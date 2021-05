5 mai, Ziua mondială pentru igiena mâinilor

159472 – 05052021 – Campania mondială „Save Lives: Clean Your Hands”, lansată în 2009 şi marcată de atunci în fiecare an la 5 mai (Ziua mondială a igienei mâinilor), îşi propune să menţină promovarea globală, vizibilitatea şi permanentizarea igienei mâinilor în îngrijirea sănătăţii, dar şi să mobilizeze populaţia pentru îmbunătăţirea igienei mâinilor în întreaga lume, menţionează site-ul https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2021.

Pentru 2021, cu ocazia Zilei mondiale pentru igiena mâinilor, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) solicită lucrătorilor din domeniul sănătăţii şi instituţiilor să realizeze acţiuni eficiente pentru igiena mâinilor la punctul de îngrijire. Punctul de îngrijire se referă la locul în care se reunesc pacientul, lucrătorul medical şi modalitatea de îngrijire sau tratamentul care presupune contactul cu pacientul. Pentru a fi eficient şi pentru a preveni transmiterea microorganismelor infecţioase în timpul acordării îngrijirilor medicale, igiena mâinilor trebuie efectuată atunci când este necesară şi în cel mai eficient mod la punctul de îngrijire. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea strategiei OMS de îmbunătăţire a igienei mâinilor.

Tema campaniei din 2021 este „Achieving hand hygiene at the point of care” („Realizarea igienei mâinilor la punctul de îngrijire”), iar sloganul sub care se desfăşoară – „Seconds save lives – clean your hands!” („Secundele salvează vieţi – curăţă-ţi mâinile!”).

În fiecare an, campania „Save Lives: Clean Your Hands” îşi propune să facă progrese cu privire la importanţa igienei mâinilor în îngrijirea sănătăţii. OMS solicită implicarea tuturor factorilor în vederea unei sănătăţi şi bunăstări mai bune pentru toate persoanele de toate vârstele, a accesului la servicii esenţiale de sănătate de calitate, la medicamente şi vaccinuri esenţiale sigure, eficiente, de calitate şi accesibile pentru toţi. Prevenirea şi controlul infecţiilor, inclusiv igiena mâinilor, sunt esenţiale şi au un impact demonstrat asupra calităţii îngrijirii şi siguranţei pacienţilor la toate nivelurile sistemului de sănătate, scrie site-ul amintit.

Totodată, scopul campaniei este de a demonstra că igiena mâinilor este soluţia pentru reducerea infecţiei asociate asistenţei medicale şi siguranţei pacientului. Susţinerea eforturilor de îmbunătăţire a siguranţei pacienţilor necesită acţiuni dedicate şi inovaţii, ambele fiind acum mai importante decât oricând.

OMS atrage atenţia că igiena mâinilor este una dintre cele mai eficiente acţiuni de reducere a răspândirii agenţilor patogeni şi prevenirea infecţiilor, inclusiv a coronavirusului responsabil de pandemia COVID-19, mai notează site-ul https://www.who.int sursa: agerpres.ro

