Reziliența, tema centrală a unui webinar organizat în premieră de MApN și NSC în procesul de definire a Busolei Strategice la nivelul UE

159184 – 13042021 – Secretarul de Stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a participat luni, 12 aprilie, la webinarul ”Building Together A More Resilient Europe. Military Assistance To Civilian Authoroties”, organizat de Ministerul Apărării Naționale, în parteneriat cu New Strategy Center.

Acest eveniment este asimilat etapei de dialog strategic din cadrul procesului de definire a Busolei Strategice la nivelul UE și reprezintă contribuția României în cadrul pilonului dedicat rezilienței, reunind reprezentanți ai mediului academic și think tankurilor, precum și experți militari și civili din cadrul instituţiilor europene, respectiv ai statelor membre ale UE.

Demnitarul român a salutat organizarea în premieră a acestui webinar, subliniind importanța consolidării rezilienței în societate, în special în contextul globalizării care a demonstrat că este imperativ necesar un răspuns adecvat tuturor crizelor ce provin din surse diversificate, precum cel sanitar, militar, economic sau digital. Totodată, a evidențiat rolul forțelor și capabilităților militare în sprijinul instituțiilor civile.

