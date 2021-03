Ordinul care prevede că școlile rămân deschise până la intrarea în carantină a fost publicat în Monitorul Oficial

158930 – 24032021 – Ordinul comun de ministru care prevede închiderea școlilor la intrarea localităților în carantină, și nu la pragul de 6/1.000 de locuitori, a intrat în vigoare marți seara, când a fost publicat în Monitorul Oficial. Ordinul este semnat de miniștrii Vlad Voiculescu și Sorin Cîmpeanu.

Ordinul prevede că ”scenariul de funcționare al unei unități de învățământ se va actualiza săptămânal, cu referința în fiecare zi de vineri, în funcție de evoluția epidemiologică, cu excepția situației în care localitatea intră în carantină”. Școlile vor rămâne deschise ”cel puţin până la data de 1 aprilie”, a spus Cîmpeanu în conferința de presă de marți. ”Ministerul Educaţiei va rămâne consecvent principiului potrivit căruia şcolile trebuie să se închidă ultimele, doar dacă e nevoie. Am semnat ordin de ministru prin care şcolile se închid când localităţile intră în carantină. Am fi într-o situaţie absurdă dacă am avea terase, mall-uri şi alte localuri deschise şi am închide şcolile”, a precizat ministrul.

În 2 aprilie, copiii intră în vacanță până în 4 mai, urmând ca anul școlar să se încheie în 2 iulie, nu în 18 iunie, așa cum era structura inițială.

Examenul de Bacalaureat se va desfășura în perioada 28 iunie-1 iulie, cu afișarea rezultatelor finale pe 9 iulie, în timp ce Evaluarea Națională va avea loc în perioada 5-8 iulie.

