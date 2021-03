Nu se pune problema demiterii lui Voiculescu

158732 – 10032021 – Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finalul ședinței de guvern, că nu se pune problema demiterii lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății, precizând că nici președintele Klaus Iohannis, nici colegii săi liberali nu i-au solicitat acest lucru în urma scandalului publicării datelor despre centrele de vaccinare.

El a precizat că nu a fost consultat de Voiculescu înainte de publicarea datelor, dar a subliniat că acest lucru nu este o problemă. ”Nu e nici o problemă, transparență totală. Singura problemă e ca datele să nu fie interpretate greșit. Cei care le-au publicat au datoria să le explice. Mă aștept să vedem în continuare toate celelalte documente”, a mai spus șeful guvernului.

Principalele declarații ale prim-ministrului:

Am adoptat un program special pentru fermieri, de un miliard de lei. Un alt program pentru IMM Factor, un alt proiect de sprijin cu plafon de plăți de un miliard de lei.

A fost aprobat proiectul de lege care ratifică acordul România – SUA pentru cooperarea pe proiecte de energie nucleară. Proiectul merge la Parlament în regim de urgență.

A fost numit prefectul de București.

Azi s-a aprobat prelungirea stării de alertă. Există o modificare importantă: circulația pe timpul nopții e interzisă în perioada ora 22.00 – 5.00

Q: Care e adevărata problemă în publicarea listelor de la MS?

A: Nu e nici o problemă, transparență totală. Singura problemă e să nu fie interpretate greșit. Cei care le-au publicat au datoria să le explice. Mă aștept să vedem în continuare toate celelalte documente.

Q: Ați luat în calcul că există lucrători speciali, ale căror date să nu fie făcute publice?

A: Da, există peste tot în lume. Eu susțin transparența. Campania de vaccinare e un succes.

Q: Ați fost consultat de ministrul Sănătății înainte să publice datele?

A: Nu am fost, am aflat din presă, dar nu cred că e asta o problemă. Datele sunt publice. La fiecare conferință de presă săptămânală, marțea, s-au prezentat transparent toate datele. Orice demers de transparentizare e susținut de mine.

Q: V-au cerut președintele Iohannis sau membrii PNL demiterea lui Vlad Voiculescu?

A: Nu s-a discutat despre așa ceva. Miniștrii sunt evaluați în principal pe baza implementării programului de guvernare.

Q: Recorder a obținut statisticile complete ale vaccinării. Datele arată că 7.000 de oameni au sărit peste rând în centrele speciale ale structurilor de forță. Există o campanie de vaccinare paralelă?

A: Trebuie să întrebați Ministerul Sănătății, care a publicat informațiile.

Q: Raportul Corpului de control privind incendiul de la Matei Balș, ce conține?

A: Am aici o notă de informare. A funcționat fără autorizare la incendiu, pereții nu erau rezistenți la foc, în interior nu sunt dispozitive de avertizare. O sesizare se face către DNA, e vorba despre asigurarea serviciilor de protecție la incendiu cu o firmă specializată. Mai este și existența în pavilioane a aparaturii electrice neautorizate. Am așteptat Ministerul Sănătății să vină cu propriile rapoarte, nu a venit încă, de aceea am făcut public raportul Corpului de Control. Mă aștept la măsuri – știu că există de la fostul ministru al Sănătății un astfel de raport de măsuri – să vedem dacă sunt aplicate

Q: Consilierul Ministrului Sănătății a anunțat că MS nu mai are acces la data.gov.ro.

A: Nu știu dacă are sau nu access.

Q: Dan Barna și-a arătat susținerea față de Dan Voiculescu. Ați discutat cu el despre o eventuală retragere?

A: Nu se pune problema retragerii. Am discutat să ne concentrăm și pe pandemie. Am auzit că la Timișoara s-a redus numărul de paturi ATI, ar fi extrem de grav. Suntem în continuare în pandemie. Să nu uităm acest lucru. Am spus acum câteva luni de zile că nu e momentul reducerii numărului de paturi ATI.

Q: Cumul pensie – salariu, ați spus că nu sunteți de acord să se aplice în nici un domeniu. Dar profesorii spun că asta ar duce la o criză de cadre didactice. Poate fi o excepție?

A: Până nu văd proiectul de lege, nu văd nici o excepție. De fiecare dată când apare un proiect, apar excepțiile. Așa a fost și la legea salarizării unitare. Dacă permitem o excepție, vor veni altele și altele.

Q: Care au fost argumentele pentru modificarea orei 23.00 cu ora 22.00?

A: Ne-am uitat la ce fac celelalte țări, și ele reduc timpul de circulație pe durata nopții. Și acest lucru funcționează. România e printre cele mai permisive. E o măsură folosită în alte țări. Vom vedea cum va evolua. Diferența o fac dozele de vaccin, avem o campanie de succes, în martie vom vaccina aproape un milion de români în plus, în aprilie 2 milioane în plus. Depinde doar de noi să rămână acele condiții din iarnă, din păcate nu toți au înțeles. E o restricție minoră, având în vedere contextul european.

Q: Platforma data.gov.ro nu mai publică de două zile.

A: Nu mi-a spus nimeni că nu se mai actualizează. Deci funcționa când am folosit-o eu. Dacă e o problemă tehnică, să discute la nivel tehnic. Infrastructura digitală a guvernului nu e cea mai performantă. Nu știu ce s-a întâmplat, nu m-aș mira să fie un acces foarte mare.

Q: Legea permite ca familiile celor care lucrează în sistemul de apărare să fie vaccinate?

A: Nu.

Q: În acea hotărâre de guvern nu se specifică ce înseamnă familia.

A: Până acum nu am fost sesizat. Nu neg că au fost cazuri. Dar când am cerut infirmații de la CNCAV – a fost discuția despre amenzi – au fost câteva cazuri.

Q: Aveți o statistică, câte astfel de persoane s-au vaccinat?

A: Nu.

