Ministrul Virgil Popescu suspectează un cartel între anumiți furnizori de energie electrică

159415 – 29042021 – Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara la Digi24 că a observat un „fenomen” care l-a îngrijorat și care ar putea fi neconcurențial: furnizorii nu au contractat din timp, pentru semestrul al doilea, energia electrică destinată consumatorilor casnici și preferă să o cumpere de la traderi, mai scump. „Poate fi considerat chiar un cartel între anumiți furnizori, poate cu traderii”, a spus Virgil Popescu, precizând că a sesizat Consiliul Concurenței. „A apărut un fenomen care pe mine m-a îngrijorat. Am observat că în semestrul al doilea nu a fost contractată din timp energia de către furnizori pentru vânzarea către clienții casnici. Or, asta mă face pe mine să înțeleg că a fost ceva, pentru că mulți furnizori nu și-au contractat, nu unul sau doi. În mod normal, orice furnizor care are un portofoliu de clienți știe de un an de zile că se liberalizează prețul – pentru că noi am anunțat la 1 ianuarie 2020 că vom liberaliza prețul la energie electrică la 1 ianuarie 2021 – deci știi că se întâmplă acest lucru, poți să-ți cumperi energia pentru tot anul 2021 din timp, poți să ți-o cumperi, dacă n-ai cumpărat-o, pentru semestrul 2, poți să ți-o cumperi până la sfârșitul anului, când prețul era suficient de mic, chiar foarte, foarte bun, deci permitea o reducere a prețului liberalizat, nu o creștere a prețului liberalizat. Și ne trezim acum că n-au fost contractate, au cumpărat traderii, iar furnizorii cumpără de la traderi, mai scump. Adică, eu cred că este un fenomen neconcurențial, poate fi considerat chiar un cartel între anumiți furnizori, poate cu traderii, și am solicitat, am tras un semnal de alarmă, am discutat și cu Consiliul Concurenței și o să vedem”, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul a spus că nu îi judecă a priori, că este posibil să fie vorba despre o omisiune, nu de rea-credință, dar legea spune că trebuie să achiziționeze energia electrică la costurile cele mai mici pentru portofoliul de clienți casnici.

„Poate nu este acest lucru, poate a fost o omisiune, să nu-i suspectăm de rea-credință de la început, dar nu pot să nu mă gândesc la acest lucru, în condițiile în care legea spune că trebuie să achiziționeze energia electrică – și gazele naturale, dar nu vorbim de gaze acum – la costurile cele mai mici pentru portofoliul tău de clienți casnici. Or, tu nu faci asta. Dacă nu faci asta înseamnă că ai greșit, ai încălcat legea, ai făcut ceva”, a adăugat ministrul energiei.

El a precizat că nu se întâmplă în cazul tuturor furnizorilor, dar marea parte „nu prea” au făcut aceste achiziții.

„Ne vom uita la acest lucru. Consiliul Concurenței, ANRE se pot uita, poate verifica, poate cere la fiecare furnizor contractele, să vadă când le-a încheiat, cum le-a încheiat față de portofoliul de clienți și atunci vom vedea dacă se confirmă sau nu”, a arătat Virgil Popescu.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...