Cîțu: Discutăm în continuare

159276 – 20042021 – Premierul Florin Câțu a declarat, luni seara, la Digi 24, că discuțiile continuă. ”Discutăm. Toate partidele și-au pus opțiunile pe masă discutăm în continuare”, a declarat premierul după patru ore de discuții cu liderii coaliției. Liderii de coaliție se reunesc din nou, marți, de la ora 16.00.

Florin Cîțu:

Fiecare poate să-și evalueaze propriile declarații, vom vedea cum mergem mai departe

Sunt un om care se uită la ce vrem să facem. aceste declarații (zombie politic) vedem ce facem cu ele mai târziu. eu îi evaluez pe miniștri în funcție de ceea ce fac

Am constituit un grup de lucru, INSP, STS, oameni care se vor uita și vom vedea exact dacă există discrepanțe între cele două platforme

Vom prezenta publicului situația reală, dacă există vreo diferență sau nu (în ce privește raportara numărului de decese n.red)

Vom vedea care sunt rezultatele, nu cred că există diferențe așa de mari

Noi am folosit și anul trecut aceste raportări

Înțeleg că ceea ce publică Grupul de Comunicare în fiecare zi arată numărul exact. Să așteptăm concluziile grupului de lucru

Platofma STS Corona Forms în ea nu se mai modifică nimic

Vom vedea exact detaliile după ce vedem concluziile grupului de lucru

Nu avem nicio dovadă că în România s-au subraportat decesele de covid

Astfel de declarații pot să creeze panică, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce afirmăm și să avem și dovezi. De aceea am făcut acest grup de lucru

Despre document: investigăm, nu aș fi știut despre el, dacă nu ar fi fost aruncat în spațiul public

Acum arată ca un fals în acte, a fost înregistrat după ce a fost creat

Sunt mai multe lucruri acolo, le investigăm pe toate

Aici văd că ați aflat acea problemă cu înregistrarea cu același număr pentru două documente, arată ca un fals dar nu pot să mă pronunț

Fără o analiză nu are sens să discutăm

Cine prezintă astfel de documente, au existat și trusturi media care au prezentat acea coală ca și cum ar fi fost o dovadă a ceva anume.

Să crezi că premierul României își pune semnătura pe o coală de hârtie care vine așa din neant…Eu nu primesc documente, eu personal. Există filtre, proceduri, mai ales dacă scrie confidențial pe ele

Am avut comunicare directă cu Vlad Voiculescu. Dacă ar fi considerat că este ceva importantă, mi-ar fi spus

Ultima dată am vorbit cu Voiculescu cred că luni (săptămâna trecută – n.red)

Era vorba de ședințe de guvern și am întrebat doar dacă are avize necesare sau nu

Discutam și la ședințe de guvern, discutam și la telefon

În acest moment așteptăm o nominalizare pentru ministrul Sănătății din partea USR PLUS, este foarte important.

E important să avem medicamente pentru spitale, numărul de paturi la ATI, sunt foarte multe probleme. Sunt lucruri foarte importante, este vital să avem un ministru al Sănătății. Acesta va ave atot sprijinul meu, așa cum a avut și predecesorul

Au fost discuții acum o săptămână și am spus că există o problemă pentru guvernare în ce privește performanța lui Vlad Voiculescu

Și Ludovic Orban și eu am spus că este o vulnerabilitate pentru întregul act de guvernare

Au fost mai multe elemente, sunt discuții pe care le ținem în coaliție. Deja era o decizie a Biroului Permanent al USR PLUS că îl susține pe Vlad Voiculescu. Am încheiat discuția în care am spus că am înțeles, dar pentru mine ca preimer există responsabilități și voi face uz de orice atribut consitutțional pe care îl am

Miercuri am luat o decizie. Nu s-a umplat paharul cu nimic, miercuri a fost pur și simplu momentul în care am luat decizia. Poate că trebuie să comunic mai clar data viitoare, dar nu am să-mi reproșez nimic, mi-am exercitat un drept constituțional. Dacă e ceva de îmbunătățit, eu sunt deschis.

Eu vă spun că sunt ok în a avea discuții, protocoale, atât timp cât eu îmi păstrez atributul constituțional. Nu poți să negociezi Constituția. Că putem să comunicăm altfel, sunt de acord, foarte bine. Dar cred că nu există nimeni în România care să creadă că trebuie să negociem Constituția

Fostul ministru al Sănătății atacă o companie de vaccinare în România, care azi este pe locul patru

Avem asigurate multe doze de vaccin, vom merge mai departe

Campania de comunicare era la Ministerul Sănătății

(Cu referire la Vlad Voiculescu) Să susții campania de vaccinare, dar nu prin atacuri făcute de colegi în Guvern, pentru că ceea ce se întâmplă acum îi face pe oameni să nu mai vrea să se vaccineze. Până la urmă campania de vaccinare ne ajută pe toți. Toți ne dorim să fie un succes. Toți vrem vaccinare de succes

