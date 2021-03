Femeia în prima linie: lecții învățate pentru administrarea crizei

158654 – 05032021 – Deputatul AUR de Ilfov Gianina Șerban, vicepreședinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, și deputatul AUR de Mureș Dan Tanasă, președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, au participat joi, 4 martie, la reuniunea interparlamentară cu tema ”Împuternicirea femeilor și leadership în vremuri de COVID” organizată de Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) a Parlamentului European cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. În cadrul reuniunii au fost abordate subiecte privind inițiativele naționale pentru combaterea impactului crizei COVID 19 asupra drepturilor femeilor și egalității de gen, cât și soluții pentru perioada post criză.

În cuvântul său adresat participanților, Dan Tanasă a subliniat: ”A trecut un an de zile de când omenirea este traversată de o pandemie generată de virusul Covid-19. Un an de când întreaga planetă s-a confruntat cu grave probleme de natură medicală, economică și socială. În decursul acestui an am avut ocazia de a mulțumi de mai multe ori oamenilor care au luptat în linia întâi: medici, asistenți medicali, infirmiere, agenți de poliție care au sacrificat viața personală, sănătatea personală pentru a munci eroic. Această armată serioasă, în România, ca în fiecare țară membră a Uniunii Europene, a fost reprezentată de mii de femei. Femei necunoscute, din spatele măștilor și al salopetelor, sau femei cunoscute, femei care au salvat lumea în această perioadă! Acestor femei eroi le aduc astăzi, la începutul primăverii, un omagiu!”.

Deputatul Gianina Șerban consideră că ”egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o valoare comună a UE şi o condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că inegalităţile încă există, în prezent UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi”.

Așa cum o știe lumea întreagă, pandemia de COVID-19 a zguduit din temelie viața în Europa și în întreaga lume. ”Din păcate, a separat familii și prieteni, a perturbat viața de zi cu zi. Dar această criză nu a fost resimțită în același fel de toate persoanele din societățile noastre. Vârsta, inegalitățile de venit, și, în special, genul au determinat modul în care această criză a avut impact și va continua să aibă asupra cetățenilor. Pe lângă lupta pentru combaterea virusului este imperativ necesar ca lupta pentru combaterea violenței domestice și a violenței bazate pe gen să reprezinte o prioritate politică majoră. Nu mai putem accepta ca femeile să moară în casele lor de mâna unui partener sau a unei rude apropiate. COVID-19 trebuie să conducă, însă, și la o reexaminare a societății într-un sens mai larg, luând în considerare elementele fundamentale care sunt esențiale și valoroase în societățile noastre. Pe tot parcursul acestei crize, femeile, care formează cea mai mare parte a lucrătorilor din domeniul sănătății din prima linie, dar și în calitate de persoane care s-au ocupat în mod disproporționat de îngrijirea și învățarea acasă a copiilor, au resimțit în mod deosebit impactul acestui virus”, a spus Șerban.

