Preşedintele AEP, urmărit penal pentru abuz în serviciu

158966 – 26032021 – Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu, pe motiv că în 2019 a aplicat două sancţiuni disciplinare pentru doi directori din instituţie, însă consideră că nu a făcut nimic ilegal.

Mituleţu-Buică a precizat că a fost chemat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile.

”Am fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu pentru două sancţiuni disciplinare cu avertisment din anul 2019 pentru doi directori. În momentul acela eram sub presiunea comisiei pentru anchetă pentru a pune la dispoziţie documente, aceştia (cei doi directori – n.r.) nu s-au conformat solicitării preşedintelui. La momentul următor au considerat să demisioneze şi, când au constatat că trebuie să mai stea în instituţie 30 de zile, au cerut acordul părţilor şi au plecat pe cale amiabilă. Pentru sancţiuni disciplinare cu avertisment am fost chemat. Au făcut (cei doi directori – n.r.) plângere penală la Parchet pentru că le-am dat avertismentul ilegal. Nu-mi reproşez nimic. Activitatea autorităţii, după ce au plecat, s-a demonstrat că a fost foarte bună: trei alegeri fără evenimente – alegerile prezidenţiale şi cele locale şi parlamentare de anul trecut, drept pentru care nu am ce să-mi reproşez şi nici colegilor mei care îşi desfăşoară activitatea în continuare”, a explicat, pentru Agerpres, Mituleţu-Buică.

El a adăugat că a fost chemat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 pentru a i se aduce la cunoştinţă situaţia de urmărit pentru două infracţiuni de abuz în serviciu pentru cele două sancţiuni disciplinare.

Persoanele vizate erau Gabriel Saucă, care era coordonatorul activităţii de centralizare a rezultatelor alegerilor, şi Cristian Petraru, coordonatorul proceselor electorale.

”Dacă doi oameni de bază, înalţi funcţionari publici în funcţie de autoritate, pleacă şi lasă de izbelişte, atunci am aplicat sancţiunea disciplinară şi, ulterior, aceştia au demisionat. Consider că nu am făcut nimic ilegal în cei doi ani de când conduc instituţia şi se vede că lucrurile sunt bune”, a spus şeful AEP.

