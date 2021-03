Un raport confirmă succesul instrumentului SURE în ceea ce privește protejarea locurilor de muncă și a veniturilor

158904 – 23032021 – Comisia Europeană a publicat ieri prima sa evaluare preliminară a impactului SURE, instrumentul în valoare de 100 miliarde de euro conceput pentru a proteja locurile de muncă și veniturile afectate de pandemia de COVID-19.

Raportul a constatat că SURE a atenuat cu succes impactul socioeconomic grav al crizei provocate de pandemia de COVID-19, contribuind la asigurarea unei creșteri semnificativ mai reduse a ratei șomajului în statele membre beneficiare în cursul crizei actuale, comparativ cu perioada crizei financiare mondiale, în pofida faptului că statele respective au înregistrat, de această dată, o scădere mai mare a PIB-ului.

Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice foarte grave ale pandemiei de COVID-19. El oferă sprijin financiar sub formă de împrumuturi acordate de UE statelor membre, în condiții avantajoase, pentru a finanța programe naționale de șomaj tehnic și alte măsuri similare cu scopul de a menține locurile de muncă și a sprijini veniturile, în special pentru persoanele care desfășoară activități independente, precum și unele măsuri legate de sănătate. Comisia a propus, până acum, un sprijin financiar total în valoare de 90,6 miliarde EUR pentru 19 state membre. SURE mai poate pune la dispoziție o asistență financiară suplimentară în valoare de 9 miliarde EUR, iar statele membre pot depune în continuare cereri de sprijin. Comisia este pregătită să evalueze cererile de fonduri suplimentare prezentate de statele membre ca reacție la recrudescența cazurilor de infectare cu COVID-19 și la noile restricții.

Principalele constatări

Raportul Comisiei a constatat că, în 2020, instrumentul a sprijinit între 25 și 30 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din totalul salariaților din cele 18 state membre beneficiare.

Raportul estimează, de asemenea, că între 1,5 și 2,5 milioane de firme afectate de pandemia de COVID-19 au beneficiat de sprijinul SURE, ceea ce le-a permis să își păstreze lucrătorii.

Grație ratingului de credit ridicat al UE, statele membre care au recurs la SURE au realizat economii estimate la 5,8 miliarde de euro din plata dobânzilor, economii pe care nu le-ar fi putut realiza dacă ar fi emis datorie suverană. Plățile viitoare vor genera probabil economii suplimentare.

Potrivit informațiilor transmise de beneficiari, sprijinul SURE a jucat un rol important în crearea sistemelor lor de șomaj tehnic și în ceea ce privește creșterea volumului și a gradului de acoperire ale acestor sisteme.

Raportul de astăzi se referă, de asemenea, la operațiunile de împrumut și de creditare pentru finanțarea SURE. Potrivit constatărilor, a existat o cerere foarte mare din partea statelor membre pentru acest instrument, astfel încât pachetul total de 100 miliarde de euro disponibil prin SURE a fost deja alocat în proporție de peste 90 %. La fel de mare a fost și interesul investitorilor pentru obligațiunile SURE. Până la data-limită a raportului, Comisia a colectat 53,5 miliarde EUR din primele patru runde de emisiuni, care au fost, în medie, suprasubscrise de peste zece ori. Toate fondurile au fost colectate sub formă de obligațiuni cu impact social, ceea ce le-a dat încredere investitorilor în faptul că banii lor vor fi canalizați spre măsuri cu un scop social real, și anume acela de a sprijini veniturile familiilor în această perioadă de criză. Capacitatea UE de a colecta fonduri pentru SURE a fost sprijinită de o garanție în valoare de 25 de miliarde EUR din partea tuturor statelor membre, care a reprezentat un semnal puternic al solidarității europene.

Comisia a propus Regulamentul SURE la 2 aprilie 2020, în contextul răspunsului inițial al UE la pandemie. El a fost adoptat de Consiliu la 19 mai 2020, ceea ce a reprezentat un semnal puternic al solidarității europene, iar instrumentul a devenit disponibil la 22 septembrie 2020, după ce toate statele membre au semnat acordurile de garantare. Prima plată a avut loc la cinci săptămâni după ce SURE a devenit disponibil.

