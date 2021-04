Capitala, fără buget deocamdată

159402 – 28042021 – Bugetul Bucureștiului, propus de primarul Nicușor Dan, a picat miercuri la vot cu 17 voturi pentru, 22 împotrivă și 14 abțineri. Bugetul a picat după ce grupul consilierilor USR PLUS, cel mai numeros din Consiliul General, a anunțat că nu va vota proiectul propus de Nicușor Dan pe motiv că are veniturile supraevaluate.

Ce efecte are blocarea bugetului? Stelian Bujduveanu, viceprimar al Capitalei din partea PNL, a declarat pentru G4Media.ro că ”blocarea bugetului ridică probleme majore de funcționare a instituției. În primul rând, Primăria are conturile sunt blocate, iar noi tebuie să facem acorduri de eșalonare a datoriilor cu creditorii. Or, în lipsa unui buget, nu putem renegocia nimic. De asemenea, Primăria are nevoie de ridicarea plafonului de împrumuturi pentru a demara și finanța proiecte noi, dar fără un buget aprobat nu se poate începe o discuție cu finanțatorii pe această temă. Și asta în condițiile în care avem proiecte urgente de demarat, precum noile centre de vaccinare”.

Horia Tomescu, viceprimarul Capitalei, nu a răspuns la apelurile reporterului G4Media.ro pentru a explica decizia grupului USR PLUS de a nu vota bugetul.

Din cauza picării bugetului, Primăria București riscă să nu poată demara marile proiecte de infrastructură, care aveau nevoie de bugetare clară. În acest moment, primăria funcționează pe baza bugetului de anul trecut, împărțit la 12.

În plus, consilierii USR PLUS au contestat faptul că Nicușor Dan nu îi deleagă viceprimarului Horia Tomescu, înlocuitorul lui Vlad Voiculescu, dreptul de semnătură în ce privește spitalele din subordinea Primăriei.

Nicușor Dan a respins criticile și a spus că proiectul de buget a fost realizat în colaborare cu viceprimarii, inclusiv cu cel din partea USR PLUS.

Context. ”Sunt uluit, noi am avut un buget, primarul a discutat cu fiecare din grupurile de consilieri din majoritate, care au discutat între ele acum șase săptămâni, iar acum venim și spunem că e alt buget. Realmente nu se poate așa ceva. Discuțiile au avut loc, au fost civilizate și constructive. Dacă se dorește să mai discutăm pe buget, putem să discutăm. Dar haideți să ne grăbim să dăm bucureștenilor bugetul pe care îl așteaptă ca să le putem da investițiile pe care le așteaptă”, a declarat primarul general al Capitalei.

Precizările sale vin după ce viceprimarul USR PLUS al Capitalei, Horia Tomescu, i-a cerut marți seară primarului general Nicușor Dan să retragă proiectul de buget propus pentru București, despre care spune că nu a fost trimis pentru consultare, este nerealist și nu sprijină realizarea obiectivelor asumate în fața cetățenilor.

”Cerem primarului să retragă proiectul. USR PLUS va vota bugetul doar după ce vor fi îndeplinite aceste standarde, există deja o decizie oficială a conducerii politice”, a declarat viceprimarul Horia Tomescu.

Potrivit acestuia, veniturile de șapte miliarde de lei estimate pentru anul 2021 sunt ”surprinzătoare”, el susținând că în toate discuțiile pe care le-a avut cu primarul și cu directorii din primărie, sumele avansate au fost în jur de 4,5-5 miliarde de lei.

Nicușor Dan: Aștept de la USR PLUS propria variantă de buget, care să respecte pe deplin obiectivele de investiții deja discutate

”Azi, în ședința Consiliului General, bugetul Primăriei Municipiului București pentru 2021 nu a obținut numărul de voturi necesare.

Sunt total nemulțumit că începerea investițiilor și plata datoriilor riscă să întârzie, iar asta din motive greu de înțeles pentru oricine.

Eu am propus un buget, care a fost dezbătut timp de șase săptămâni cu partenerii din grupurile PNL, PMP și USR PLUS și aveam toate motivele să cred că lucrurile merg în direcția bună. Acum însă, consilierii generali USR PLUS au decis să nu mai susțină bugetul, el obținând doar voturile PNL și PMP în ședința de azi.

Având în vedere această situație, aștept de la USR PLUS propria variantă de buget, care să respecte pe deplin obiectivele de investiții deja discutate, viziunea de dezvoltare pe care o susținem împreună și dorințele bucureștenilor și, în același timp, să nu arunce Primăria Capitalei în incapacitate de plată.

Fac un apel la înțelepciune și echilibru și am toată deschiderea să mă așez din nou la masă ca să rediscutăm bugetul, excluzând însă orice condiționalități care nu au legătură cu bugetul. Bucureștenii nu trebuie să pătimească în continuare din cauza unor ambiții nerezonabile”. – G4Media.ro

