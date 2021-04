Sorin Cîmpeanu: Rezultatele obţinute la simularea Evaluării Naţionale, surprinzătoare

159258 – 19042021 – Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a apreciat că rezultatele obţinute de elevii de clasa a VIII-a, care au susţinut simularea probelor Evaluării Naţionale, au fost ”absolut remarcabile”, fiind surprinzătoare chiar şi pentru Ministerul Educaţiei.

”Ţin să felicit elevii de clasa a VIII-a, care ne-au adus în această perioadă plină de dezechilibre şi de frustrări o veste foarte bună, surprinzătoare pentru cei mai mulţi, surprinzătoare, la modul plăcut, chiar şi pentru Ministerul Educaţiei. Aceste rezultate – peste 20 de procente în plus faţă de 2016, aproape 15 procente în plus la rata de promovare faţă de 2017 şi 18 procente în plus faţă de 2018, 12 procente în plus faţă de 2019 – sunt rezultate absolut remarcabile, care ne dau speranţa că tânăra generaţie reuşeşte să traverseze această perioadă de criză şi ne vom concentra asupra relevanţei subiectelor pentru examenele naţionale de bacalaureat şi de evaluare naţională, pentru o organizare cât mai bună a acestor examene”, a spus ministrul. Potrivit acestuia, în marea majoritate a judeţelor rata de promovare a fost de peste 50%, excepţie făcând Vaslui şi Timiş.

”Crizele, în general, evidenţiază tot ce este mai rău, dar în acelaşi timp şi tot ce este mai bun. În cazul de faţă în cazul simulării pentru Evaluarea Naţională, din fericire, se constată că au fost scoase în evidenţă calităţile elevilor care după o lungă perioadă de predare on-line au reuşit să se mobilizeze. (…) De altfel, în mai toate judeţele ţării rata de promovare a fost peste 50%. Avem doar două situaţii: Vaslui cu 47,5% şi Timiş cu 48%, din motive bine cunoscute. Au fost foarte multe şcoli care nu au putut organiza simularea, fiind instituită carantina. E foarte important ca, de îndată ce va fi ridicată starea de carantină, aceste şcoli să poată organiza – şi au posibilitatea, prin ordinul de ministru pe care l-am promovat – să organizeze simularea şi pentru acei elevi”, a precizat Cîmpeanu.

Ministrul a negat ipoteza conform căreia gradul de dificultate a subiectelor ar fi fost mai redus în acest an.

