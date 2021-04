Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

159221 – 15042021 –

14.212 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 14.212 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.118); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (559); lucrător comercial (557); șofer autocamion/mașină de mare tonaj (391); operator confecționer industrial îmbrăcăminte (312); manipulant mărfuri (289); agent de securitate (285); ambalator manual (278); muncitor necalificat în industria confecțiilor (273); agent servicii client (263); confecționer cablaje auto (262);

Din cele 14.212 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.063 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate, programator, inspector coordonator asigurări, specialist în domeniul calității etc.), 3.586 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, conilier vânzări asigurări, vânzător, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, agent servicii client, asistent medical generalist, etc.), 4.198 pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecționer industrial îmbrăcăminte, lăcătuș mecanic, șofer autocamion/ mașină de mare tonaj, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet etc.), restul de 5.365 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, confecționer cablaje auto, ambalator manual, curier etc.).

Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național este actualizată, în timp real, pe site-ul ANOFM și poate fi accesată în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

1.031 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.031 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Spania – 900 locuri de muncă pentru: muncitor agricol;

Norvegia – 72 locuri de muncă pentru: instalator ventilație, instalator, mecanic auto, mecanic semiremorcă, medic, măcelar, dezosator, ortodont, zidar/faianțar, vopsitor auto, tinichigiu auto;

Olanda – 20 locuri de muncă pentru: culegător căpșuni, zmeură și praz;

Germania – 14 locuri de muncă pentru: șofer profesionist, șofer de camion;

Finlanda – 10 locuri de muncă pentru: lucrător în sere și ferme de flori și vegetale, îngrijitor animale;

Austria – 6 locuri de muncă pentru: femeie de serviciu; vânzător înghețată, ajutor bucătar, chef bucătar;

Danemarca – 5 locuri de muncă pentru:specialist IT – senior dezvoltator produse software, specialist IT – Data Engineer;

Belgia – 2 locuri de muncă pentru: leader în domeniul angajament clienți (coordonator compartiment);

Italia – un loc de muncă pentru: asistent senior ICT (infrastructura IT – asistent sistem);

Polonia – un loc de muncă pentru: muncitor în depozit.

