am știință de nicio reformă. S-a vorbit de “fără penali în funcții publice”, văd că sunt pe la Iași, pe la Piatra Neamț, mai ales din arcul guvernamental. Am vorbit să nu mai existe traseism, văd că, cu toate că are și probleme primarul Iașiului e unul dintre traseiștii plecați de la PSD la PNL.

Am văzut că nici corupția nu mai este o temă, e o temă marginală, parcă așa a zis domnul Barna. Din “corupția ucide” acum a devenit o temă marginală. Dar oamenii mor pe capete. Ați văzut și intervenții la Onești, și spitalele care au ars. Cum a zis domnul Cîțu? Una este programul electoral, una e programul de guvernare. Sunt multe, multe minciuni spuse în campanie. Au spus că nu o să fie austeritate, chiar ne-au făcut pe noi mincinoși cand spuneam anul trecut că va fi austeritate. Sunt multe minciuni care încep să se vadă și să fie decontate.

Dan Tăpălagă: O să vi se spună, pe bună dreptate până la un punct, în campania electorală nu era pandemie, nu era o criză socială și economică de amploarea celei care a izbucnit după alegeri, nu înaintea lor.

Marcel Ciolacu: Cum, în campania electorală nu aveam pandemie?

Dan Tăpălagă: Bun, nu era criza de amploarea asta. Nu era criza economică și criza socială de amploarea asta.

Marcel Ciolacu: Haideți să luăm istoricul. A ieșit președintele României, domnul Iohannis, și a zis că e o simplă răceală. După o lună de zile, am intrat în stare de urgență. Asta s-a întâmplat acum un an de zile. Alegerile din decembrie, din punctul nostru de vedere, nici nu trebuiau ținute. Eram în plină pandemie.

Dan Tăpălagă: Dar nu o criză de amploarea celei de acum.

Marcel Ciolacu: Este valul trei. Dar toată lumea a anticipat acest val trei. N-ai învățat nimic din valul unu și valul doi și vrei acum eu să spun că oamenii mor cu zile pentru că domnule, nu am știut ce trebuie făcut? Noi vorbim de valul trei. Ai avut experiența valului unu și valului doi. Trebuia să iei măsuri. Acum nu mai există să spui că nu am știut sau nu știam ce trebuie făcut.

De ce ai tăiat 100 de paturi de la ATI, în loc să te pregătești pentru valul trei? Și vorbim acum, iese premierul și spune, să vedem ce paturi reapar, trebuie urgent să… Paturile la ATI nu le inventezi. Eu nu sunt de specialitate dar m-am sfătuit cu domnul Cercel și mi-a explicat foarte clar: nu e simplu să ajungi la asta. De ce nu ai luat măsuri? Continuă incendiile în spitale. Dumneavoastră vi se pare normală comunicarea care există acum între guvernanți, între Ministerul Sănătății și populație? Un vaccin este bun, nu este bun, 12 state europene au interzis acel vaccin, tu nu ai ieșit să explici de ce continui cu acel vaccin.

Dan Tăpălagă: Luni seară, CNCAV a ieșit explicând de ce continuă, că sunt puține cazuri de coagulare și că e așteptată decizia Agenției Europene a Medicamentului pe tema AstraZeneca, decizie care urmează să vină azi.

Marcel Ciolacu: Și nu puteau să se abțină la acest comentariu? Până vine totuși o decizie, după ce 12 state din 27 au interzis acest vaccin. De ce ai trimis vaccinul într-o localitate prin Bacău, sunt vreo 1.500 de doze pe care nu le folosește nimeni? De ce nu intervii în timp real, lumea accesează platforma, oameni din București se vaccinează pe la Suceava și pe la Maramureș, pe unde găsesc locuri libere. Este un turism.

Dan Tăpălagă: Apropo, v-ați vaccinat?

Marcel Ciolacu: M-am vaccinat, împreună cu mama mea.

Dan Tăpălagă: Cu ce vaccin, dacă ne puteti spune?

Marcel Ciolacu: Pfizer. Acela era disponibil în acel moment.

Dan Tăpălagă: Și unde v-ați vaccinat?

Marcel Ciolacu: La Spitalul Fundeni.

Dan Tăpălagă: V-ați înscris pe platformă?

Marcel Ciolacu: Da, am acest drept. M-am înscris. Mama mea are o boală și am promis că mi-ar fi rușine să mă vaccinez înaintea mamei mele și am mers și ne-am vaccinat…

Dan Tăpălagă: Când ați făcut-o?

Marcel Ciolacu: Acum o lună de zile. Am și spus și susțin că românii trebuie să se vaccineze, categoric. Nu există altă solutie în acest moment.

Dan Tăpălagă: Guvernul are parte de proteste, domnule Ciolacu, adică sunt sindicaliști care de o lună de zile sunt în stradă…

Marcel Ciolacu: Nu numai sindicaliști, și patronate, și Horeca.

Dan Tăpălagă: În special sindicaliști, despre care domnul Cîțu spune că în spatele lor vede mâna PSD.