Nu înțeleg să pui sub semnul întrebării o campanie de vaccinare pe care o susținem cu toții. România a avut o strategie, am fost de acord cu toții. Vaccinăm mai întâi personalul medical, să nu mai avem focare în spitale. Au urmat persoane în vârstă, i-am vaccinat pe toți. Am început etapa a treia, în care se poate vaccina toată lumea și există doze pentru toată lumea. Tot am prioritizat, persoane peste 65 de ani și bolnavii cronici au avut prioritate. Campania va continua până când nu va mai exista o listă de așteptare

Afirmațiile negative îi ajută pe cei de la PSD, pe cei care neagă beneficiile campaniei de vaccinare, care sunt împotrivă, dar pe noi coaliția de guvernare nu ne ajută (despre Vlad Voiculescu). Astfel de comentarii distrug încrederea cetățenilor în instituțiile statului

Noul ministru al Sănătății va avea toată susținerea mea, i-am susținut pe toți cât au făcut reformă

Haideți să nu discutăm scenarii, să așteptăm propunerea (de ministru) (…) În acest moment avem lucruri foarte importante de rezolvat, avem nevoie de un ministru al Sănătății

Presiunea pe sistemul de sănătate este foarte mare. Nu avem timp să discutăm acum…pentru mine este important să avem o coaliție care funcționează și un ministru al Sănătății cât mai repede

Prima bornă este 1 iunie pentru a reveni la normalitate. Am avut o discuție la Cluj cu organizatorii de evenimente, cu reprezentanți din domeniul HORECA, toată lumea își dorește să revenim la normalitate. Vor folosi resurse proprii pentru a se implica în campania de vaccinare

Mâine mă văd la Guvern cu reprezentanții unor companii din mai multe sectoare pentru a vedea cum putem să-i implicăm și pe ei în campania de vaccinare

Partea economică am reușit să o gestionăm cât de cât bine în pandemie. Pentru prima dată în opt ani de zile perspectiva României s-a modificat de la negativ la stabil

Despre demiterea Andreei Moldovan: Da, acel Ordin a creat premisele mai rapide pentru demitere. Pentru că eu am spus tot timpul că nu sunt de acord cu o carantiare a României, cu lockdown-ul. Și a spus-o și președintele (referire la Klaus Iohannis). Cifrele (numărul de infecții/decese) sunt în scădere. Ideea cu acel ordin a fost următoarea: nimeni nu contestă că doamna Moldovan era un medic bun. Ceea ce eu nu vreau să am în guvern este încălcarea flagrantă a procedurilor. Iar acolo a fost călcată în picioare procedura. Acele propuneri mergeau în Comitetul tehnic, vin apoi în CNSU și se aprobă cu votul final al președintelui CNSU care este premierul.

Am contestat faptul că nu s-a respectat procedura, legislația în vigoare, nu se poate să nu o cunoști când ești Secretar de stat

Ne-am asumat public propunerea de a închide magazinele în weekend de la ora 18.00 și circulația de la ora 20.00, mi-am asumat public lucrul acesta

Dar trebuie să urmărită procedura, altfel nu ai ce căuta în guvern

În toate deciziile mele de premier voi respecta Constituția, litera și spiritul ei

Domnul președinte (Klaus Iohannis – n.red) a semnat imediat propunerea mea de revocare. Nu vă pot spune ce vorbesc eu cu președintele.

Nu putem lăsa ca ministerul Sănătății să fie condus în regim de interimat. Nu puteam lăsa Ministerul plină pandemie. Nu trebuie să fim inconștienți acum, trebuie să mergem mai departe. Nu ai cum să mergi mai departe altfel

Eu cred că singura soluție pentru România, pentru următorii patru ani, este această coaliție de guvernare. Avem încrederea investitorilor străini în acest guvern, nu are sens acum să ne aruncăm noi singrui în aer.

Eu vă spun că ceea ce este iresponsabil azi în România e să pui sub semnul întrebării campania de vaccinare

Nu există altă soluție, carantiare am avut două luni de zile, economia închisă. Acea Stare de Alertă nu a rezolvat nimic, a amânat niște lucruri. Putem să revenim rapid la normalitate, trebuie doar să ne vaccinăm

Dacă vrem să implementăm reformele o putem face mai ușor într-un climat economic și social stabil, nu într-o tensiune în care le dăm argumente negaționiștilor pentru a ataca guvernul

Eu nu am nevoie de un document scris, vorbesc cu miniștrii. Tot ce avem pentru o guvernare bună este deja în Constituție, este deja în protocol. Dacă președinții partidelor de coaliție doresc să introducă modificări este ok, cât timp atribuțiile mele constituționale nu vor fi afectate

Mă interesează să avem dozele de vaccin. Ele vin săptămânal. Și trebuie să mergem să ne vaccinăm. Economia n-a fost închisă niciodată în România. Până la urmă depinde doar de noi revenirea la normalitate

Guvernul va face tot ceea ce poate, dar este cel mai bun administrator al resurselor din eoconomie. M-am asigurat că vom pune la dispoziție dozele necesare de vaccin. Dacă se dorește un centru mobil de vaccinare îl facem, până acum nu aveam destul vaccin. Acum românii pot să-și aleagă vaccinul. Am dat 200 de mii de doze de vaccin și pentru Republica Moldova.

