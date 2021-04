Banii din PNRR vor ajuta România în eradicarea cancerului de col uterin

159420 – 30042021 – Săptămâna Mondială a Imunizării – Cancerul de col uterin poate fi prevenit și cu toate acestea cinci femei își pierd viața în România, în fiecare zi, din cauza acestei afecțiuni.

Deputații Cătălin Teniță și Diana Stoica au organizat, joi, o dezbatere cu privire la imunizarea anti-HPV (Human Papiloma Virus) la care au participat ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, parlamentari de la toate partidele, specialiști din România și din Europa, membri ai organizațiilor civice. Inițiatorii au vrut să aducă la aceeași masă reprezentanți din toate ariile pentru a discuta despre problemele pe care România le întâmpină în combaterea cancerului de col uterin și găsirea celor mai bune soluții.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat că în acest an ministerul a bugetat 40.000 de doze de vaccin anti-HPV, dar și-a exprimat încrederea că obiectivul de a eradica acest tip de cancer va fi atins în curând și datorită sprijinului pe care țara noastră îl va primi prin PNRR.

”În PNRR am introdus întărirea capacității medicilor de familie în procesul de prevenție: pentru recoltarea testului Babeș Papanicolau și testul care diagnostichează infectia cu HPV. Screeningul e bine sa fie făcut la nivel de asistență primară, de aceea dotarea regională cu aparatură, astfel încât diagnosticarea să se facă în timp util și eficient, este esențială. Și tot prin PNRR am introdus o importantă componentă de digitalizare, astfel încât rezultatele să se afișeze mai ușor. Am solicitat Comisiei de oncologie din Minister să extindă testarea pe grupele de vârstă pentru a ne plăti datoria față de fetele mai mari, nu doar grupa 11-14 ani. De asemenea, prin europarlamentarul Alin Mituța, am întrebat Comisia Europeană în ce măsură s-ar putea face o achiziție centralizată la fel ca cea împotriva COVID-19. Anul acesta fiica mea va fi vaccinata anti-HPV, are 13 ani și așteaptă cu nerăbdare, iar la școala ei îndemn mamele să aibă curaj să își vaccineze fetițele și băieții”, a declarat ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

Specialiștii prezenți la dezbatere au prezentat date conform cărora 95% dintre femeile din România au auzit de cancerul de col uterin, 84% dintre femei cred ca poate fi vindecat și 83% cred ca poate fi prevenit. Informații care arată deschiderea către o posibilă vaccinare anti-HPV, dacă acesta ar fi asigurat gratuit.

Soluțiile transmise de specialiștii prezenți la dezbatere:

Gratuitatea vaccinului: Costurile sunt prea mari pentru femeile din România;

Acțiuni de prevenție: Informarea cetățenilor privind educația pentru sănătate, introducerea materiei în școli;

Extinderea vârstei de vaccinare de la 11-14 ani la 15-25 ani: Este o datorie pe care România trebuie să o plătească față de tinerele care au crescut și nu s-au vaccinat;

Vaccinarea băieților: Este o discriminare ce trebuie corectată, fiindcă și ei sunt purtători ai virusului;

Crearea unei platforme de vaccinare: Similară celei pentru COVID-19, unde părinții să-și programeze copiii și medicii de familie să programeze pacienții care vor să fie vaccinați. Astfel și Ministerul Sănătății va ști care este necesarul de doze pentru țara noastră.

