„După 40 de zile” în regia lui Andrei Gruzsniczki, în selecția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Moscova

159278 – 20042021 – „După 40 de zile / No Rest For The Old Lady”, al patrulea lungmetraj al lui Andrei Gruzsniczki, va fi prezentat în selecția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Moscova.

Evenimentul, ajuns la cea de-a 43-a ediție, va avea loc între 22 și 29 aprilie 2021.

Filmul va rula în afara competiției, în programul „Third Age”. Selecția pentru această secțiune a fost realizată de Kirill Razlogov, director de program.

Lungmetrajul are în centru prietenia dintre Emil Daravăț, un bătrân care nu crede în spirite, și Titi. În egală măsură o poveste de iubire dar și drama unei prietenii. Acțiunea se petrece într-o comună din zona Olteniei. Locul pare un colț de rai locuit de oameni dintr-o bucată. Asta, la o primă vedere. Povestea începe la parastasul de 40 de zile al soției lui Emil, Smaranda. Titi, prietenul de o viață al lui Emil, pare profund mișcat de moartea ei. Timpul trece, iar Emil realizează că zilele lui Titi par a fi numărate. Se simte responsabil pentru viața lui Titi și vrea să-l resusciteze, parcă împotriva voinței acestuia. Dar niciun efort nu ajută. La 40 de zile după moartea ei, Smaranda pare să-l bântuie pe Titi. Este o poveste care vorbește, cu nuanțe de umor negru și mister, despre lupta pe care fiecare trebuie s-o ducă pentru a-l înțelege și accepta pe celălalt, într-o prietenie sau într-o poveste de iubire.

„Cei doi protagoniști reflectă cele două tipuri de cunoaștere – cunoașterea pozitivă, analitică, și cunoașterea intuitivă, cea care sporește misterul. În acest film am căutat să alcătuiesc un tip de cinema care observă și înregistrează fapte, acțiuni, experiențe de viață cotidiană, din perspectiva «luptei» care sfidează trecerea timpului. O luptă pentru supraviețuire de care suntem mai mult sau mai puțin conștienți. Spre deosebire de orice altă luptă, aceasta nu va fi vreodată câștigată. Dar, ca în orice luptă, se poate capitula sau continua până în pânzele albe, chiar dacă știm finalul. Și mesajul acestei povești este că, indiferent de greutăți, lupta merită dusă”, explică Andrei Gruzsniczki, care semnează și scenariul.

Distribuția este alcătuită din Mircea Andreescu, Valer Dellakeza, Gabriel Spahiu, Marian Negrescu, Simona Urs, Ștefan Mirea, Valeriu Bâzu și Eugen Titu.

Producători Andreea Dumitrescu, Oana Bujgoi Giurgiu (co-producător) și Anamaria Antoci (co-producător).

Montajul este realizat de Ioachim Stroe, muzica – de Cristian Lolea, imaginea – de Laurențiu Răducanu, designul de sunet – de Ioan Filip, sunet priză directă – de Vlad Voinescu, scenografia – de Andreea Popa, Anastasia Ionescu și Bogdan Bostănaru, machiajul și coafura – de Sandra Pătrăuceanu, iar costumele – de Mia Conea.

„După 40 de zile” este o producție AVVA MMIX Studio, în coproducție cu Hai Hui Entertainment și Tangaj Production. Lungmetrajul a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.

Absolvent al Universităţii de Teatru şi Film din Bucureşti în 1994, Andrei Gruzsniczki a fost regizor secund al lui Lucian Pintilie şi a fost implicat în proiectele „Terminus Paradis” şi „Niki Ardelean, colonel în rezervă”.

Filmul lui de debut, „Cealaltă Irina”, a câştigat Marele Premiu şi Premiul FIPRESCI la CinePécs Moveast IFF 2008, a fost desemnat cel mai bun film românesc la Festivalul de Film Transilvania 2009 şi a primit Trofeul ANONIMUL în acelaşi an.

Al doilea lungmetraj al lui, „Quod Erat Demonstrandum (Q.E.D.)”, a primit Premiul Special al Juriului (Festivalul de la Roma 2013), The Golden Taiga Award (IDFF Spirit of Fire 2014) şi Prix de Syndicat Francais de la Critique de Cinema (Arras IFF 2014).

„Zavera” este al treilea lungmetraj al cineastului și a avut premiera mondială în noiembrie 2019, în competiția Festivalului Internațional de la Cairo.

„După 40 de zile” a fost filmat în primăvara anului 2019 și finalizat la sfârșitul anului 2020

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...