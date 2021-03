Combaterea traficului de persoane, prioritate a societății românești

158703 – 09032021 – Luni, 8 martie 2021, Raisa Enachi, deputat AUR, a participat on-line, în calitate de secretar al Comisiei pentru egalitate de șanse și membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități, la conferința cu tema ”Trafficking in Human Beings (THB) for the purpose of sexual exploitation”, un eveniment organizat de Ambasadele Franței și Suediei în România.

”De 30 de ani, România este țara de origine a celor mai multe persoane traficate în Uniunea Europeană. După definiție, traficul de persoane înseamnă «recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, în scopul exploatării acestei persoane». Sărăcia și lipsa de educație ne-au adus în punctul în care femeile, tinerele și copiii sunt exploatați sexual sau transformați în sclavii unor traficanți nemiloși. Cine reușește să scape din lanțul infracțional, rămâne cu traume greu de vindecat, cele mai multe victime trăind cu teama permanentă că vor fi prinse și traficate din nou”, precizează deputatul AUR.

Pandemia nu a stopat sau diminuat această amenințare, multe categorii sociale rămânând, în continuare, vulnerabile, cu precădere cele din zonele defavorizate. Femeilor și tinerelor traficate le sunt încălcate drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la libera circulație și interzicerea tratamentelor crude, inumane sau degradante.

Raisa Enachi: ”Aşa cum arată rapoartele din ultimii cinci ani, traficanţii de persoane exploatează victimele din România în străinătate, țara noastră rămânând sursa principală pentru traficarea victimelor în scopul exploatării sexuale în Europa. Deși distanțarea fizică afectează cererea pentru săvârșirea acestei infracțiuni de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, apar noi forme de exploatare sexuală și abuz sexual cu precădere în mediul on-line. Pentru a ajuta la reducerea vulnerabilității trebuie să asigurăm accesul victimelor la rețelele de securitate socială, la protecția veniturilor și la servicii de bază, precum: asistență medicală, asistență psihologică, servicii de angajare. Lipsa fondurilor guvernamentale pentru servicii de asistenţă şi protecţie ale ONG-urilor a fost în continuare o problemă. Deşi guvernul s-a bazat pe ONG-uri pentru a furniza asistenţă victimelor, nu a alocat fonduri direct acestora, ca urmare a unei prevederi legislative ce nu permite finanţarea directă. Guvernul nu a impus standarde minime obligatorii de calitate a asistenţei oferite victimelor, drept urmare, asistenţa oferită a variat extrem de mult de la o instituţie la alta, chiar dacă legea prevede acordarea de îngrijire psihologică şi medicală pentru toate victimele. Cu toate acestea, guvernul nu a asigurat mai mult de o şedinţă de consiliere psihologică şi nu a acoperit nici costul serviciilor medicale de urgență. Trebuie să continuăm împreună lupta împotriva traficului de carne vie, inspirându-ne din bunele practici implementate deja în Franța și în Suedia, pentru a reuși să reducem numărul persoanelor traficate, dar și pentru a crește gradul de protecție și reintegrare socială a victimelor. Pentru combaterea acestui flagel, în calitate de membru al Comisiilor Juridică și a Egalității de șanse din Parlamentul României, vă asigur că voi susține demersuri legislative, promovarea politicilor și a programelor publice ce vor limita traficul de personae”, a concluzionat Enachi.

