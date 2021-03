Deputatul de Ilfov Daniel Ghiță: ”Catu cu tine ne mandrim CA CA TINE nu gasim! Astia sunt in stare sa faca universitatile, decat DOAR in strainatate (pe bani) de destepti ce sunteti”

158636 – 04032021 – Deputatul PSD de Ilfov, Daniel Ghiță, se războiește cu reprezentanții puterii.

Mai întâi s-a lat de studiile premierului Florin Cîțu, publicând un mesaj plin de greșeli gramatcale: ”Eu am facut liceul l-a 18 ani. ”Acum sa vina soferul sa-mi tina mie lectii de morala? Eu am facut liceul l-a 18 ani”, scrie Ghiță despre țitu, potrivit Aktual24.ro. ”Cazi treapta a doua la liceu, nu intri la facultate in Romania (de doua ori) , dar ajungi PRIM MINISTRU! Catu, Catu cu tine ne mandrim CA CA TINE nu gasim! Astia sunt in stare sa faca universitatile , decat DOAR in strainatate (pe bani) de destepti ce sunteti. Cati aveti facultatea la Stat in Romania? Unul face la Viena 11 de ani de studii,( nu are diploma de universitate, este curs pe bani) nu l a Stat. Trei ani de studii, platite de Tati, fost securist, esalonati pe 11 ani! Eu am facut liceul l a 18 ani, am facultatea de educatie fizica si sport, imediat,dupa liceu.

Fost ofiter SPP, care a reprezentat Romania pe plan mondial, in mod pozitiv. Fara niciun ajutor de la nimeni! In timp ce Macovei si politicienii Romaniei denigrau propria tara. Acum sa vina soferul sa-mi tina mie lectii de morala?”, a scris Ghiță pe Facebook.

Ghiță: ”USR -isti sunt in spume! Trunchiaza poze, cum ca ‘doarme’ Ghita, taie mainile, sa nu se vada ca am telefonul in mana, prin diversiune sa devieze de la subiect”

Într-o altă postare, Ghiță susține că nu a dormit în Parlament, așa cum a susținut un parlamentar al USR, care a postat în acest sens o fotografie pe Facebook. Ghiță a trecut chiar la amenințări..

Ghiță: ”USR -isti sunt in spume! Trunchiaza poze, cum ca ‘doarme’ Ghita, taie mainile, sa nu se vada ca am telefonul in mana, prin diversiune sa devieze de la subiect: DIVERSIUNE! Intelegeti de ce aceste atacuri la adresa mea? Mi-am permis sa fac aceste interpelari, impotriva liderilor USR. Am depus doua interpelari, legate de liderul USR, Dan Barna. Nu am primit raspuns. A doua interpelare: cine era seful fondurilor europene , cand firma lui Barna , USR a deturnat 6 milioane de euro: Cristian Ghinea! Fara raspuns. Actualul ministru USR , Cristan Ghinea , este chiar cel care a ajutat firma lui Dan Barna, sa obtina fondurile europene!”, a sustinut Ghita.

Deputatul USR Filip Havarneanu a anunțat miercuri că a fost amenințat de deputatul PSD Daniel Ghiță, chiar în Parlament, după ce a dat publicității o fotografie în care parlamentarul de Ilfov dormea în plen. ”NU MA VOI LASA INTIMIDAT! E suparare mare in tabara PSD dupa ce l-am surprins pe deputatul Daniel Ghita dormind in Plen, in timp ce se dezbatea proiectul de buget, si pe alti colegi de-ai stimabilului votand la doua cartele. PSD-istul Ghita este atat de suparat incat a uitat ca nu mai este in ringul de lupta, ci in Parlamentul Romaniei. E drept, luptatorii K1 cunosc ce inseamna onoarea, disciplina si respectul, insa domnul Ghita se crede mai degraba pe stadion. Altfel nu-mi explic de ce recurge la amenintari si limbaj care nu face onoare institutiei pe care o reprezentam. ‘Copile, stai sa vezi ce-ti fac’ – asta mi-a spus astazi colegul de la PSD. Ii transmit si pe aceasta cale ca am mai primit amenintari, nu ma tem si nici nu ma las intimidat. Asta este schimbarea de care vorbeau liderii PSD: somn in Parlament, vot multiplu si violenta in loc de argumente”, a scris Havarneanu pe Facebook.