Marcel Ciolacu: Repet, nu vorbim numai de sindicaliști. Eu am avut întâlniri cu toate sindicatele. E și normal, un partid de stânga să aiba întâlniri cu toate sindicatele. Este o obligație, mai mult, de a avea aceste întâlniri. Eu nu am avut discuții cu liderii sindicatelor să iasă în stradă și să… Nu vrem totuși să vedem adevărul? A ieșit toată lumea în stradă. Ar fi fost manifestații de amploare în România dacă n-ar fi existat aceste restricții și această pandemie. Nu există sector care nu a ieșit până în acest moment în stradă. Un număr mai mare sau mai mic, dar restricționat de pandemie. Vor urma și administrațiile locale. Cum să acuzi opoziția că a trimis sindicatele? E jignitor, și față de noi și față de… Înseamnă că chiar domnul Cîțu nu înțelege nimic ce se întâmplă în România.

Dan Tăpălagă: Pe de altă parte, lideri sindicali au ajuns în Parlament cu sprijinul PSD. Deci există o suspiciune legitimă că aveți capacitatea…

Marcel Ciolacu: La cine vă referiți?

Dan Tăpălagă: Păi domnul Coarnă, dacă nu mă înșel, a ajuns în Parlament…

Marcel Ciolacu: Dar nu mai este lider sindical.

Dan Tăpălagă: Dar asta spun, a fost lider sindical…

Marcel Ciolacu: A fost un lider sindical. Stați. Oprim drepturile cetățenești de a alege și de a fi ales pentru că la un moment dat ai fost lider sindical? Eu mă bucur că liderii sindicali… și cred că e normal, repet, anumiți lideri sindicali să se regăsească pe listele Partidului Social Democrat, și nu numai. Și patronate. Am avut discuții cu patronatele, și la sediu, și individuale, foarte deschise. Și toată lumea este foarte îngrijorată. Am avut discuții la sediu cu cele cinci bănci reprezentative ale României și vreau să vă spun că exista aceeași îngrijorare. Am avut aceste discuții înainte de a creiona bugetul alternativ.

Dan Tăpălagă: Dar PSD de ce nu mai organizează proteste de partid, asumate, ca atare. Mitinguri clasice organizate de opoziție.

Marcel Ciolacu: Restricțiile acum sunt… 100 de persoane pot să participle la miting, nu? Și totuși ne aflăm în plină pandemie. Categoric vom avea, am și anunțat că vom avea astfel de manifestări, toate plecând de la acea celebră anexă 703, în care, pentru prima oară în 30 de ani de democrație postdecembristă, un guvern și-a permis să vină cu o anexă la bugetul de stat alocând sume de bani numai administrațiilor din arcul guvernamental. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Niciodată nu s-a întâmplat niciun amendament la bugetul de stat să nu treacă prin Parlament. Chiar dacă erau din partea actului guvernamental, al opoziției, al ONG-urilor, sindicatelor, nu s-a discutam. Este de fapt un pas, dacă o vedem ca și precedent creat, veți vedea că este de fapt un pas în spate a unei democrații, unei democrații, să recunoaștem, firave. 30 de ani de democrație nu este foarte mult.

Dan Tăpălagă: Ajungem și la temele economice. Până atunci, o întrebare pe tema justiției, de care PSD s-a îndepărtat în ultima vreme, mă refer că…

Marcel Ciolacu: Avem cu totul și cu totul altă abordare. Nu e o prioritate.

Dan Tăpălagă: Nu e o prioritate, nu ați mai generat scandaluri cu proiecte de legi care să modifice coduri penale. Dimpotrivă, le-ați retras din Parlament pe cele care ridicau semne de intrebare.

Marcel Ciolacu: Am făcut o miercure albă unde am respins toate aceste propuneri.

Dan Tăpălagă: A rămas totuși o problemă, informațiile obținute pe mandate de siguranță națională de pildă, nu pot fi utilizate ca probe în procesele penale. Ministrul Justiției a declarat pentru G4Media într-un interviu că asta riscă să devină o problemă în relația cu partenerii externi și că trebuie rezolvată urgent.

Marcel Ciolacu: Din punctul dânsului de vedere.

Dan Tăpălagă: Exact. Întrebarea este dacă veți susține un astfel de proiect de lege care să permită ca informațiile culese de servicii pe bază de mandat de siguranță națională să poata fi utilizate ca probe.

Marcel Ciolacu: Este un domeniu, nu este domeniul meu în mod direct, și cred că specialiștii din interiorul Partidului Social Democrat pot să vă răspundă mult mai bine decât mine. Doamna Maia Teodoroiu, domnul Robert Cazanciuc.

Dan Tăpălagă: Dar asta e o problemă veche. Mă îndoiesc că nu ați discutat.

Marcel Ciolacu: Ce pot să vă spun că nu este o prioritate pentru PSD, dar eu știu că domnul ministru face parte dintr-o coaliție, o coaliție care are majoritatea în Parlament. Să-și pună programul de guvernare, să și-l pună în aplicare. Partidul Social Democrat este în opoziție. Nu cred că Partidul Republican în Statele Unite votează tot ce propune Partidul Democrat. N-am auzit. Foto: Opinia Buzău, text – G4Media.ro

