Cristian Rizea, din nou despre Sectorul 5 și fostul primar Daniel Florea

158981 – 27032021 – Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare pentru fapte de corupție, scrie din nou pe Facebook despre anumite întâmplări cu iz de cancan și politică.

Radu Buda(eanu) detronat de ureche

”Dupa cum am aflat cu totii, in high-life-ul bucurestean au aparut modificari de ultim moment in topul violatorilor:

Astfel Radu Buda(eanu) cel care in 2009 o fugarea prin hotelul Fairmont din Monte Carlo dimineata pe la 4 pe Oana Mizil sa o violeze, a fost detronat in acest clasament de Florin Belu, zis Ureche, cel care in 2015 mi-a fost impus pe lista de consilieri locali PSD Sector 5, de Gigi Bulat, viitorul sau nas si patronul magazinelor Prosper!

Smecherul afacerist Gigi Bulat, cel care „controleaza” sectorul 5, dorise ca in schimbul generoaselor sponsorizari oferite de PSD, sa-si puna inca 4 fosti militieni si protectori ai afacerilor sale, pe locuri eligibile pentru consiliul local sector 5!

Chiar daca eu nu am mai putut candida, smecherul Gigi Bulat si-a atins scopul prin intermediul lui Daniel Florea caruia i-a dat 100.000 de euro inainte de alegerile locale din 2016, asa cum singur mi-a marturisit in biroul sau de la primul etaj al magazinului Prosper aflat la intersectie cu Calea 13 Septembrie. Astfel imediat dupa alegerile din iunie 2016 fostul sef al politiei sectorului 5, Marian Tiganus si sluga a lui Gigi Bulat, a ajuns viceprimar al sectorului 5 prin decizia semnata de Daniel Florea! Din pacate DNA nu vrea sa investigheze combinatiile penale dintre afaceristul Gigi Bulat si fostul primar Daniel Florea! Ca asa e in tenis… – facebook.com

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter