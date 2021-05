Concerte cu public dirijate de Christian Badea în două săptămâni consecutive

159800 – 27052021 – Dirijorul principal al Filarmonicii „George Enescu”, Christian Badea, va conduce în această săptămână și săptămâna viitoare două serii de concerte simfonice, care au în program capodopere de Mozart şi Schubert, avându-i ca solişti pe reputatul pianist spaniol Josu de Solaun şi, respectiv, pe tânărul pianist român Cristian Sandrin. Biletele pentru evenimentele cu public din această săptămână, de joi, 27, şi vineri, 28 mai 2021, și, respectiv, de saptămâna viitoare, 3 şi 4 iunie 2021, sunt puse în vânzare online pe site-ul instituţiei.

În această săptămână, va fi interpretat un program integral Mozart, avându-l ca solist pe pianistul Josu de Solaun. Programul concertului este alcătuit integral din Uvertura operei Flautul fermecat, Concertul nr. 21, în do major, pentru pian şi orchestră, KV 467, Simfonia nr. 41, în do major, KV 551, Jupiter.

Săptămâna viitoare vor fi interpretate compoziții de Mozart și Schubert, apreciate de publicul larg, cu care Filarmonica „George Enescu” doreşte să întâmpine această îndelung aşteptată revenire în etape la normalitate. Programul concertului din 3 și 4 iunie este alcătuit, în prima parte, din Uvertura operei Don Giovanni și Concertul nr. 25, în do major, pentru pian și orchestră, KV503 de Wolfgang Amadeus Mozart. Pianistul Cristian Sandrin debutează pe 3 și 4 iunie, în calitate de solist al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”. În partea a doua a serii va fi interpretată Simfonia nr. 5, în si bemol major, D 485 de Franz Schubert.

„Aşteptăm cu drag şi nerăbdare reîntâlnirea cu publicul Ateneului, după o perioadă mult prea lungă. Odată cu primavara, atât de frumoasă în Bucuresti, reînnoim şi bucuria de a reveni la muzica, la cultură, la viaţa normală. Vom incepe cu Mozart şi Schubert, luminoşi şi întotdeauna tineri, şi vom continua cu alţi compozitori, pe măsură ce restricţiile sanitare se vor ridica şi vom putea augmenta componenţa personalului orchestrei. Avem alături de noi pianişti de mare talent, Josu de Solaun, câștigător al Concursului George Enescu şi binecunoscut de publicul românesc, şi tânărul Cristian Sandrin, aflat la debutul său cu Orchestra Filarmonicii George Enescu. Vă aşteptăm în număr din ce în ce mai mare în sala Ateneului Român”, a declarat maestrul Christian Badea.

„La primul meu concert cu public în carne și oase din acest an, sunt cuprins de un sentiment profund de bucurie, pentru că voi cânta unul dintre concertele mele favorite de Mozart, în debut cu Filarmonica George Enescu, sub bagheta maestrului Badea. Este un adevărat privilegiu să fiu invitat ca solist în această perioadă dificilă pentru toți muzicienii, mai ales pentru cei tineri. În ultimul an, am cântat numeroase recitaluri virtuale în fața camerelor de filmat, a cameramanilor și a inginerilor de sunet. Mi-au lipsit foșnetul sălii, bucuria aplauzelor – chiar și telefonul mobil care sună în mijlocul concertului! -, dar mai ales sentimentul că împărtășesc o experiență unică cu alte persoane în spațiu și timp. Sunt încântat că lucrurile încep să revină la normalitate!”, a subliniat pianistul Cristian Sandrin.

