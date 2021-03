Încă nouă miliarde de euro pentru șapte state membre în cadrul Instrumentului SURE

158820 – 17032021 – Comisia Europeană a transferat nouă miliarde de euro unui număr de șapte state membre ale UE în cadrul celei de a cincea tranșe a sprijinului financiar acordat statelor membre prin intermediul Instrumentului SURE. Aceasta este a doua operațiune de acest fel din 2021. Cehia a primit un miliard de euro, Spania 2,87 miliarde de euro, Croația 510 milioane de euro, Italia 3,87 miliarde de euro, Lituania 302 milioane de euro, Malta 123 milioane de euro și Slovacia 330 milioane de euro. Este prima dată când Cehia a primit finanțare în cadrul instrumentului. Celelalte șase țări ale UE au beneficiat deja de împrumuturi în cadrul SURE.

Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să facă față creșterii bruște a cheltuielilor publice pentru menținerea locurilor de muncă. Mai exact, vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanțarea schemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare adoptate ca răspuns la pandemia de COVID-19 și destinate inclusiv lucrătorilor independenți. Sumele plătite astăzi urmează celei de a cincea serii de obligațiuni cu impact social emise în cadrul Instrumentului SURE al UE, care a suscitat un interes considerabil din partea investitorilor.

Până în prezent, în cadrul Instrumentului SURE, 16 state membre au primit în total 62,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi „back-to-back”. Pe parcursul anului 2021, Comisia va încerca să mobilizeze în plus peste 25 de miliarde de euro prin emiterea de obligațiuni în cadrul Instrumentului SURE al UE.

O sinteză a sumelor plătite până în prezent și a diferitelor scadențe ale obligațiunilor este disponibilă online aici.

