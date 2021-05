Decizii privind gestionarea spectrului de frecvențe radio, în consultare publică

159620 – 14052021 – ANCOM lanseaza in consultare publica trei proiecte de decizie care privesc procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio, frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere, precum si stabilirea tarifului de utilizare a spectrului.

Procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio

Proiectul de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio propune modificarea unor prevederi si introducerea unora noi care sa permita asigurarea, la cerere, a protectiei radio in cazul utilizarii spectrului radio exclusiv prin receptie, in anumite situatii indicate exhaustiv in cadrul proiectului. Este vorba despre serviciile auxiliar meteorologic, meteorologic prin satelit, serviciile stiintifice prin satelit in regim activ sau pasiv (explorarea Pamantului prin satelit, cercetare spatiala ori exploatare spatiala) ori in serviciul de radioastronomie.

Proiectul elimina obligatia de obtinere a autorizatiei individuale in cazul anumitor tipuri de echipamente radio terminale care functioneaza in regim de emisie sau emisie/receptie si exclusiv sub controlul unei retele de comunicatii electronice pentru care exista licenta de utilizare a frecventelor radio. Sunt avute in vedere, intr-o prima faza, terminalele care functioneaza in cadrul retelelor globale de comunicatii mobile/fixe prin satelit, asigurandu-se astfel posibilitatea de implementare a unor decizii CEPT/ECC referitoare la acest subiect si incurajandu-se pe aceasta cale dezvoltarea si utilizarea retelelor globale de comunicatii mobile/fixe prin satelit pe teritoriul Romaniei.

Totodata, este clarificata procedura administrativa de solicitare si acordare a licentelor destinate transmisiilor temporare cu caracter experimental sau ocazional si procedura de extindere a valabilitatii licentelor de utilizare a frecventelor acordate prin incredintare directa.

Proiectul de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio poate fi accesat aici, perioada de consultare incheindu-se la data de 24.05.2021.

Frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere

Proiectul de decizie privind modificarea si completarea Decizie presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 311/2016 privind frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere introduce unele definitii si precizari cu privire la conditiile de functionare ale echipamentelor radio exceptate de la regimul de licentiere.

Intrucat in ultima decada au inceput sa ia amploare si retelele globale de comunicatii mobile/fixe care furnizeaza servicii prin intermediul satelitilor artificiali ai Pamantului, proiectul propune modificari care, coroborate cu cele incluse in proiectul de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANCOM nr. 353/2015, incurajeaza dezvoltarea si utilizarea pe teritoriul Romaniei a acestui tip de retele, astfel incat acestea sa reprezinte o alternativa viabila din punct de vedere comercial si operational la retelele terestre existente.

Proiectul de decizie privind modificarea si completarea Decizie presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 311/2016 privind frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere este publicat aici, perioada de consultare fiind pana la data de 14.06.2021.

Stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

Proiectul de decizie pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului propune tariful de utilizare a spectrului radio pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice in Romania, prin intermediul unor retele globale de comunicatii mobile/fixe prin sateliti artificiali ai Pamantului. Aceste tipuri de retele utilizeaza benzi de frecvente de peste 10 GHz, satelitii din componenta acestora fiind de tip geostationar sau non-geostationar.

Totodata, proiectul urmareste sa clarifice modalitatea de aplicare a tarifului stabilit pentru frecventele de emisie asignate pentru echipamentele de radiorelee portabile (instalate pe camere de luat vederi fara fir), destinate transmisiilor temporare ocazionale de radiodifuziune sonora si/sau de televiziune. Acest gen de aplicatii radio a cunoscut o diversificare semnificativa fata de momentul cand autoritatea a stabilit tariful respectiv, un exemplu in acest sens fiind transmisiile temporare ocazionale care urmeaza a fi realizate in luna iunie in acest an, cand va avea loc Campionatul de fotbal EURO2020, organizat de UEFA inclusiv in Romania.

Proiectul de decizie pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului poate fi accesat aici, perioada de consultare fiind pana la data de 24.05.2021.

Procedura de consultare publica

Persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pe marginea celor trei proiecte de decizie, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