Dacă vrem să mergem la concerte, la Mare, să plecăm din România, trebuie să ne vaccinăm. Dacă vrem să deschidem teatrele, cinematografele, trebuie să ne vaccinăm

Am discutat și cu primarii PNL și șefii de consilii județene, să vorbească despre beneficiile campaniei de vaccinare. La țară este nevoie și de primar și de preot. Este nevoie de toată lumea, din ce am văzut eu și biserica și toate cultele susțin campania în acest moment. Eu cred că preoții susțin campania de vaccinare. Voi avea o discuție cu reprezentanții cultelor din nou, miercuri, în privința noții de Înviere, să vedem cum organizăm noaptea de Paștele Ortodox. Tot trebuie să avem niște reguli de distanțare, în jurul bisericii, etc. S-a putut și până acum, se va putea și în noaptea de Înviere. Slujbele vor fi în afara bisericii, cu distanțarea necesară.

Sunt sigur că vom atinge aceste borne, sunt foarte optimist după discuțiile de la Cluj. Toți vor să aibă o normalitate, să fie deschiși etc.

Dacă ai tot personalul vaccinat, vorbim deja despre o altă situație. Noi ne dorim cu toții sau nu vrem să revenim la normalitate? Singura cale este vaccinarea. Dacă se ajunge într-o localitate cu 60 % vaccinați, am putea să nu mai avem existe restricții. Vom vedea, nu știu. Putem să discutăm și alte măsuri, în cazul personalului care este vaccinat.

Dacă românii vor să revină la normalitate, avem dozele, trebuie doar să ne vaccinăm. Obiectivul l-am atins, avem centre de vaccinare, avem tot ce trebuie. Avem nevoie de 5 milioane de persoane vaccinate la sfârșitul lunii iunie.

Am avut discuții cu restaurantele, au fost lovite. Pentru restaurante am propus ca dacă își vaccinează tot personalul să nu mai fie legați de rata de incidență. Dar nu am luat încă decizie. Dacă are tot personalul vacinul, ar putea avea un statut special. Așa nu mai au probleme. Și sunt sigur că vor dori să se vaccineze (referire la personalul din industrii/localuri etc).

Avem vaccin, facem centre de vaccinare. Companiile mari sunt sigur că vor face acest lucru. La sate vom avea o strategie diferită, vorbim cu primari, doctori cu oricine este nevoie

Eu în acest moment am discuții prin acel comitet interministerial, cum va arăta România după 1 iunie. Cum vom putea merge pe litoral, la restaurante. Și apoi avem două luni de zile, vaccinăm până la 70% și apoi putem vorbi de etapa de relaxare, de renunțarea la mască în spații publice poate…

Cei din Industrie spun că sunt gata să deschidă pentru cei care se vaccinează. Dacă ai avut acces la vaccin și n-ai vrut să te vaccinezi o să fie complicat

Dacă ajungem la 60%, o să putem să relaxăm, revenirea la normalitate o să fie foarte vizibilă în acel moment

Despre revizuirea standarului de țară: Vom avea investitori. Ceea ce a făcut Standard & Poor’s a dat o ștampilă de garanție că acest guvern este performant. De la negativ la stabil, apoi la pozitiv și upgrade

Arătăm un deficit bugetar în scădere. Pentru românul de rând, această garanție venită de la agenția de rating înseamnă mai multe investiții în România, inflație mai mică, dobânzi mai mici, o calitate a vieții mai bună.

În România creșterea economică va duce la aprecierea leului în perioada următoare. O creștere economică va tempera această depreciere a leului și chiar se va merge către apreciere

Vom avea un deficit bugetar mai mic, vom avea creștere economică peste ceea a fost estimat la începutul anului 2021.

Nu vor crește cheltuielile bugetare, vă asigur. Toți au spus că susțin reforma și un stat cu cheltuieli mai mici

În acest moment PNL este concetrat pe actul de guvernare, este unit în a susține premierul în acest moment.

Președintele PNL (Ludovic Orban) este un om responsabil, care are în primul rând, în față, interesul Partidului Național Liberal. PNL este un partid responsabil, care nu vrea să arunce în aer România nici un moment

Ludovic Orban este un politician cu multă experiență în România, nu are nevoie de o reevaluare de la cineva care abia a intrat în politică

Mâine (n. r. marți, 20 aprilie), la ora 16.00, ne vom întâlni din nou, cred că această coaliție trebuie să guverneze patru ani de zile, românii să fie siguri că voi guverna respectând atribuțiile constituționale pe care le am

În acest moment, avem așa de multe de făcut, avem aceste vești bune (rating-ul Standard & Poor’s – n.red) pe care trebuie să le capitalizăm, pentru că încă n-am capitalizat. Înseamnă să primim și investitori. Pe lângă ștampila de garanție, să avem și modificările legislative să aratăm că suntem mai pritenoși. Trebuie să aducem investițiile aici. – sursa: G4Media.ro

