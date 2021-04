Doar două universități din România, în primele 1.000 din topul internațional Center for World University Ranking (CWUR)

159372 – 27042021 – În total, 10 universități din România s-au clasificat în topul internațional Center for World University Ranking (CWUR) și doar două dintre ele sunt printre primele 1.000 din lume.

Prima universitate românească din listă este „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, tocmai pe locul 871, urmată de Politehnica din București pe locul 891, apoi de Universitatea din București pe locul 1.010. Ultima universitate românească din listă, Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Victor Babeș” din Timișoara, se clasează printre ultimele 100 din lume, fiind pe locul 1.928 din 2.000.

Prezența universităților românești din clasamentul CWUR 2021-2022

871 – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

891 – Universitatea Politehnică din București

1.010 – Universitatea din București

1.162 – Universitatea de Vest din Timișoara.

1.217 – UMF Carol Davila” din București

1.452 – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

1.489 – UMF „Iuliu Hațieganu”

1.639 – UMF „Grigore T. Popa”

1.665 – Universitatea Transilvania din Brașov

1.928 – UMF „Victor Babeș”

Indicatorii utilizaţi în rankingul CWUR, acreditat de IREG – Observatory on Academic Ranking and Excellence şi inclus în Metarankingul Universitar anual din ţară, sunt calitatea educaţiei (25%), angajabilitatea absolvenţilor (25%), calitatea cadrelor didactice/de cercetare (10%) și performanţa în cercetare (40%). În total, 19.788 de instituții de învățământ superior din toată lumea au fost analizate și dintre ele, 2.000 au fost alese în clasamentul internațional.

”Acesta este primul ranking academic global din acest an focalizat pe toate cele trei misiuni universitare: educaţie, cercetare, relaţia cu societatea şi mă bucur să văd că UBB are o performanţă foarte bună. Rankingurile sunt pentru noi în primul rând mijloace de diagnostic instituţional, pentru a putea implementa apoi politici academice validate ştiinţific (evidence-based). UBB se află mereu între primele universităţi în ţară în rankingurile internaţionale (adesea prima), ceea ce arată calitatea mediului academic, încurajând astfel absolvenţii de liceu să devină partea a acestei comunităţi de tradiţie şi excelenţă, pentru a deveni buni specialişti şi buni cetăţeni”, a precizat rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, într-un comunicat de presă.

”UVT evoluează şi avansează în cadrul unuia dintre cele mai ample clasificări academice din lume, în care sunt situate aproape 20 de mii de universităţi, urcând 24 de poziţii faţă de anul trecut. Suntem a patra universitate din România, în cadrul acestei ierarhii complexe, alături de primele două universităţi comprehensive româneşti, cele din Bucureşti şi Cluj, dar şi de Universitatea Politehnica din Bucureşti. Este evident, UVT se plasează în plutonul care conduce ierarhia celor mai atractive universităţi din ţară, o competiţie la vârf, în care puterea cunoaşterii şi pregătirea absolvenţilor, relevanţa cercetării şi influenţa publicaţiilor ştiinţifice, formează cele mai importante grupe de valori universitare, demonstrate pe termen lung”, a declarat rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Primele 10 universități din lume în topul CWUR: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of Cambridge, University of Oxford, Princeton University, Columbia University, University of Chicago, University of Pennsylvania și Yale University. – Edupedu.ro

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...