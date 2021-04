Florin Cîțu: Agenția de rating Standard & Poor’s a păstrat ratingul de țară

159249 – 17042021 – ”Cea mai bună veste pe care o primește România, din perspectivă economică, în ultimii opt ani de zile, este aceea că Agenția de rating Standard & Poor’s a păstrat ratingul de țară, dar, mult mai important, a modificat perspectiva economiei României, de la negativ la stabil. Eroii din economia românească, mai ales în această perioadă dificilă, sunt, din punctul meu de vedere, companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care au dus greul și cu care m-am consultat de foarte multe ori pentru a lua cele mai bune decizii. Fără încrederea lor, nu reușeam. Pentru toate acestea, le mulțumesc. Realizarea este cu atât mai importantă cu cât vine în contextul celei mai mari crize economice și de sănătate din ultima sută de ani. Această coaliție de guvernare, condusă de Partidul Național Liberal, din care fac parte USR-PLUS şi UDMR, cu un premier liberal, cu o politică liberală, a reușit, în această perioadă dificilă, ce nu au putut să facă guvernele anterioare în perioade de creștere economică. Coaliţia de guvernare condusă de PNL, cu un premier liberal, a câștigat clar și fără dubiu încrederea instituțiilor internaționale și a investitorilor străini.

Aș vrea să mai anunț o premieră astăzi: am reușit să reducem deficitul bugetar, să avem venituri mai mari la buget, să stabilizăm economia, în condițiile în care, așa cum am promis, nu am introdus nicio taxă nouă și nici nu am mărit vreo taxă existentă. Anul trecut, ca ministru de finanțe într-un guvern liberal, am vorbit despre încredere și am cerut să aveți încredere în mine, că voi lua măsurile cele mai bune pentru revenirea rapidă a economiei. Așa s-a întâmplat. În trimestrul patru din 2020, România a avut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. La începutul acestui an, ca premier al acestui guvern susținut de o coaliție care este condusă de PNL, din care fac parte și USR-PLUS şi UDMR, am promis că voi lua decizii care vor duce la schimbarea perspectivei de țară, de la negativ la stabil. S-a întâmplat așa. Această decizie a Agenției de rating Standard & Poor’s este garanția că ceea ce am făcut a fost bine. Mai mult, această decizie arată că programul nostru de guvernare liberal este unul care asigură stabilitatea economică a României. Vreau să le spun românilor un lucru: am promis reforma administrației centrale și a companiilor de stat. Am construit bugetul pentru a elimina risipa banului public. Agenția de rating confirmă că am luat cele mai bune decizii, dar această evaluare a Standard & Poor’s, schimbarea de perspectivă, de la negativ la stabil, pentru România, înseamnă și obligații pentru noi, să implementăm așa cum am promis foarte rapid aceste reforme.

Şi acum mă adresez membrilor Cabinetului Cîţu: aveți obligația să accelerați reformele, în propriul minister, în companiile din subordine, în agenții. De ce este nevoie să facem aceste reforme, de ce este importantă această evaluare a agenţiei de rating? Este foarte simplu: este pentru bunăstarea tuturor românilor; înseamnă mai multe locuri de muncă bine plătite, înseamnă dobânzi mai mici, o inflație mai mică, o calitate a vieții mai bună pentru toți românii. Așa cum am spus de foarte multe ori, economia liberală este singura soluție pentru a oferi bunăstare tuturor românilor. Toate aceste lucruri pe care le-am făcut – și le-am făcut bine – noi, liberalii, dar şi coaliția condusă de PNL, le-am făcut în condițiile în care PSD ne-a atacat constant şi ne-a pus în mod constant piedici, atât în planul crizei sanitare, cât și în planul crizei economice. Astăzi, după decizia Standard & Poor’s, sunt sigur că până și Ciolacu și PSD înțeleg că am luat o decizie bună când am plafonat cheltuielile bugetare și am pornit reforma pensiilor și a salariilor din sectorul bugetar. PSD rămâne principalul dușman, nu doar politic, ci și al stabilității economice.

Şi, să nu uităm: suntem în plină luptă cu pandemia. Există o singură soluție: vaccinarea. Avem acum dozele pentru ca toți românii să se vaccineze, vă încurajez pe toți se vă înregistrați pe platforma de vaccinare și să vă vaccinaţi. Doar așa putem să revenim la normalitate cât mai curând”, a declarat premierul. Sursa:gov.ro

