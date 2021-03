Metrorex: ”Curățenia” de primăvara a început!

158952 – 25032021 – Metrorex informeaza ca in urma analizelor efectuate pe teren s-a constatat ca spatiile comerciale care activeaza in reteaua de metrou pun in pericol siguranta transportului subteran, cu afectarea directa a exigentelor de securitate la incendiu si evacuarea persoanelor in caz de urgenta.

In acest context, tinand seama si de expirarea contractului incheiat cu firma care administreaza spatiile comerciale, a notificarilor transmise anterior prin care Metrorex a solicitat in repetate randuri dezafectarea acestor spatii, dar si ca urmare a Raportului de control intocmit de Metrorex cu privire la luarea masurilor ce se impun in concordanta cu respectarea Normativului pentru proiectarea Constructiilor si Instalatiilor Specifice de Metrou privind prevenirea si stingerea incendiilor, Metrorex a notificat firma care administreaza spatiile comerciale ca, in regim de urgenta, sa fie eliberate si predate catre administratorul retelei de transport subteran toate spatiile comerciale amplasate in incinta statiilor de metrou pana la data de 02.04.2021.

Continuarea activitatii spatiilor comerciale amplasate in calea de evacuare din incinta metroului pericliteaza securitatea persoanelor in caz de urgenta, precum si evacuarea rapida si sigura a acestora. Mai mult, acestea creeaza un mediu nefavorabil pentru publicul calator prin aglomerarea marfurilor in afara spatiului comercial, supraaglomerarea cu marfuri combustibile, bauturi alcoolice si comercializarea produselor de patiserie.

Precizam ca Metrorex nu va ezita sa ia toate masurile ce se impun pentru a reda publicului calator conditii de transport civilizate, in siguranta si in conformitate cu standardele europene. Sursa: metrorex.ro

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter